Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN
За інформацією CNN, Іран нарощує виробництво балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
За даними європейських спецслужб, до іранського порту Бендер-Аббас із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію — ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності. Йдеться приблизно про 2 тисячі тонн речовини.
Кілька суден, які доправляли вантаж, уже перебувають під санкціями США. Поставки здійснювалися після відновлення старих санкцій проти Тегерана через порушення умов ядерної угоди 2015 року.
У CNN підтвердили маршрути частини суден — зокрема, MV Basht, Barzin, Elyana та Artavand, що курсували між китайськими портами й Іраном від вересня до жовтня. Одне з них вимкнуло систему стеження AIS, щоб приховати свої переміщення.
Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією", але дотримується "всіх міжнародних зобов’язань щодо експортного контролю". У Пекіні водночас назвали повернення санкцій "неконструктивним" і "перешкодою для дипломатичного врегулювання".
Експерти вважають, що перхлорат натрію може бути проміжним елементом у виробництві забороненого перхлорату амонію, який використовується в ракетних двигунах. Саме "лазівка" в санкційних формулюваннях, що прямо не згадують цю сполуку, дозволяє Китаю юридично уникати порушень.
Пилять.... 😑
коммі_китайці у відкриту серуть на голову "цивілізованому заходу", а той вперто повторює "是的，是的，我们是伟大的贸易伙伴!!!!!"
Цікаво, що з приводу такої торгівлі скаже Ізраїль.
укладателя війн тільти не звіть,,,,
«Дві тисячі тонн хлорного перхлорату вистачить лише приблизно на 500 ракет.
Це багато, але Іран планував виробляти близько 200 ракет на місяць до війни, а тепер йому доводиться замінювати всі ракети, які або знищив Ізраїль, або він сам використав».
катару привіт....
Шах і мат.
Краще ж потім писати "ай-яй-яй, як так вийшло".