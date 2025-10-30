Иран возобновляет ракетную программу с помощью Китая, - CNN
По информации CNN, Иран наращивает производство баллистических ракет несмотря на возобновление санкций ООН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
По данным европейских спецслужб, в иранский порт Бендер-Аббас из Китая прибыли несколько партий перхлората натрия — ключевого компонента твердого топлива для ракет средней дальности. Речь идет примерно о 2 тысячах тонн вещества.
Несколько судов, доставлявших груз, уже находятся под санкциями США. Поставки осуществлялись после возобновления старых санкций против Тегерана из-за нарушения условий ядерного соглашения 2015 года.
В CNN подтвердили маршруты части судов — в частности, MV Basht, Barzin, Elyana и Artavand, курсировавших между китайскими портами и Ираном с сентября по октябрь. Одно из них отключило систему слежения AIS, чтобы скрыть свои перемещения.
Китай официально заявил, что "не знаком с конкретной ситуацией", но соблюдает "все международные обязательства по экспортному контролю". В Пекине в то же время назвали возвращение санкций "неконструктивным" и "препятствием для дипломатического урегулирования".
Эксперты считают, что перхлорат натрия может быть промежуточным элементом в производстве запрещенного перхлората аммония, который используется в ракетных двигателях. Именно "лазейка" в санкционных формулировках, которые прямо не упоминают это соединение, позволяет Китаю юридически избегать нарушений.
Пилять.... 😑
коммі_китайці у відкриту серуть на голову "цивілізованому заходу", а той вперто повторює "是的，是的，我们是伟大的贸易伙伴!!!!!"
Цікаво, що з приводу такої торгівлі скаже Ізраїль.
укладателя війн тільти не звіть,,,,
«Дві тисячі тонн хлорного перхлорату вистачить лише приблизно на 500 ракет.
Це багато, але Іран планував виробляти близько 200 ракет на місяць до війни, а тепер йому доводиться замінювати всі ракети, які або знищив Ізраїль, або він сам використав».
катару привіт....
Шах і мат.
Краще ж потім писати "ай-яй-яй, як так вийшло".