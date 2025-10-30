Литва запропонувала ЄС нові санкції проти Білорусі через вторгнення метеозондів

Литва направила до Європейської комісії пропозиції щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Литва вже представила Європейській комісії свої пропозиції щодо подальшого розвитку ситуації", - сказав Будріс.

За його словами, санкційні ініціативи стосуються як удосконалення правових підстав для обмежень, так і переліку конкретних осіб, проти яких можуть бути запроваджені нові заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN

Будріс пояснив, що Вільнюс вимагає реагування на загрози, створені контрабандними метеорологічними кулями, які регулярно долітають із території Білорусі. Він висловив сподівання, що прогрес у питанні санкцій буде досягнуто до наступного засідання Ради ЄС наприкінці листопада.

"Литва знає, як це робити, і ми прагнемо, щоб усе було зроблено належним чином", - наголосив міністр, підкресливши важливість чіткого правового обґрунтування для санкційних рішень, які часто оскаржуються у судах.

Водночас речниця Єврокомісії Паула Пінью повідомила, що наразі питання про нові санкції проти Білорусі не перебуває на розгляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує санкції проти російського військового виробництва та пропаганди, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ