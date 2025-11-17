Масштабная коррупция в оборонном секторе: 37 задержанных и 24,5 млн грн убытков, – ОГП

За последние три недели прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали десятки коррупционных схем, задержали должностных лиц и разоблачили организаторов незаконной переправки военнообязанных за границу.

Всего задержано 37 человек, задокументировано 6,2 млн грн неправомерной выгоды и 24,5 млн грн убытков оборонному сектору.

Незаконные схемы выезда за границу

22 человека организовывали переправку военнообязанных. Суммы "вознаграждений" колебались от 7 тыс. до 35,5 тыс. долл. США и до 23 тыс. евро. В частности:

Черновицкая СП: оперуполномоченный и сообщник получили 35,5 тыс. долл. за переправку трех мужчин;

Волынская СП: военнослужащий ВСУ и гражданский требовали 23 тыс. евро за вывоз мужчины в Польшу;

Одесса и другие регионы: помощь в незаконном пересечении границы через фиктивные справки.

Коррупция в воинских частях

Задержаны 15 должностных лиц, задокументировано 1,46 млн грн неправомерной выгоды. Примеры:

Южный регион: заместитель командира бригады получил 45 тыс. грн за назначение на должность;

Харьковская СП: командир части и начальник персонала - 6 тыс. долл. США за оформление на службу;

Ивано-Франковская СП: военнослужащая госпиталя - 266 тыс. грн за влияние на перевод.

Содействие уклонению от службы

Фиксируются схемы с влиянием на ВЛК, "справки" и организация дезертирства, суммы взяток - от 3 тыс. до 6 тыс. долл.

Хищение оборонных средств и имущества

Убытки составляют 24,5 млн грн. Основные случаи:

Центральный регион: 8 человек присвоили 15,6 млн грн через фиктивные договоры на поставку дронов;

Черновцы: хищение топлива на 2,52 млн грн;

Запорожье: незаконные начисления вознаграждений - 1,56 млн грн.

Злоупотребления с выплатами и мошенничество под видом трудоустройства