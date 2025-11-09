УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21369 відвідувачів онлайн
Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
1 254 11

Вільнюський аеропорт знову зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Вільнюський аеропорт вдруге закрили через кулі, запущені з території Білорусі

Ввечері суботи, 8 листопада, Вільнюський аеропорт у Литві тимчасово призупиняв роботу через повітряні кулі з боку Білорусі.

Про це пише Delfi та LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причиною зупинки знову стали кулі

"За попередньою інформацією, рішення про введення обмежень в повітряному просторі було прийнято через повітряну кулю чи кулі, що прямували в бік Вільнюського аеропорту",- заявили в Національному центрі управління кризами.

Аеропорт закрили о 20:45 за місцевим часом. Обмеження, за словами представника міністра зв'язку Лукаса Пашкявічюса, зняли рекордно швидко — о 21:50, щоб мінімізувати незручності для пасажирів та забезпечити безпеку польотів. 

Раніше у подібних випадках аеропорт не працював понад шість годин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Одна з куль летіла в бік летовища

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас розповів, що одна з повітряних куль потрапила у "дуже небезпечну зону" — безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків.

"Напрямок вітру був дуже мінливим. Оскільки зона, де він був зафіксований, небезпечна для його нейтралізації, ми спостерігали і чекали, коли куля покине небезпечну зону",- розповів він.

Читайте також: Литва закриває кордон з Білоруссю до 30 листопада

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
  • Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
  • 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Читайте також: Литва запропонувала ЄС нові санкції проти Білорусі через вторгнення метеозондів

Автор: 

аеропорт (1861) Білорусь (8112) Литва (2670)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А , якщо одну ,,кулю" розвернути в бік мозирського нпз ?
показати весь коментар
09.11.2025 19:16 Відповісти
+2
Хіба литовцям важко заблокувати сяброаеропорт?
показати весь коментар
09.11.2025 18:08 Відповісти
+2
Простіше збивати кулі. І дивно що вони почали помічати кулі контрабандистів тільки зараз.
показати весь коментар
09.11.2025 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аеропорти США призупинили роботу через шатдаун.
Причиною цього стану є загроза безпеці управління повітряним рухом, яка виникла через припинення фінансування уряду.
Це призводило до браку авіадиспетчерів, що призвело до затримок рейсів майже по всій країні.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) представило список найбільш завантажених аеропортів, у яких скоротять кількість рейсів на 10% через тривале припинення роботи федеральних установ країни.
показати весь коментар
09.11.2025 18:05 Відповісти
Хіба литовцям важко заблокувати сяброаеропорт?
показати весь коментар
09.11.2025 18:08 Відповісти
Ну вони ж не довбодятли вестись на галімі провокації
показати весь коментар
09.11.2025 18:12 Відповісти
Простіше збивати кулі. І дивно що вони почали помічати кулі контрабандистів тільки зараз.
показати весь коментар
09.11.2025 18:46 Відповісти
Можливо що в НАТО тільки зараз купили відповідне обладнання щоб стежити за небом.
показати весь коментар
09.11.2025 18:48 Відповісти
https://youtube.com/shorts/MC3qz5Qyw4g?si=_rWoBrT2Js4ujeIx
показати весь коментар
09.11.2025 18:25 Відповісти
А , якщо одну ,,кулю" розвернути в бік мозирського нпз ?
показати весь коментар
09.11.2025 19:16 Відповісти
Чи відправіти їм добрих дронів
показати весь коментар
09.11.2025 23:30 Відповісти
Це тільки початок!! Україна пережила всі стадії гібридної війни,холодні ьа гарячі, аж до початку повномасштабного тобто відкритого вторгнення.
Що жде Европу - побачимо.
Краще планувати ,засідати та реально допомагати СОУ , чим планувати, засідати та пиЗЕдіти ...
показати весь коментар
09.11.2025 19:52 Відповісти
А чому досі не розпочали ремонт колії через Литву до російського анклаву? Пам'ятаю, такими методами ще багато років тому Вільнюс приводив Москву до тями. А кулі якщо і білокацапські то все одно з кремлівських запасів гібридних витребеньок.
показати весь коментар
09.11.2025 20:01 Відповісти
Разоп з аеропортами треба закривати кордон з бульбашами, бо там іде їхній експорт, тоді китай буде давити на бульбу і мокшу, щоб зупинити ці провокації!
показати весь коментар
10.11.2025 09:43 Відповісти
 
 