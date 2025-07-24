РФ надала часткову інформацію щодо менш ніж п’ятої частини дітей з переданого Україною списку, - Лубінець

Станом на сьогодні Росія надала лише часткову інформацію щодо менш ніж п’ятої частини дітей з початкового списку, який їй у Стамбулі передала Україна.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Так, він наголосив, що возз’єднання дітей із рідними - це чутлива тема, яка потребує виважених заяв. Саме тому Україна стримано коментує тему передання списку Росії із 339 імен дітей у Стамбулі.

"Проте зважаючи на нещодавні заяви російської сторони, варто зауважити: передача списку в Стамбулі - це першочерговий крок задля побудови довіри. На жаль, станом на сьогодні Росія надала лише часткову інформацію щодо менш ніж п’ятої частини дітей з початкового списку. Стосовно понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини, – будь-яка реакція відсутня. Тому Україна очікує інформації щодо решти вказаних у списку дітей", - зазначив уповноважений.

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Він зауважив, що РФ вказала, що із вказаного списку вони повернули 9 дітей, однак насправді вони повернули лише 6 дітей минулого тижня за посередництва Держави Катар. Процес з їхнього возз’єднання з рідними тривав понад рік. Щодо інших трьох дітей, про яких заявляє РФ, - на території України вони не возз’єднувалися зі своїми близькими.



"Щодо вихованців Олешківського інтернату, серед яких — діти з інвалідністю та ті, які вже досягли повноліття. Їхнє примусове переміщення та депортація — це порушення норм МГП. Україна з перших днів повномасштабного вторгнення намагається їх повернути. Акцентую, що на момент вторгнення російських військ вони не були повнолітніми. І навіть якщо діти наразі вже досягли 18 років — вони повинні мати право повернутися додому", - наголосив Лубінець.

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Також омбудсмен прокоментував іншу заяву РФ, за якою нібито частина дітей з початкового списку перебуває в Європі. Він розповів, що Росія повідомила Україні лише про двох дітей, які нібито залишили їхню територію. Інших даних та деталей, зокрема про країну, з якою перетинали кордон, - немає. Саме тому, якщо це відповідає дійсності: Україна очікує від Росії повної інформації.



"Акцентую, що наша держава з повною відповідальністю ставиться до цього гуманітарного процесу. Кожна українська дитина має возз’єднатися зі своїми рідними!" - підсумував уповноважений.

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Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути.

Своєю чергою глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський різко відреагував на пропозицію України повернути викрадених дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація під час перемовин Стамбулі 2 червня передала російській стороні список з майже 400 викраденими дітьми.