Вільнюський аеропорт знову зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Ввечері суботи, 8 листопада, Вільнюський аеропорт у Литві тимчасово призупиняв роботу через повітряні кулі з боку Білорусі.

Причиною зупинки знову стали кулі

"За попередньою інформацією, рішення про введення обмежень в повітряному просторі було прийнято через повітряну кулю чи кулі, що прямували в бік Вільнюського аеропорту",- заявили в Національному центрі управління кризами.

Аеропорт закрили о 20:45 за місцевим часом. Обмеження, за словами представника міністра зв'язку Лукаса Пашкявічюса, зняли рекордно швидко — о 21:50, щоб мінімізувати незручності для пасажирів та забезпечити безпеку польотів.

Раніше у подібних випадках аеропорт не працював понад шість годин.

Одна з куль летіла в бік летовища

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас розповів, що одна з повітряних куль потрапила у "дуже небезпечну зону" — безпосередньо на траєкторію зльоту та посадки літаків.

"Напрямок вітру був дуже мінливим. Оскільки зона, де він був зафіксований, небезпечна для його нейтралізації, ми спостерігали і чекали, коли куля покине небезпечну зону",- розповів він.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

