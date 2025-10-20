Штат Висконсин первым в США осудил похищение украинских детей Россией. ФОТОрепортаж

На рассмотрение Легислатуры Висконсина, главного законодательного органа штата, впервые внесена резолюция, осуждающая похищение Россией и принудительную депортацию украинских детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении общественной организации Wisconsin Ukrainians Inc. в фейсбуке.

Штат Висконсин представил резолюцию

"Висконсин стал первым штатом в нашей стране, который представил резолюцию, осуждающую похищение и принудительную депортацию украинских детей Российской Федерацией", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что продвижение такой инициативы стало возможным благодаря партнерству организаций Nova Ukraine и Wisconsin Ukrainians, Inc.

"Это создало мощный месседж о том, что наш штат твердо стоит на позиции справедливости, правды и защиты невинных жизней", - отметили в организации.

Украинские активисты выразили благодарность всем законодателям, которые выступили соавторами резолюции и поддержали украинское сообщество штата.

Виртуальная выставка The War Close Project

Кроме того, сообщается о создании виртуальной выставки в Капитолии штата Висконсин The War Close Project. Экспозиция рассказывает правду о геноциде украинской нации с помощью панорамных фотографий на 360°, видео с дронов и 3D-моделирования.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация похитила по меньшей мере 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Напомним, во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп лично передал российскому лидеру письмо от Мелании Трамп. В письме жена американского президента отметила, что "пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

10 октября, первая леди США Мелания Трамп заявила, что диктатор РФ Владимир Путин ответил на ее письмо о похищенных украинских детях. По словам жены президента США, теперь у нее есть "открытый канал коммуникации" с Путиным относительно украинских детей, находящихся в России.