Кабмін призначив нову голову Держслужби у справах дітей

Кабінет міністрів призначив Валентину Зозулю новою головою Державної служби України у справах дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона розпочне роботу з моменту фактичного вступу на посаду.

Згідно з розпорядженням уряду, Зозулю призначено на період до 12 місяців після завершення або скасування воєнного стану. Оплата праці передбачена згідно із чинним законодавством.

До цього Валентина Зозуля працювала заступницею директора державного підприємства "Український національний центр розбудови миру". Призначення відбулося після звільнення попереднього керівника служби Петра Добромільського, який очолював орган із березня 2024 року.

Добромільський раніше обіймав посаду заступника голови Закарпатської ОДА та відповідав за соціальну політику і захист прав дітей.

Раніше повідомлялося, що російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя.

