Перевоспитание и милитаризация: РФ удерживает детей из Украины в более чем 200 учреждениях, - исследование

Лаборатория гуманитарных исследований при Школе общественного здоровья Йельского университета (HRL) 16 сентября опубликовала четвертый доклад о вывозе, перевоспитании и милитаризации украинских детей Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его итогам, дети оказываются в одном из по меньшей мере 210 учреждений в России и на оккупированных украинских территориях.

"Дети из Украины подвергаются перевоспитанию в более чем половине (62.9%) заведений и проходят милитаризацию в не менее 18% заведений, которые удалось установить HRL. Более чем половиной заведений, куда привозят детей из Украины, руководит российское правительство", - говорится в пресс-релизе к отчету.

Аналитики определяют четыре основные группы детей, размещенных в этих учреждениях:

дети, которых вывезли в летние лагеря для изначально временного "перевоспитания";

дети из украинских учреждений для сирот и лишенных родительской опеки, а также для детей с инвалидностью;

силой разлученные с родителями в прифронтовых районах в начале полномасштабного вторжения 2022 года;

дети, отобранные у родителей в фильтрационных лагерях в и вблизи Мариуполя весной 2022 года.

Исследователи отмечают, что данные неустановленного количества детей были обнародованы на сайтах для усыновления под видом российских сирот, и эти дети в конечном итоге оказываются в российских семьях.

По отчету, 210 установленных учреждений содержания являются частью сети для содействия перемещению украинских детей, простирающейся от оккупированных территорий Украины и черноморских регионов России вплоть до побережья Тихого океана. Среди них есть университеты в центральных городах и отдаленные лагеря в Сибири. Судя по обнародованной карте, большинство из них расположено в западной части России.

Исследователи определили несколько категорий таких заведений:

кадетские школы (8)

лагеря и санатории (143)

центры поддержки семей и детские дома (16)

гостиницы (1)

медицинские учреждения (8)

военные базы (1)

религиозные учреждения (1)

школы и университеты (32).

HRL оценивает как "беспрецедентную" масштабную систему по перевоспитанию, военному обучению и размещению десятков тысяч украинских детей, которой оперирует Россия. По оценкам лаборатории, это дает Кремлю возможность удерживать их длительный период времени. Лаборатория не берется установить точное количество вывезенных детей, но предполагает, что отчет дает представление о "логистических и операционных возможностях, посвященных русификации детей, вывезенных из их громад в Украине".

"Влияние вероятных преступлений, совершенных российским правительством, вероятно, оставит шрамы на несколько поколений. Детали этой программы, задокументированные в этом и предыдущих расследованиях HRL, подчеркивают необходимость устойчивых механизмов для воссоединения семей, сохранения культурной памяти об этих событиях и долгосрочной поддержки пострадавших", - заключают исследователи Йеля.

Они призвали к международным детям для возвращения этих детей в Украину, поддержки их реинтеграции в родные общины, наказания виновных и "укрепления норм и механизмов, необходимых для того, чтобы эти вероятные преступления никогда не повторились".

Напомним, по состоянию на декабрь 2024 года Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала. Возвращать своих детей Украина пытается при посредничестве партнеров, в частности - Катара и Ватикана.

Под контролем России находятся более полутора миллионов украинских детей, и государство должно иметь информацию о каждом из них.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская делегация во время переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года передала российской стороне список с почти 400 похищенными детьми.