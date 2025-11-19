Военному РФ, который способствовал депортации 15 украинских детей в Россию, сообщено о подозрении. ФОТО

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ сообщил о подозрении военному ВС РФ, который организовал принудительную вывозку 15 воспитанников Новопетровской специальной школы из оккупированной Николаевской области в Россию.

Во время оккупации Новопетровки в школе оставались 15 детей: сироты, лишенные родительской опеки и дети в сложных жизненных обстоятельствах, информирует Цензор.НЕТ.

Они находились под опекой директора и ее мужа, которые пытались обеспечить им безопасность.

Российские военные регулярно приходили в школу, проверяли помещения и считали детей. Когда узнали о намерении директора эвакуировать их на подконтрольную Украине территорию, подозреваемый со своими подчиненными угрожал оружием, допросил ее и установил в школе охрану.

На следующий день он приказал силой вывезти детей вместе с директором и ее мужем в Степановку на Херсонщине, где их удерживали около трех месяцев.

На детей постоянно оказывали психологическое давление и навязывали пророссийские взгляды

В октябре 2022 года детей переместили дальше: на лодке через Днепр в Олешки, на автобусе в Армянск, затем на поезде в Анапу. В России их разместили в детском учреждении, заставляли петь гимн РФ, участвовать в пропаганде, запрещали говорить на украинском языке.

Следствие установило, что никаких реальных оснований для "эвакуации" не было — в школе были запасы продуктов, медикаментов и укрытия, боевые действия рядом не велись.

Организатором преступления оказался военнослужащий воинской части №42091 2-го десантно-штурмового батальона 108-го полка 7-й дшд 58-й армии РФ. Ему сообщено о подозрении.

Благодаря работе украинских правоохранителей, волонтеров и международных партнеров все 15 детей возвращены домой в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Працюють, 24/7....
19.11.2025 17:22 Ответить
Ні призвіща, ні морди на фото! Може досить гратися у гуманістів?
19.11.2025 17:23 Ответить
Дуже круто, заочна підозра, заочне слідство, а потім заочний вирок, а йому пох
19.11.2025 19:44 Ответить
А потім десь в ТГ відео з заголовком: "ой,дивіться черговий рашист-злочинець вибухнув у своїй машині"))) Їх не дарма записують,засуджують.
19.11.2025 21:40 Ответить
 
 