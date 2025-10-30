Литва предложила ЕС новые санкции против Беларуси из-за вторжения метеозондов

Литва направила в Европейскую комиссию предложения о введении новых санкций против Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Каютис Будрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Литва уже представила Европейской комиссии свои предложения по дальнейшему развитию ситуации", - сказал Будрис.

По его словам, санкционные инициативы касаются как усовершенствования правовых оснований для ограничений, так и перечня конкретных лиц, против которых могут быть введены новые меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран возобновляет ракетную программу с помощью Китая, - CNN

Будрис пояснил, что Вильнюс требует реагирования на угрозы, созданные контрабандными метеорологическими шарами, которые регулярно долетают с территории Беларуси. Он выразил надежду, что прогресс в вопросе санкций будет достигнут до следующего заседания Совета ЕС в конце ноября.

"Литва знает, как это делать, и мы стремимся, чтобы все было сделано надлежащим образом", - подчеркнул министр, отметив важность четкого правового обоснования для санкционных решений, которые часто обжалуются в судах.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что в настоящее время вопрос о новых санкциях против Беларуси не находится на рассмотрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит санкции против российского военного производства и пропаганды, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ