РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Фото Похищение детей Россией Депортация детей россия США
689 4

Штат Висконсин первым в США осудил похищение украинских детей Россией. ФОТОрепортаж

На рассмотрение Легислатуры Висконсина, главного законодательного органа штата, впервые внесена резолюция, осуждающая похищение Россией и принудительную депортацию украинских детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении общественной организации Wisconsin Ukrainians Inc. в фейсбуке.

Штат Висконсин представил резолюцию

"Висконсин стал первым штатом в нашей стране, который представил резолюцию, осуждающую похищение и принудительную депортацию украинских детей Российской Федерацией", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ назначили спецпредставителя по вопросам похищения украинских детей

В Висконсине представили резолюцию в поддержку Украины и против депортации детей
В Висконсине представили резолюцию в поддержку Украины и против депортации детей
В Висконсине представили резолюцию в поддержку Украины и против депортации детей
В Висконсине представили резолюцию в поддержку Украины и против депортации детей

Отмечается, что продвижение такой инициативы стало возможным благодаря партнерству организаций Nova Ukraine и Wisconsin Ukrainians, Inc.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст внедряет реестр депортированных Россией детей

"Это создало мощный месседж о том, что наш штат твердо стоит на позиции справедливости, правды и защиты невинных жизней", - отметили в организации.

Украинские активисты выразили благодарность всем законодателям, которые выступили соавторами резолюции и поддержали украинское сообщество штата.

Виртуальная выставка The War Close Project

Кроме того, сообщается о создании виртуальной выставки в Капитолии штата Висконсин The War Close Project. Экспозиция рассказывает правду о геноциде украинской нации с помощью панорамных фотографий на 360°, видео с дронов и 3D-моделирования.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация похитила по меньшей мере 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Напомним, во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп лично передал российскому лидеру письмо от Мелании Трамп. В письме жена американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

10 октября, первая леди США Мелания Трамп заявила, что диктатор РФ Владимир Путин ответил на ее письмо о похищенных украинских детях. По словам жены президента США, теперь у нее есть "открытый канал коммуникации" с Путиным относительно украинских детей, находящихся в России.

Автор: 

дети (6767) похищение (1705) Трамп Мелания (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Прогрес"!!! Не минуло майже 4 років, щоб ОДИН єдиний штат США(!!!!) засудив викрадення українських дітей рашкою.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:38 Ответить
для ******** США і це подвиг - США зараз по факту союзник РФ який діє проти Европи. Подивіться на тарифи і не тільки
показать весь комментарий
20.10.2025 18:39 Ответить
А інші що, схвалюють?
показать весь комментарий
20.10.2025 18:41 Ответить
залишилось ще тільки 49 і Пуерто Ріко, і це потужна перемога!!
показать весь комментарий
20.10.2025 19:33 Ответить
 
 