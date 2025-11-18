Враг использовал гражданских, в частности 13-летнего ребенка, в качестве "живого щита" в Покровске, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления российских оккупантов, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Враг использовал гражданских как "живой щит"

По данным следствия, 10 ноября 2025 года военные государства-агрессора грубо нарушили нормы международного гуманитарного права.

"Около 14:30 командир одного из подразделений ВС РФ, находясь на связи с подчиненными, которые вошли в Покровск, отдал приказ использовать гражданских как "живой щит"", - говорится в сообщении.

Во время так называемой "зачистки" жилого сектора они должны были вести перед собой задержанного мужчину, женщину и 13-летнего ребенка, подвергая их смертельной опасности.

Личности военных преступников устанавливаются

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, причастных лиц и выяснение дальнейшей судьбы гражданских лиц.

Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

