РУС
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
599 9

Беларусь пригрозила мерами против литовского транспорта на своей территории после закрытия границы

Литва

Беларусь предупредила о возможном применении мер в отношении литовского транспорта, который остался на ее территории после одностороннего закрытия пунктов пропуска Литвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Беларуси.

Сейчас на территории страны собралось более 1100 грузовых автомобилей литовских перевозчиков. Их перемещают на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".

Из гуманитарных соображений водителям разрешили покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту жительства до возобновления работы границы с литовской стороны. В МИД подчеркнули, что все задержки и убытки являются следствием "политизированных и необдуманных решений" Литвы.

"Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, оставшегося на территории", - добавили в ведомстве.

Литва закрыла границу с Беларусью

В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение закрыть пограничные переходы "Шальчининкай" и "Медининкай" на месяц после серии инцидентов, когда в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси залетели метеозонды.

После решения Литвы временно закрыть границу с Беларусью, было также остановлено пассажирское сообщение между странами - автобусы больше не курсируют ни в одном направлении.

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Автор: 

От як працює провокація.
Запускає БРСР кульки в бік Литви, заважаючи аеропортам.
Литва перекриває кордон.
Походження кульок однозначно не довести (прилетіли звідкись, ето нє ми).
Походження перекриття кордону - доводиться однозначно.
І виглядає тепер, що це Литва - агресор, не БРСР.
10.11.2025 12:56 Ответить
Шах, и мат.
10.11.2025 12:57 Ответить
Це європейці до сих пір їздять на територію диких бабуїнів даже після того як терорист Бульбофюрер наловив і тримає в ямах тисячі заручників? Доречі, чому до сих пір Бульбосрань і Бульбофюрера не визнано терористичною організацією? Чи як це називається коли режим Бульбофюрера відловлює цивільних людей а потім обмінює їх на якісь ніштяки. І що саме страшне, це те що Тампон називає цю торгівлю людьми гарною угодою а самого Бульбофюрера називає другом
10.11.2025 12:58 Ответить
...терорист Бульбофюрер наловив і тримає в ямах тисячі заручників.

А ще їх там їдять, бо у Білорусі голод
10.11.2025 13:03 Ответить
Всєх забросают дранікамі.
10.11.2025 13:09 Ответить
Краще разово втратити 1100 вантажівок, ніж назавжди країну.
10.11.2025 13:28 Ответить
уті-путі
10.11.2025 13:32 Ответить
Треба менше церемонитися і ввалити по повній.Попередити своїх водіїв ,щоб залишили білорашу.А тоді повне перекриття,і ще аби поляки те саме зробили.Побачили б тоді,що бульбофюрер заскиглить.
10.11.2025 13:34 Ответить
Всі комуняцькі тварини діють однаково: всюди сують своє рило, але їх всі повинні терпіти, бо якщо хтось насмілиться в це рило зацідить, то вони погрожують "прийняти міри У ВІДПОВІДЬ!!!"
10.11.2025 13:36 Ответить
 
 