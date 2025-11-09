Вильнюсский аэропорт снова останавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси

Вечером субботы, 8 ноября, Вильнюсский аэропорт в Литве временно приостановил работу из-за воздушных шаров со стороны Беларуси.

Об этом пишут Delfi и LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Причиной остановки снова стали шары

"По предварительной информации, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара или шаров, направлявшихся в сторону Вильнюсского аэропорта", - заявили в Национальном центре управления кризисами.

Аэропорт закрыли в 20:45 по местному времени. Ограничения, по словам представителя министра связи Лукаса Пашкявичюса, сняли рекордно быстро — в 21:50, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить безопасность полетов.

Ранее в подобных случаях аэропорт не работал более шести часов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Один из шаров летел в сторону аэродрома

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас рассказал, что один из воздушных шаров попал в "очень опасную зону" — непосредственно на траекторию взлета и посадки самолетов.

"Направление ветра было очень изменчивым. Поскольку зона, где он был зафиксирован, опасна для его нейтрализации, мы наблюдали и ждали, когда шар покинет опасную зону", — рассказал он.

Читайте также: Литва закрывает границу с Беларусью до 30 ноября

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относится.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Читайте также: Литва предложила ЕС новые санкции против Беларуси из-за вторжения метеозондов