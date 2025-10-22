РУС
Защита прав детей
Кабмин назначил нового главу Госслужбы по делам детей

Кабинет Министров назначил Валентину Зозулю новой главой Государственной службы Украины по делам детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она начнет работу с момента фактического вступления в должность.

Согласно распоряжению правительства, Зозуля назначена на период до 12 месяцев после завершения или отмены военного положения. Оплата труда предусмотрена согласно действующему законодательству.

Читайте: Штат Висконсин первым в США осудил похищение украинских детей Россией. ФОТОрепортаж

До этого Валентина Зозуля работала заместителем директора государственного предприятия "Украинский национальный центр развития мира". Назначение произошло после увольнения предыдущего руководителя службы Петра Добромильского, который возглавлял орган с марта 2024 года.

Добромильский ранее занимал должность заместителя председателя Закарпатской ОВА и отвечал за социальную политику и защиту прав детей.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя.

До цього Валентина Зозуля працювала заступницею директора державного підприємства "Український національний центр розбудови миру". Призначення відбулося після звільнення попереднього керівника служби Петра Добромільського, який очолював орган із березня 2024 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3581148

Тільки мені здається що керівники ВЕЛИКИХ КРАДІВНИЦТВ якось пертусовуються й готують або до нових або ховають від старих ( + приклад з КірюхоюТьмошенко)
22.10.2025 21:17 Ответить
Цікава декларація у цієї тьоті...

НАЗК не цікавить, що за фортуна трапилася Зозулі у 2017 році?
22.10.2025 21:18 Ответить
її робота до - УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗБУДОВИ МИРУ (імені ригоЄрамка?)
22.10.2025 21:30 Ответить
це при тому що їй вже!!! норм - 35 рочків а фотка зі статі про неї нижче й там навіть ДОСЬЄ Є-Є-Єрмак теж її викопав ?
показать весь комментарий
22.10.2025 21:28 Ответить
17 марта 2023 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Международным уголовным судом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Гааге был выдан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ордер на арест Львовой-Беловой, вместе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимиром Путиным, подозреваемой в незаконной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E депортации украинских детей в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) российского вторжения на Украинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 . Впервые МУС выдал ордер на арест в отношении женщины.

Ось цій своїй Зозулі Єрмак довіряє контакт з Кремлем через курву хйла Львову-Белову
показать весь комментарий
22.10.2025 21:51 Ответить
22.10.2025 21:22 Ответить
https://kyivvlada.com.ua/bd/dose-zozulya-valentina-aleksandrovna/

обРИГОчетесь, коли про цю сосну почтаєте за посиланням
22.10.2025 21:24 Ответить
Черговий ноунейм.
Умовно до 2018 кондуктор у трамваї, після 2019 міністр.
22.10.2025 21:32 Ответить
Дуже соромно за..... зекраїну!... А скільки ще ганьби буде...
22.10.2025 21:44 Ответить
Але треба віддати належне - Зозуля всю кар'єру намагалася себе продати то БПП, то БЮТ і нарешті лягла під ЗЄ.
22.10.2025 21:37 Ответить
продати в райцентрі за свої мабуть норм здобутки у карʼєрі це не те саме що РИГО Єрмаку ( та ще й він шанувальник гей-клубів) - тут ПРодаж так ПРодаж!!!
22.10.2025 21:43 Ответить
"...Зозуля" сказав би один екс нардеп....
22.10.2025 21:45 Ответить
І таке ж призвище красномовне,пипець.зозуля.та що бросае дітей
22.10.2025 21:41 Ответить
Чисто візуально вона мені нагадує безмозглу.
22.10.2025 21:46 Ответить
 
 