В Литве назначили нового министра обороны
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о назначении Робертаса Каунаса на должность министра обороны страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее Каунас уже работал депутатом Сейма и входил в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Delfi.
Кандидатура Каунаса и подготовка к назначению
Отмечается, что Науседа на прошлой неделе дважды встречался с Каунасом, после чего политик получил обещание о скором принятии решения по его кандидатуре.
Робертас Каунас работает в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны чуть больше месяца, что позволило ему ознакомиться с ключевыми направлениями оборонной политики Литвы.
Предпосылки смены руководства
22 октября президент Литвы подписал указ об увольнении социал-демократки Довиле Шакалиене с поста министра обороны после ее собственного решения уйти в отставку.
Причиной отставки Шакалиене стали разногласия с премьер-министром Ругиниене и лидером Социал-демократической партии Синкявичюсом, в частности по поводу планируемого финансирования обороны в 2026 году, которое составит лишь 4,87% ВВП.
