УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
559 21

Україна готує санкції проти російського військового виробництва та пропаганди, - Зеленський

зеленський

Україна готує нові санкційні обмеження проти російського військового виробництва та пропаганди.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нашу санкційну роботу – ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, у їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну. Укази – незабаром", - сказав глава держави.

Синхронізація санкцій з ЄС

Крім цього, Зеленський повідомив, що Україна має намір синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС в своїй юрисдикції.

"Важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж узяли собі загальні європейські санкції. Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни", - сказав глава держави.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підготовка ЄС до 20-го пакету санкцій

Також Зеленський розповів, що вже почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

"Вже почалася підготовка й 20-го пакета санкцій Євросоюзу – і не тільки Євросоюз застосує нові кроки", - сказав Зеленський.

Читайте також: ЄС офіційно ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії

Вплив санкцій США на РФ

"Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки стосовно санкцій проти російських нафтових компаній, і попередні дані доволі оптимістичні – вплив значний. Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт", - додав президент.

Читайте також: Україна починає роботу з ЄС над новими санкціями проти Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26008) росія (68745) санкції (12932)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Молодець. Оце я розумію. Немає чим завдати удару по орківських заводах - введемо проти них санкції. Я б ще заборонив їхнім керівникам в'їзд в Україну і в Лаос.
показати весь коментар
29.10.2025 21:54 Відповісти
+12
Це приклад того,як потужно робити рівно нікуя і підтримувати рейтинги
показати весь коментар
29.10.2025 21:56 Відповісти
+6
А чего так срочно ? Может стоит ещё лет пять подождать ?
показати весь коментар
29.10.2025 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому просто не порвати усе з рашкою і білорусами і поставити крапку?Чи вводячи санкції проти підпр рашки і окремих рашистів він натякає що в болотах є харошіє руські?
показати весь коментар
29.10.2025 21:54 Відповісти
Це приклад того,як потужно робити рівно нікуя і підтримувати рейтинги
показати весь коментар
29.10.2025 21:56 Відповісти
Війна - з 2014 року , якщо хто забув ...
показати весь коментар
29.10.2025 22:30 Відповісти
З 2019р при владі тупий клоун, озмінування,закриття ракетних програм,шатли в Крим,клістрони,шашлики,асфальт,ігнорування попереджень про вторгнення,повернення ригів до влади нагадаю для упоротих дебілів-зебуїнів
показати весь коментар
29.10.2025 22:42 Відповісти
Молодець. Оце я розумію. Немає чим завдати удару по орківських заводах - введемо проти них санкції. Я б ще заборонив їхнім керівникам в'їзд в Україну і в Лаос.
показати весь коментар
29.10.2025 21:54 Відповісти
Та ти шо!
показати весь коментар
29.10.2025 21:57 Відповісти
А чего так срочно ? Может стоит ещё лет пять подождать ?
показати весь коментар
29.10.2025 22:00 Відповісти
Тобто до цього часу всі ці підприємства мали у зєлєнскіх режим найвищого сприяння? 🤔 Що це за мудакування? Схоже на якийсь піар - тіпо " я ну дуууже патужно ррацюю!"
показати весь коментар
29.10.2025 22:05 Відповісти
Санкции с дальнобойностью круче "Фламинго". Мощность вообще запредельная).
показати весь коментар
29.10.2025 22:07 Відповісти
Ну дуже потужно- аж штани тріснули😂
показати весь коментар
29.10.2025 22:15 Відповісти
все правильно ти ж не лох.
показати весь коментар
29.10.2025 22:16 Відповісти
Санкції-вони такі потужні!.Чого тільки не було від хлопця:план перемоги,формули миру,асиметричні відповіді,помсти,"довгі руки","фламінго","пекло","паляниця" і т.д.
Санкції,вони саме дієві,решта то бла-бла-бла!
показати весь коментар
29.10.2025 22:18 Відповісти
Ішак "діє" з блискавичною оперативністю - примазується до вже оголошених іншими санкцій.
показати весь коментар
29.10.2025 22:20 Відповісти
Єдині дієві санкції - це регулярні ракетно - дронові удари по військових заводах московії. Але зелена мародерня розікрала кошти на виробництво ракет та дронів та тепер щось бекає про санкції. Висновок - дієві санкції проти московії повинні починатись з виконання вироків народного трибуналу відносно членів ОЗУ "ОП". За прикладом сім'ї Чаушеску. А потім - виробництво ракет, дронів та їх застосування по законних цілях.
показати весь коментар
29.10.2025 22:21 Відповісти
Клоун, в якого найближчими помічниками є кацапські кроти, введе бєссмислєнні і бєспощадні санкції проти роісі. Рашисти животи від сміху повривають від таких санкцій.
показати весь коментар
29.10.2025 22:23 Відповісти
Не помічники,а керівники клоуна в ролі президента.
показати весь коментар
29.10.2025 22:31 Відповісти
"Важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС "- жорстко! Дуже жорстко!
показати весь коментар
29.10.2025 22:28 Відповісти
Але кацапську нафту , через територію України , ми все одно транспортувати будем ... так ?
показати весь коментар
29.10.2025 22:32 Відповісти
Твої особливо потужні санкції нанесуть потужню руйнацію (,ніт)
показати весь коментар
29.10.2025 22:37 Відповісти
 
 