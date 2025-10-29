Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN

За інформацією CNN, Іран нарощує виробництво балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН.

За даними європейських спецслужб, до іранського порту Бендер-Аббас із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію — ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності. Йдеться приблизно про 2 тисячі тонн речовини.

Кілька суден, які доправляли вантаж, уже перебувають під санкціями США. Поставки здійснювалися після відновлення старих санкцій проти Тегерана через порушення умов ядерної угоди 2015 року.

У CNN підтвердили маршрути частини суден — зокрема, MV Basht, Barzin, Elyana та Artavand, що курсували між китайськими портами й Іраном від вересня до жовтня. Одне з них вимкнуло систему стеження AIS, щоб приховати свої переміщення.

Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією", але дотримується "всіх міжнародних зобов’язань щодо експортного контролю". У Пекіні водночас назвали повернення санкцій "неконструктивним" і "перешкодою для дипломатичного врегулювання".

Експерти вважають, що перхлорат натрію може бути проміжним елементом у виробництві забороненого перхлорату амонію, який використовується в ракетних двигунах. Саме "лазівка" в санкційних формулюваннях, що прямо не згадують цю сполуку, дозволяє Китаю юридично уникати порушень.

