Кабмин назначил нового главу Госслужбы по делам детей
Кабинет Министров назначил Валентину Зозулю новой главой Государственной службы Украины по делам детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она начнет работу с момента фактического вступления в должность.
Согласно распоряжению правительства, Зозуля назначена на период до 12 месяцев после завершения или отмены военного положения. Оплата труда предусмотрена согласно действующему законодательству.
До этого Валентина Зозуля работала заместителем директора государственного предприятия "Украинский национальный центр развития мира". Назначение произошло после увольнения предыдущего руководителя службы Петра Добромильского, который возглавлял орган с марта 2024 года.
Добромильский ранее занимал должность заместителя председателя Закарпатской ОВА и отвечал за социальную политику и защиту прав детей.
Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки мені здається що керівники ВЕЛИКИХ КРАДІВНИЦТВ якось пертусовуються й готують або до нових або ховають від старих ( + приклад з КірюхоюТьмошенко)
НАЗК не цікавить, що за фортуна трапилася Зозулі у 2017 році?
Ось цій своїй Зозулі Єрмак довіряє контакт з Кремлем через курву хйла Львову-Белову
обРИГОчетесь, коли про цю сосну почтаєте за посиланням
Умовно до 2018 кондуктор у трамваї, після 2019 міністр.