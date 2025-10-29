УКР
712 17

Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN

іран

За інформацією CNN, Іран нарощує виробництво балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За даними європейських спецслужб, до іранського порту Бендер-Аббас із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію — ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності. Йдеться приблизно про 2 тисячі тонн речовини.

Кілька суден, які доправляли вантаж, уже перебувають під санкціями США. Поставки здійснювалися після відновлення старих санкцій проти Тегерана через порушення умов ядерної угоди 2015 року.

У CNN підтвердили маршрути частини суден — зокрема, MV Basht, Barzin, Elyana та Artavand, що курсували між китайськими портами й Іраном від вересня до жовтня. Одне з них вимкнуло систему стеження AIS, щоб приховати свої переміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран офіційно вийшов з 10-річної ядерної угоди із Заходом

Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією", але дотримується "всіх міжнародних зобов’язань щодо експортного контролю". У Пекіні водночас назвали повернення санкцій "неконструктивним" і "перешкодою для дипломатичного врегулювання".

Експерти вважають, що перхлорат натрію може бути проміжним елементом у виробництві забороненого перхлорату амонію, який використовується в ракетних двигунах. Саме "лазівка" в санкційних формулюваннях, що прямо не згадують цю сполуку, дозволяє Китаю юридично уникати порушень.

Іран (2345) Китай (4992) санкції (12939) балістичні ракети (491)
Китай і Сосія роздають направо і наліво ракетні і ядерні технології дикунам по всьому світу щоб посіяти хаос на землі. Нажаль американські і європейські дебіли не розуміють що рятуючи Сосію від розвалу вони наближають кінець світу
показати весь коментар
30.10.2025 00:09 Відповісти
+3
у них можна купити центрифуги для збагачення урану!
показати весь коментар
30.10.2025 00:06 Відповісти
+2
Україна має купити яз в Пакистану
показати весь коментар
30.10.2025 00:04 Відповісти
>> Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією"...

Пилять.... 😑

коммі_китайці у відкриту серуть на голову "цивілізованому заходу", а той вперто повторює "是的，是的，我们是伟大的贸易伙伴!!!!!"

Цікаво, що з приводу такої торгівлі скаже Ізраїль.
показати весь коментар
30.10.2025 00:09 Відповісти
ну буде у ірану яз і ракети, і?
показати весь коментар
30.10.2025 00:10 Відповісти
******** по Ізраїлю і куди ще дістануть. Чи ви думаєте в тих шизоїдів існує здоровий глузд? Чи ви до сих пір в якісь казці живете? Прокиньтеся вже. В цьому світі вже правлять терористи і людоїди
показати весь коментар
30.10.2025 00:13 Відповісти
не вже правлять а і правили раніше, просто ми жили трохи в стороні від всього, а зараз в епіцентрі, принаймні так нам здається
показати весь коментар
30.10.2025 01:24 Відповісти
Донні2тижні кататиме бібізян у лімузині і розстелятиме червону доріжку, ще й пригладить дупою щоб не спіткнулися
показати весь коментар
30.10.2025 00:17 Відповісти
мінус одна війна - вони таки хочють по *****!
укладателя війн тільти не звіть,,,,
показати весь коментар
30.10.2025 00:28 Відповісти
тобто 7
показати весь коментар
30.10.2025 00:29 Відповісти
всім зеленим подірвати по лівій руці - ну і слава Богу , шо не по правій...
показати весь коментар
30.10.2025 00:37 Відповісти
CNN

«Дві тисячі тонн хлорного перхлорату вистачить лише приблизно на 500 ракет.
Це багато, але Іран планував виробляти близько 200 ракет на місяць до війни, а тепер йому доводиться замінювати всі ракети, які або знищив Ізраїль, або він сам використав».
показати весь коментар
30.10.2025 00:45 Відповісти
а премія миру скiльки вибухівки на собі несе?
показати весь коментар
30.10.2025 00:57 Відповісти
подаруйте папі самольот - папа любить подарунки!
катару привіт....
показати весь коментар
30.10.2025 01:15 Відповісти
4 листопада не планував йти на вибори - але піду.
показати весь коментар
30.10.2025 01:21 Відповісти
А Україна відновлює ракетну програму за допомогою Міндіча.
Шах і мат.
показати весь коментар
30.10.2025 01:29 Відповісти
Слабо було ту вибухівку прямо у порту знищити разом з кораблями.

Краще ж потім писати "ай-яй-яй, як так вийшло".
показати весь коментар
30.10.2025 01:33 Відповісти
 
 