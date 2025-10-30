Иран возобновляет ракетную программу с помощью Китая, - CNN

По информации CNN, Иран наращивает производство баллистических ракет несмотря на возобновление санкций ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По данным европейских спецслужб, в иранский порт Бендер-Аббас из Китая прибыли несколько партий перхлората натрия — ключевого компонента твердого топлива для ракет средней дальности. Речь идет примерно о 2 тысячах тонн вещества.

Несколько судов, доставлявших груз, уже находятся под санкциями США. Поставки осуществлялись после возобновления старых санкций против Тегерана из-за нарушения условий ядерного соглашения 2015 года.

В CNN подтвердили маршруты части судов — в частности, MV Basht, Barzin, Elyana и Artavand, курсировавших между китайскими портами и Ираном с сентября по октябрь. Одно из них отключило систему слежения AIS, чтобы скрыть свои перемещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран официально вышел из 10-летнего ядерного соглашения с Западом

Китай официально заявил, что "не знаком с конкретной ситуацией", но соблюдает "все международные обязательства по экспортному контролю". В Пекине в то же время назвали возвращение санкций "неконструктивным" и "препятствием для дипломатического урегулирования".

Эксперты считают, что перхлорат натрия может быть промежуточным элементом в производстве запрещенного перхлората аммония, который используется в ракетных двигателях. Именно "лазейка" в санкционных формулировках, которые прямо не упоминают это соединение, позволяет Китаю юридически избегать нарушений.

Больше читайте в нашем Telegram-канале