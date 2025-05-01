Мін’юст впроваджує реєстр депортованих Росією дітей

З метою удосконалення державного інструменту, покликаного забезпечити системний підхід до збору, узагальнення та обробки інформації про дітей, незаконно вивезених до РФ, Міністерство юстиції України створило та впроваджує Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак під час дев’ятого засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру 30 квітня у Житомирі.

Так, Сугак наголосила на важливості Реєстру як системного інструменту, який посилює міжвідомчу координацію.

"Наше головне завдання як держави - встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано державою-агресором. Реєстр - це частина нашої системної відповіді на спробу позбавити Україну її майбутнього. Ми формуємо верифіковану базу даних, яка дозволяє працювати з кожним випадком і наближати момент повернення дітей додому", - наголосила вона.

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Зазначається, що Реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених дітей, зокрема формувати особові справи на основі даних від державних органів, місцевої влади, громадян, громадських та міжнародних організацій. Технічне створення Реєстру вже завершене. Наразі здійснюється формування та подання перших особових справ, які найближчим часом розглядатиме спеціальна міжвідомча комісія.

Крім того, заступниця міністра юстиції закликала міжнародну спільноту посилити зусилля з повернення дітей і фіксації фактів їхньої примусової депортації. Зокрема - надавати інформацію про депортованих або усиновлених за кордоном дітей, вимагати від Росії розкриття місць їхнього перебування, підтримувати правові механізми повернення та сприяти технічному вдосконаленню Реєстру.

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"Повернення незаконно переміщених та депортованих українських дітей, - одна з ключових цілей четвертого пункту Формули миру Президента Володимира Зеленського. Реєстр, створений Міністерством юстиції, є важливим інструментом у цьому процесі: він акумулює дані, які надходять від державних, місцевих та міжнародних структур, забезпечуючи цілісність, упорядкованість і доступність інформації для подальших дій з повернення дітей на Батьківщину", - додали в Мін’юсті.