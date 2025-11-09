Вильнюсский аэропорт снова останавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси
Вечером субботы, 8 ноября, Вильнюсский аэропорт в Литве временно приостановил работу из-за воздушных шаров со стороны Беларуси.
Об этом пишут Delfi и LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Причиной остановки снова стали шары
"По предварительной информации, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара или шаров, направлявшихся в сторону Вильнюсского аэропорта", - заявили в Национальном центре управления кризисами.
Аэропорт закрыли в 20:45 по местному времени. Ограничения, по словам представителя министра связи Лукаса Пашкявичюса, сняли рекордно быстро — в 21:50, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить безопасность полетов.
Ранее в подобных случаях аэропорт не работал более шести часов.
Один из шаров летел в сторону аэродрома
Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас рассказал, что один из воздушных шаров попал в "очень опасную зону" — непосредственно на траекторию взлета и посадки самолетов.
"Направление ветра было очень изменчивым. Поскольку зона, где он был зафиксирован, опасна для его нейтрализации, мы наблюдали и ждали, когда шар покинет опасную зону", — рассказал он.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
- Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
- 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относится.
- Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
- Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
- 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.
