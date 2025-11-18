РУС
Враг использовал гражданских, в частности 13-летнего ребенка, в качестве "живого щита" в Покровске, - Офис генпрокурора

Захват Покровска может открыть РФ путь к Краматорску и Славянску

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления российских оккупантов, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Враг использовал гражданских как "живой щит"

По данным следствия, 10 ноября 2025 года военные государства-агрессора грубо нарушили нормы международного гуманитарного права.

"Около 14:30 командир одного из подразделений ВС РФ, находясь на связи с подчиненными, которые вошли в Покровск, отдал приказ использовать гражданских как "живой щит"", - говорится в сообщении.

Во время так называемой "зачистки" жилого сектора они должны были вести перед собой задержанного мужчину, женщину и 13-летнего ребенка, подвергая их смертельной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается обойти Покровск и выйти к Гришино. Группа Гур Генштаба РФ уничтожена в Мирнограде, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Личности военных преступников устанавливаются

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, причастных лиц и выяснение дальнейшей судьбы гражданских лиц.

Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: Генштаб сообщил о ситуации на Покровском и Запорожском направлениях: ВСУ продолжают оборонительную операцию

Донецкая область (11358) Покровск (968) военные преступления (1536) Офис Генпрокурора (2787) Покровский район (1296)
Ждуни це не цивільні а посібники ворога , потрібно відкривати вогонь по рашистах зважаючи на це .
18.11.2025 16:56 Ответить
На якомусь етапі оборони міст та сіл потрібна примусова евакуація всіх без винятку.
18.11.2025 16:57 Ответить
Рравильно те що не їде ховається посібник козломордих вони здають кординати бо без перпшкод перпміщуються
18.11.2025 17:02 Ответить
звідки там діти, і чому зельні покровські гандони саджали квіти і перекладали бруківку, замість зведення модульних будинків для впо десь ближче до західного кордону?
18.11.2025 16:59 Ответить
Для роздумів живий щит з цивільрих ждунів спеціальна постановка щоб звинуватити ЗСУ в разі провалу і захопить якийсь об,єкт якщо вдасться ці потвори не гнушаються нічим
18.11.2025 16:59 Ответить
Як там могла залишитися дитина ??? У бою усі антропоподібні організми вважаються ціллю, не зважаючи на вік і стать. Дограєтеся з цією зайвою емпатією до смертей наших воїнів. Усіх, хто на лінії вогню, косити як жито.
18.11.2025 17:05 Ответить
Кремлівський виродок завжди казав , що при наступальних
операціях , потрібно використовувати жінок і дітей ,
які повинні йти спереду наступальних орків 😡
Бидлота кацапська не знає меж ...... )
18.11.2025 17:05 Ответить
Вибачте, а якого ці цивільні в місті? Що вони там роблять? Здають окупантам позиції ЗСУ? І оператори зв'язку,блокуйте їх телефони! Це війна,в не гра в"демократію"
18.11.2025 18:38 Ответить
 
 