Минюст внедряет реестр депортированных Россией детей

С целью усовершенствования государственного инструмента, призванного обеспечить системный подход к сбору, обобщению и обработке информации о детях, незаконно вывезенных в РФ, Министерство юстиции Украины создало и внедряет Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных детях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак во время девятого заседания Рабочей группы пункта 4 украинской "Формулы мира" 30 апреля в Житомире.

В частности, Сугак отметила важность Реестра как системного инструмента, который усиливает межведомственную координацию.

"Наша главная задача как государства - установить личность каждого ребенка, который был незаконно депортирован государством-агрессором. Реестр - это часть нашего системного ответа на попытку лишить Украину ее будущего. Мы формируем верифицированную базу данных, которая позволяет работать с каждым случаем и приближать момент возвращения детей домой", - подчеркнула она.

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Отмечается, что Реестр позволяет собирать структурированную информацию о депортированных и принудительно перемещенных детях, в частности формировать личные дела на основе данных от государственных органов, местных властей, граждан, общественных и международных организаций. Техническое создание Реестра уже завершено. Сейчас осуществляется формирование и представление первых личных дел, которые в ближайшее время будет рассматривать специальная межведомственная комиссия.

Кроме того, заместитель министра юстиции призвала международное сообщество усилить усилия по возвращению детей и фиксации фактов их принудительной депортации. В частности, предоставлять информацию о депортированных или усыновленных за рубежом детях, требовать от России раскрытия мест их пребывания, поддерживать правовые механизмы возвращения и способствовать техническому совершенствованию Реестра.

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"Возвращение незаконно перемещенных и депортированных украинских детей - одна из ключевых целей четвертого пункта "Формулы мира" президента Владимира Зеленского. Реестр, созданный Министерством юстиции, является важным инструментом в этом процессе: он аккумулирует данные, поступающие от государственных, местных и международных структур, обеспечивая целостность, упорядоченность и доступность информации для дальнейших действий по возвращению детей на Родину", - добавили в Минюсте.