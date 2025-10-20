УКР
Штат Вісконсин першим у США засудив викрадення українських дітей Росією. ФОТОрепортаж

На розгляд Легіслатури Вісконсину, головного законодавчого органу штату, вперше внесена резолюція, яка засуджує викрадення Росією та примусову депортацію українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні громадської організації Wisconsin Ukrainians Inc. у фейсбуці.

Штат Вісконсин представив резолюцію

"Вісконсин став першим штатом у нашій країні, який представив резолюцію, що засуджує викрадення та примусову депортацію українських дітей Російською Федерацією", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ призначили спецпредставницю з питань викрадення українських дітей

У Вісконсині представили резолюцію на підтримку України та проти депортації дітей

Зазначається, що просування такої ініціативи стало можливим завдяки партнерству організацій Nova Ukraine та Wisconsin Ukrainians, Inc.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін’юст впроваджує реєстр депортованих Росією дітей

"Це створило потужний меседж про те, що наш штат твердо стоїть на позиції справедливості, правди та захисту невинних життів", - наголосили в організації.

Українські активісти висловили вдячність усім законодавцям, які виступили співавторами резолюції й підтримали українську спільноту штату.

Віртуальна виставка The War Close Project

Крім того, повідомляється про створення віртуальної виставки в Капітолії штату Вісконсин The War Close Project. Експозиція розповідає правду про геноцид української нації за допомогою панорамних фотографій на 360°, відео з дронів та 3D-моделювання.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

10 жовтня, перша леді США Меланія Трамп заявила, що диктатор РФ Володимир Путін відповів на її лист про викрадених українських дітей. За словами дружини президента США, тепер у неї є "відкритий канал комунікації" з Путіним щодо українських дітей, які перебувають у Росії.

"Прогрес"!!! Не минуло майже 4 років, щоб ОДИН єдиний штат США(!!!!) засудив викрадення українських дітей рашкою.
20.10.2025 18:38 Відповісти
для ******** США і це подвиг - США зараз по факту союзник РФ який діє проти Европи. Подивіться на тарифи і не тільки
20.10.2025 18:39 Відповісти
А інші що, схвалюють?
20.10.2025 18:41 Відповісти
залишилось ще тільки 49 і Пуерто Ріко, і це потужна перемога!!
20.10.2025 19:33 Відповісти
 
 