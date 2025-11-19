Подозреваемый бывший топ-чиновник ГФС компенсировал государству более 130 миллионов гривен убытков

Бывший высокопоставленный чиновник Государственной фискальной службы Украины, который проходит подозреваемым в двух уголовных производствах, во время досудебного расследования возместил государству более 130 миллионов гривен нанесенного ущерба.

Все средства уже поступили на счета Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили экс-чиновнику налоговой о подозрении.

По данным следствия, занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС, он дал незаконное указание подчиненным подготовить письмо в ГУ Государственной казначейской службы в городе Киеве о возврате без выполнения выводов о возмещении НДС одному из частных предприятий.

В результате из государственного бюджета было взыскано 108 миллионов гривен пени за несвоевременный возврат НДС.

В другом уголовном производстве экс-чиновнику инкриминируется организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Отметим, что 5 сентября прокуроры совместно с СБУ разоблачили и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, организованного подозреваемым. Он создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 "транзитеров", через которые в 2023-2025 годах было проведено операций на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

Следствием установлено, что в период с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 миллионов гривен за якобы поставленные товары и услуги. Эти операции не были отражены в налоговой отчетности, что привело к умышленному занижению НДС на сумму 21 миллион гривен. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных структур и легализовывались.

6 сентября 2025 года суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 119 миллионов гривен. Сейчас он находится под стражей.

Благодаря работе прокуратуры и СБУ причиненный государству ущерб полностью компенсирован.

Досудебное расследование по двум уголовным производствам продолжается.

