РУС
681 23

Украина готовит санкции против российского военного производства и пропаганды, - Зеленский

зеленський

Украина готовит новые санкционные ограничения против российского военного производства и пропаганды.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем нашу санкционную работу – мы готовим новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, которые работают на войну. Указы – в ближайшее время", - сказал глава государства.

Синхронизация санкций с ЕС

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина намерена синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС в своей юрисдикции.

"Важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины более активно работали в европейских странах за пределами ЕС, чтобы они тоже приняли общие европейские санкции. Мы очень ценим, что Швейцария, Норвегия и другие страны Европы на протяжении этих лет поддерживают совместное европейское давление ради прекращения войны", - сказал глава государства.

Подготовка ЕС к 20-му пакету санкций

Также Зеленский рассказал, что уже началась подготовка 20-го пакета санкций ЕС против России.

"Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза - и не только Евросоюз применит новые меры", - сказал Зеленский.

Влияние санкций США на РФ

"Ожидаю подробного доклада разведки о влиянии решения Америки относительно санкций против российских нефтяных компаний, и предварительные данные довольно оптимистичны – влияние значительное. Мы проверяем детали, и каждую схему, которую Россия еще использует, нужно заблокировать. И этот сигнал в мире должен быть воспринят правильно – Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт", - добавил президент.

Зеленский Владимир россия санкции
+17
Молодець. Оце я розумію. Немає чим завдати удару по орківських заводах - введемо проти них санкції. Я б ще заборонив їхнім керівникам в'їзд в Україну і в Лаос.
29.10.2025 21:54 Ответить
+15
Це приклад того,як потужно робити рівно нікуя і підтримувати рейтинги
29.10.2025 21:56 Ответить
+7
А чего так срочно ? Может стоит ещё лет пять подождать ?
29.10.2025 22:00 Ответить
Чому просто не порвати усе з рашкою і білорусами і поставити крапку?Чи вводячи санкції проти підпр рашки і окремих рашистів він натякає що в болотах є харошіє руські?
29.10.2025 21:54 Ответить
Це приклад того,як потужно робити рівно нікуя і підтримувати рейтинги
29.10.2025 21:56 Ответить
Війна - з 2014 року , якщо хто забув ...
29.10.2025 22:30 Ответить
З 2019р при владі тупий клоун, озмінування,закриття ракетних програм,шатли в Крим,клістрони,шашлики,асфальт,ігнорування попереджень про вторгнення,повернення ригів до влади нагадаю для упоротих дебілів-зебуїнів
29.10.2025 22:42 Ответить
Та ти шо!
29.10.2025 21:57 Ответить
Тобто до цього часу всі ці підприємства мали у зєлєнскіх режим найвищого сприяння? 🤔 Що це за мудакування? Схоже на якийсь піар - тіпо " я ну дуууже патужно ррацюю!"
29.10.2025 22:05 Ответить
Санкции с дальнобойностью круче "Фламинго". Мощность вообще запредельная).
29.10.2025 22:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OkoKIt2t6TE https://www.youtube.com/watch?v=МАГДА: По Зеленському ВДАРИЛИ союзники. Трамп сказав ЙТИ.Далі зустріч з Сі.Чекають на ЗДАЧУ Донбасу?
29.10.2025 22:59 Ответить
Ну дуже потужно- аж штани тріснули😂
29.10.2025 22:15 Ответить
все правильно ти ж не лох.
29.10.2025 22:16 Ответить
Санкції-вони такі потужні!.Чого тільки не було від хлопця:план перемоги,формули миру,асиметричні відповіді,помсти,"довгі руки","фламінго","пекло","паляниця" і т.д.
Санкції,вони саме дієві,решта то бла-бла-бла!
29.10.2025 22:18 Ответить
Ішак "діє" з блискавичною оперативністю - примазується до вже оголошених іншими санкцій.
29.10.2025 22:20 Ответить
Єдині дієві санкції - це регулярні ракетно - дронові удари по військових заводах московії. Але зелена мародерня розікрала кошти на виробництво ракет та дронів та тепер щось бекає про санкції. Висновок - дієві санкції проти московії повинні починатись з виконання вироків народного трибуналу відносно членів ОЗУ "ОП". За прикладом сім'ї Чаушеску. А потім - виробництво ракет, дронів та їх застосування по законних цілях.
29.10.2025 22:21 Ответить
Клоун, в якого найближчими помічниками є кацапські кроти, введе бєссмислєнні і бєспощадні санкції проти роісі. Рашисти животи від сміху повривають від таких санкцій.
29.10.2025 22:23 Ответить
Не помічники,а керівники клоуна в ролі президента.
29.10.2025 22:31 Ответить
"Важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС "- жорстко! Дуже жорстко!
29.10.2025 22:28 Ответить
Але кацапську нафту , через територію України , ми все одно транспортувати будем ... так ?
29.10.2025 22:32 Ответить
Твої особливо потужні санкції нанесуть потужню руйнацію (,ніт)
29.10.2025 22:37 Ответить
....йшов 10 рік війни...
шашлики скінчились??
29.10.2025 22:54 Ответить
 
 