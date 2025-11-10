В Литве назначили нового министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении Робертаса Каунаса на должность министра обороны страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее Каунас уже работал депутатом Сейма и входил в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Delfi.

Кандидатура Каунаса и подготовка к назначению

Отмечается, что Науседа на прошлой неделе дважды встречался с Каунасом, после чего политик получил обещание о скором принятии решения по его кандидатуре.

Робертас Каунас работает в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны чуть больше месяца, что позволило ему ознакомиться с ключевыми направлениями оборонной политики Литвы.

Предпосылки смены руководства

22 октября президент Литвы подписал указ об увольнении социал-демократки Довиле Шакалиене с поста министра обороны после ее собственного решения уйти в отставку.

Причиной отставки Шакалиене стали разногласия с премьер-министром Ругиниене и лидером Социал-демократической партии Синкявичюсом, в частности по поводу планируемого финансирования обороны в 2026 году, которое составит лишь 4,87% ВВП.

