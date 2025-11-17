Масштабная коррупция в оборонном секторе: 37 задержанных и 24,5 млн грн убытков, – ОГП
За последние три недели прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали десятки коррупционных схем, задержали должностных лиц и разоблачили организаторов незаконной переправки военнообязанных за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.
Всего задержано 37 человек, задокументировано 6,2 млн грн неправомерной выгоды и 24,5 млн грн убытков оборонному сектору.
Незаконные схемы выезда за границу
22 человека организовывали переправку военнообязанных. Суммы "вознаграждений" колебались от 7 тыс. до 35,5 тыс. долл. США и до 23 тыс. евро. В частности:
Черновицкая СП: оперуполномоченный и сообщник получили 35,5 тыс. долл. за переправку трех мужчин;
Волынская СП: военнослужащий ВСУ и гражданский требовали 23 тыс. евро за вывоз мужчины в Польшу;
Одесса и другие регионы: помощь в незаконном пересечении границы через фиктивные справки.
Коррупция в воинских частях
Задержаны 15 должностных лиц, задокументировано 1,46 млн грн неправомерной выгоды. Примеры:
Южный регион: заместитель командира бригады получил 45 тыс. грн за назначение на должность;
Харьковская СП: командир части и начальник персонала - 6 тыс. долл. США за оформление на службу;
Ивано-Франковская СП: военнослужащая госпиталя - 266 тыс. грн за влияние на перевод.
Содействие уклонению от службы
Фиксируются схемы с влиянием на ВЛК, "справки" и организация дезертирства, суммы взяток - от 3 тыс. до 6 тыс. долл.
Хищение оборонных средств и имущества
Убытки составляют 24,5 млн грн. Основные случаи:
Центральный регион: 8 человек присвоили 15,6 млн грн через фиктивные договоры на поставку дронов;
Черновцы: хищение топлива на 2,52 млн грн;
Запорожье: незаконные начисления вознаграждений - 1,56 млн грн.
Злоупотребления с выплатами и мошенничество под видом трудоустройства
Дарницкая СП: безосновательные выплаты 483 тыс. грн из-за халатности бухгалтера;
-
Центральный регион: трое человек пытались получить 100 тыс. долл. за обещание трудоустройства на руководящую должность.
