РФ предоставила частичную информацию о менее, чем пятой части детей из переданного Украиной списка, - Лубинец

По состоянию на сегодня Россия предоставила лишь частичную информацию о менее, чем пятой части детей из первоначального списка, который ей в Стамбуле передала Украина.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что воссоединение детей с родными - чувствительная тема, требующая взвешенных заявлений. Именно поэтому Украина сдержанно комментирует тему передачи списка России из 339 имен детей в Стамбуле.

"Однако учитывая недавние заявления российской стороны, нужно отметить: передача списка в Стамбуле - это первоочередной шаг для построения доверия. К сожалению, по состоянию на сегодня Россия предоставила лишь частичную информацию о менее, чем пятой части детей из первоначального списка. Относительно более 200 детей, включая воспитанников Херсонского дома ребенка, какая-либо реакция отсутствует. Поэтому Украина ожидает информации относительно остальных указанных в списке детей", - отметил уполномоченный.

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Он отметил, что РФ указала, что из указанного списка они вернули 9 детей, однако на самом деле они вернули только 6 детей на прошлой неделе при посредничестве государства Катар. Процесс по их воссоединению с родными длился более года. Что касается других трех детей, о которых заявляет РФ, - на территории Украины они не воссоединялись со своими близкими.



"Относительно воспитанников Олешковского интерната, среди которых - дети с инвалидностью и те, которые уже достигли совершеннолетия. Их принудительное перемещение и депортация - это нарушение норм Международного гуманитарного права. Украина с первых дней полномасштабного вторжения пытается их вернуть. Акцентирую, что на момент вторжения российских войск они не были совершеннолетними. И даже если дети сейчас уже достигли 18 лет, они должны иметь право вернуться домой", - отметил Лубинец.

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Также омбудсмен промментировал другое заявление РФ, по которому якобы часть детей из первоначального списка находится в Европе. Он рассказал, что Россия сообщила Украине только о двух детях, которые якобы покинули их территорию. Других данных и деталей, в частности - о стране, с которой пересекали границу, нет. Именно поэтому, если это соответствует действительности: Украина ожидает от России полной информации.



"Акцентирую, что наше государство с полной ответственностью относится к этому гуманитарному процессу. Каждый украинский ребенок должен воссоединиться со своими родными!" - подытожил уполномоченный.

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Напомним, на переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский резко отреагировал на предложение Украины вернуть похищенных детей.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская делегация во время переговоров Стамбуле 2 июня передала российской стороне список с почти 400 похищенными детьми.