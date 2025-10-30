РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10961 посетитель онлайн
Новости Санкции против Ирана
1 422 19

Иран возобновляет ракетную программу с помощью Китая, - CNN

іран

По информации CNN, Иран наращивает производство баллистических ракет несмотря на возобновление санкций ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По данным европейских спецслужб, в иранский порт Бендер-Аббас из Китая прибыли несколько партий перхлората натрия — ключевого компонента твердого топлива для ракет средней дальности. Речь идет примерно о 2 тысячах тонн вещества.

Несколько судов, доставлявших груз, уже находятся под санкциями США. Поставки осуществлялись после возобновления старых санкций против Тегерана из-за нарушения условий ядерного соглашения 2015 года.

В CNN подтвердили маршруты части судов — в частности, MV Basht, Barzin, Elyana и Artavand, курсировавших между китайскими портами и Ираном с сентября по октябрь. Одно из них отключило систему слежения AIS, чтобы скрыть свои перемещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран официально вышел из 10-летнего ядерного соглашения с Западом

Китай официально заявил, что "не знаком с конкретной ситуацией", но соблюдает "все международные обязательства по экспортному контролю". В Пекине в то же время назвали возвращение санкций "неконструктивным" и "препятствием для дипломатического урегулирования".

Эксперты считают, что перхлорат натрия может быть промежуточным элементом в производстве запрещенного перхлората аммония, который используется в ракетных двигателях. Именно "лазейка" в санкционных формулировках, которые прямо не упоминают это соединение, позволяет Китаю юридически избегать нарушений.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Иран (2082) Китай (3238) санкции (11995) баллистические ракеты (460)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Китай і Сосія роздають направо і наліво ракетні і ядерні технології дикунам по всьому світу щоб посіяти хаос на землі. Нажаль американські і європейські дебіли не розуміють що рятуючи Сосію від розвалу вони наближають кінець світу
показать весь комментарий
30.10.2025 00:09 Ответить
+3
Україна має купити яз в Пакистану
показать весь комментарий
30.10.2025 00:04 Ответить
+3
у них можна купити центрифуги для збагачення урану!
показать весь комментарий
30.10.2025 00:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна має купити яз в Пакистану
показать весь комментарий
30.10.2025 00:04 Ответить
у них можна купити центрифуги для збагачення урану!
показать весь комментарий
30.10.2025 00:06 Ответить
>> Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією"...

Пилять.... 😑

коммі_китайці у відкриту серуть на голову "цивілізованому заходу", а той вперто повторює "是的，是的，我们是伟大的贸易伙伴!!!!!"

Цікаво, що з приводу такої торгівлі скаже Ізраїль.
показать весь комментарий
30.10.2025 00:09 Ответить
Китай і Сосія роздають направо і наліво ракетні і ядерні технології дикунам по всьому світу щоб посіяти хаос на землі. Нажаль американські і європейські дебіли не розуміють що рятуючи Сосію від розвалу вони наближають кінець світу
показать весь комментарий
30.10.2025 00:09 Ответить
ну буде у ірану яз і ракети, і?
показать весь комментарий
30.10.2025 00:10 Ответить
******** по Ізраїлю і куди ще дістануть. Чи ви думаєте в тих шизоїдів існує здоровий глузд? Чи ви до сих пір в якісь казці живете? Прокиньтеся вже. В цьому світі вже правлять терористи і людоїди
показать весь комментарий
30.10.2025 00:13 Ответить
не вже правлять а і правили раніше, просто ми жили трохи в стороні від всього, а зараз в епіцентрі, принаймні так нам здається
показать весь комментарий
30.10.2025 01:24 Ответить
ізраїль має яз, по ним не *******
показать весь комментарий
30.10.2025 08:03 Ответить
Донні2тижні кататиме бібізян у лімузині і розстелятиме червону доріжку, ще й пригладить дупою щоб не спіткнулися
показать весь комментарий
30.10.2025 00:17 Ответить
мінус одна війна - вони таки хочють по *****!
укладателя війн тільти не звіть,,,,
показать весь комментарий
30.10.2025 00:28 Ответить
тобто 7
показать весь комментарий
30.10.2025 00:29 Ответить
всім зеленим подірвати по лівій руці - ну і слава Богу , шо не по правій...
показать весь комментарий
30.10.2025 00:37 Ответить
CNN

«Дві тисячі тонн хлорного перхлорату вистачить лише приблизно на 500 ракет.
Це багато, але Іран планував виробляти близько 200 ракет на місяць до війни, а тепер йому доводиться замінювати всі ракети, які або знищив Ізраїль, або він сам використав».
показать весь комментарий
30.10.2025 00:45 Ответить
а премія миру скiльки вибухівки на собі несе?
показать весь комментарий
30.10.2025 00:57 Ответить
подаруйте папі самольот - папа любить подарунки!
катару привіт....
показать весь комментарий
30.10.2025 01:15 Ответить
4 листопада не планував йти на вибори - але піду.
показать весь комментарий
30.10.2025 01:21 Ответить
А Україна відновлює ракетну програму за допомогою Міндіча.
Шах і мат.
показать весь комментарий
30.10.2025 01:29 Ответить
Слабо було ту вибухівку прямо у порту знищити разом з кораблями.

Краще ж потім писати "ай-яй-яй, як так вийшло".
показать весь комментарий
30.10.2025 01:33 Ответить
 
 