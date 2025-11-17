РУС
Новости Коррупция в силовых структурах
Масштабная коррупция в оборонном секторе: 37 задержанных и 24,5 млн грн убытков, – ОГП

За последние три недели прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали десятки коррупционных схем, задержали должностных лиц и разоблачили организаторов незаконной переправки военнообязанных за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Всего задержано 37 человек, задокументировано 6,2 млн грн неправомерной выгоды и 24,5 млн грн убытков оборонному сектору.

Незаконные схемы выезда за границу

22 человека организовывали переправку военнообязанных. Суммы "вознаграждений" колебались от 7 тыс. до 35,5 тыс. долл. США и до 23 тыс. евро. В частности:

  • Черновицкая СП: оперуполномоченный и сообщник получили 35,5 тыс. долл. за переправку трех мужчин;

  • Волынская СП: военнослужащий ВСУ и гражданский требовали 23 тыс. евро за вывоз мужчины в Польшу;

  • Одесса и другие регионы: помощь в незаконном пересечении границы через фиктивные справки.

Коррупция в воинских частях

Задержаны 15 должностных лиц, задокументировано 1,46 млн грн неправомерной выгоды. Примеры:

  • Южный регион: заместитель командира бригады получил 45 тыс. грн за назначение на должность;

  • Харьковская СП: командир части и начальник персонала - 6 тыс. долл. США за оформление на службу;

  • Ивано-Франковская СП: военнослужащая госпиталя - 266 тыс. грн за влияние на перевод.

Содействие уклонению от службы

Фиксируются схемы с влиянием на ВЛК, "справки" и организация дезертирства, суммы взяток - от 3 тыс. до 6 тыс. долл.

Хищение оборонных средств и имущества

Убытки составляют 24,5 млн грн. Основные случаи:

  • Центральный регион: 8 человек присвоили 15,6 млн грн через фиктивные договоры на поставку дронов;

  • Черновцы: хищение топлива на 2,52 млн грн;

  • Запорожье: незаконные начисления вознаграждений - 1,56 млн грн.

Злоупотребления с выплатами и мошенничество под видом трудоустройства

  • Дарницкая СП: безосновательные выплаты 483 тыс. грн из-за халатности бухгалтера;

  • Центральный регион: трое человек пытались получить 100 тыс. долл. за обещание трудоустройства на руководящую должность.

коррупция (8771) оборона (5327) Офис Генпрокурора (2783)
Топ комментарии
+4
Зелений у Францію поїхав. Закрийте його у Міжнародному бюро мір та ваги (м. Севр, Франція), як еталон корупції.
17.11.2025 15:08 Ответить
+3
"затримано, задокументовано", а кого реально посадили з конфіскацією за це? то ж не перший рік. Хіба що то робиться для того, щоб зробити показник і збрити касу
17.11.2025 14:56 Ответить
+1
І без права застави! І так кожного дня! І Єрмачіллу на уранові рудники!
17.11.2025 14:54 Ответить
спочатку потрібно поголити і підстригти ...
Еталон повинен бути ЕТАЛОННИМ!
17.11.2025 15:12 Ответить
Це для сміху??? Та це копійки!! Чи похватали пару - тройку перевізників??? Навіть без коментарів....
17.11.2025 15:08 Ответить
що це за фуйня і що це за копійки?? Ви нам суми вкраденого на оборонці земиндичами покажить...ось там офуіемо...
17.11.2025 15:09 Ответить
Не смішіть мої тапочки - 25 мільйонів збитків! «Золоті яйця» Міноборони: викрито розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату 788 млн грн https://nabu.gov.ua/news/iayitcia-po-17-grn-dlia-zsu-vykryto-rozkradannia-ponad-733-mln-grn-ta-zamakh-na-zavolodinnia-788-mln-grn/
17.11.2025 15:21 Ответить
А взяткодатели за попытку пересечения границы получают смешные штрафы. Это безусловно целенаправленная политика Зе по снижению оборонного потенциала страны.
17.11.2025 15:22 Ответить
Масштабна корупція в оборонному секторі: 37 затриманих та 24,5 млн грн збитків, - ОГП....це вітер порожнечі і імітації "бурхливої діяльності "ОГП. Лише коли будуть реальні вироки, тоді можна говорити про доцільність витрати грошей українського народу на утримання ОГП.Поки що пісня"ой хвалили мене люди, ротом мої ,тай хвалили ",
17.11.2025 15:32 Ответить
 
 