У Литві стало менше контрабандних куль із Білорусі після посилення заходів, - МВС країни

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович повідомив, що в листопаді у повітряний простір країни потрапляє менше контрабандних повітряних куль із Білорусі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Посадовець заявив, що у жовтні було зафіксовано близько 70 таких випадків, тоді як станом на 10 листопада - лише сім або вісім.

"Це вже третина місяця, тож ми бачимо, що тиск, який ми чинимо з кінця жовтня, вже дає результати", - зазначив Кондратович.

Для боротьби з контрабандою куль у Литві створили спільну слідчу групу, до якої увійшли представники Державної прикордонної служби, поліції та Митної кримінальної служби.

Міністр зазначив, що група мотивована до роботи й уже має перші результати, зокрема нові справи, підозрюваних і затриманих.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

