838 16

Кабмін призначив нову голову Держслужби у справах дітей

Кабмін призначив нову голову Держслужби у справах дітей

Кабінет міністрів призначив Валентину Зозулю новою головою Державної служби України у справах дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона розпочне роботу з моменту фактичного вступу на посаду.

Згідно з розпорядженням уряду, Зозулю призначено на період до 12 місяців після завершення або скасування воєнного стану. Оплата праці передбачена згідно із чинним законодавством.

Штат Вісконсин першим у США засудив викрадення українських дітей Росією.

До цього Валентина Зозуля працювала заступницею директора державного підприємства "Український національний центр розбудови миру". Призначення відбулося після звільнення попереднього керівника служби Петра Добромільського, який очолював орган із березня 2024 року.

Добромільський раніше обіймав посаду заступника голови Закарпатської ОДА та відповідав за соціальну політику і захист прав дітей.

Раніше повідомлялося, що російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя.

+5
Цікава декларація у цієї тьоті...

НАЗК не цікавить, що за фортуна трапилася Зозулі у 2017 році?
22.10.2025 21:18 Відповісти
+4
+4
це при тому що їй вже!!! норм - 35 рочків а фотка зі статі про неї нижче й там навіть ДОСЬЄ Є-Є-Єрмак теж її викопав ?
22.10.2025 21:28 Відповісти
17 марта 2023 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Международным уголовным судом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Гааге был выдан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ордер на арест Львовой-Беловой, вместе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимиром Путиным, подозреваемой в незаконной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E депортации украинских детей в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) российского вторжения на Украинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 . Впервые МУС выдал ордер на арест в отношении женщины.

Ось цій своїй Зозулі Єрмак довіряє контакт з Кремлем через курву хйла Львову-Белову
22.10.2025 21:51 Відповісти
22.10.2025 21:22 Відповісти
https://kyivvlada.com.ua/bd/dose-zozulya-valentina-aleksandrovna/

обРИГОчетесь, коли про цю сосну почтаєте за посиланням
22.10.2025 21:24 Відповісти
Черговий ноунейм.
Умовно до 2018 кондуктор у трамваї, після 2019 міністр.
22.10.2025 21:32 Відповісти
Дуже соромно за..... зекраїну!... А скільки ще ганьби буде...
22.10.2025 21:44 Відповісти
Але треба віддати належне - Зозуля всю кар'єру намагалася себе продати то БПП, то БЮТ і нарешті лягла під ЗЄ.
22.10.2025 21:37 Відповісти
продати в райцентрі за свої мабуть норм здобутки у карʼєрі це не те саме що РИГО Єрмаку ( та ще й він шанувальник гей-клубів) - тут ПРодаж так ПРодаж!!!
22.10.2025 21:43 Відповісти
"...Зозуля" сказав би один екс нардеп....
22.10.2025 21:45 Відповісти
І таке ж призвище красномовне,пипець.зозуля.та що бросае дітей
22.10.2025 21:41 Відповісти
Чисто візуально вона мені нагадує безмозглу.
22.10.2025 21:46 Відповісти
В банді Єрмака-Зеленського-Міндіча діє єдиний критерій для добору жінок-політиків і жінок-чиновників - ''баба да'' і ''рабочая сасна''.
Але тут просто ''шедевр'' кадрової політики Зеленського - керувати службою Дітей вони призначили Зозулю.
22.10.2025 23:03 Відповісти
 
 