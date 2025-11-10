В Литве стало меньше контрабандных шаров из Беларуси после усиления мер, - МВД страны

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что в ноябре в воздушное пространство страны попадает меньше контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Чиновник заявил, что в октябре было зафиксировано около 70 таких случаев, тогда как по состоянию на 10 ноября - только семь или восемь.

"Это уже треть месяца, поэтому мы видим, что давление, которое мы оказываем с конца октября, уже дает результаты", - отметил Кондратович.

Для борьбы с контрабандой шаров в Литве создали совместную следственную группу, в которую вошли представители Государственной пограничной службы, полиции и Таможенной криминальной службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вильнюсский аэропорт снова останавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси

Министр отметил, что группа мотивирована к работе и уже имеет первые результаты, в частности новые дела, подозреваемых и задержанных.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва вручила России ноту протеста из-за массированного обстрела Украины