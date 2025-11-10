Беларусь пригрозила мерами против литовского транспорта на своей территории после закрытия границы

Беларусь предупредила о возможном применении мер в отношении литовского транспорта, который остался на ее территории после одностороннего закрытия пунктов пропуска Литвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Беларуси.

Сейчас на территории страны собралось более 1100 грузовых автомобилей литовских перевозчиков. Их перемещают на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".

Из гуманитарных соображений водителям разрешили покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту жительства до возобновления работы границы с литовской стороны. В МИД подчеркнули, что все задержки и убытки являются следствием "политизированных и необдуманных решений" Литвы.

"Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, оставшегося на территории", - добавили в ведомстве.

Литва закрыла границу с Беларусью

В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение закрыть пограничные переходы "Шальчининкай" и "Медининкай" на месяц после серии инцидентов, когда в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси залетели метеозонды.

После решения Литвы временно закрыть границу с Беларусью, было также остановлено пассажирское сообщение между странами - автобусы больше не курсируют ни в одном направлении.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

