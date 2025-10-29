Україна готує санкції проти російського військового виробництва та пропаганди, - Зеленський

Україна готує нові санкційні обмеження проти російського військового виробництва та пропаганди.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нашу санкційну роботу – ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, у їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну. Укази – незабаром", - сказав глава держави.

Синхронізація санкцій з ЄС

Крім цього, Зеленський повідомив, що Україна має намір синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС в своїй юрисдикції.

"Важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж узяли собі загальні європейські санкції. Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни", - сказав глава держави.

Підготовка ЄС до 20-го пакету санкцій

Також Зеленський розповів, що вже почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

"Вже почалася підготовка й 20-го пакета санкцій Євросоюзу – і не тільки Євросоюз застосує нові кроки", - сказав Зеленський.

Вплив санкцій США на РФ

"Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній, і попередні дані доволі оптимістичні – вплив значний. Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт", - додав президент.

