Украина готовит санкции против российского военного производства и пропаганды, - Зеленский

Украина готовит новые санкционные ограничения против российского военного производства и пропаганды.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем нашу санкционную работу – мы готовим новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, которые работают на войну. Указы – в ближайшее время", - сказал глава государства.

Синхронизация санкций с ЕС

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина намерена синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС в своей юрисдикции.

"Важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины более активно работали в европейских странах за пределами ЕС, чтобы они тоже приняли общие европейские санкции. Мы очень ценим, что Швейцария, Норвегия и другие страны Европы на протяжении этих лет поддерживают совместное европейское давление ради прекращения войны", - сказал глава государства.

Подготовка ЕС к 20-му пакету санкций

Также Зеленский рассказал, что уже началась подготовка 20-го пакета санкций ЕС против России.

"Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза - и не только Евросоюз применит новые меры", - сказал Зеленский.

Влияние санкций США на РФ

"Ожидаю подробного доклада разведки о влиянии решения Америки относительно санкций против российских нефтяных компаний, и предварительные данные довольно оптимистичны – влияние значительное. Мы проверяем детали, и каждую схему, которую Россия еще использует, нужно заблокировать. И этот сигнал в мире должен быть воспринят правильно – Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт", - добавил президент.

