Білорусь пригрозила заходами проти литовського транспорту на своїй території після закриття кордону

Білорусь попередила про можливе застосування заходів щодо литовського транспорту, який залишився на її території після одностороннього закриття пунктів пропуску Литвою.

Наразі на території країни зібралося понад 1100 вантажних автомобілів литовських перевізників. Їх переміщують на спеціально обладнані стоянки біля пункту "Котловка".

З гуманітарних міркувань водіям дозволили залишити територію Білорусі та повернутися до місця проживання до відновлення роботи кордону з литовської сторони. У МЗС наголосили, що всі затримки та збитки є наслідком "політизованих і необдуманих рішень" Литви.

"Білорусь залишає за собою право застосувати всі передбачені законом заходи щодо транспорту, який залишився на території", - додали у відомстві.

Литва закрила кордон з Білоруссю

У середу, 29 жовтня, уряд Литви ухвалив рішення закрити прикордонні переходи "Шальчінінкай" і "Медінінкай" на місяць після серії інцидентів, коли в литовський повітряний простір із боку Білорусі залетіли метеозонди.

Після рішення Литви тимчасово закрити кордон із Білоруссю, було зупинено також пасажирське сполучення між країнами - автобуси більше не курсують у жодному напрямку.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Це європейці до сих пір їздять на територію диких бабуїнів даже після того як терорист Бульбофюрер наловив і тримає в ямах тисячі заручників? Доречі, чому до сих пір Бульбосрань і Бульбофюрера не визнано терористичною організацією? Чи як це називається коли режим Бульбофюрера відловлює цивільних людей а потім обмінює їх на якісь ніштяки. І що саме страшне, це те що Тампон називає цю торгівлю людьми гарною угодою а самого Бульбофюрера називає другом
От як працює провокація.
Запускає БРСР кульки в бік Литви, заважаючи аеропортам.
Литва перекриває кордон.
Походження кульок однозначно не довести (прилетіли звідкись, ето нє ми).
Походження перекриття кордону - доводиться однозначно.
І виглядає тепер, що це Литва - агресор, не БРСР.
Треба менше церемонитися і ввалити по повній.Попередити своїх водіїв ,щоб залишили білорашу.А тоді повне перекриття,і ще аби поляки те саме зробили.Побачили б тоді,що бульбофюрер заскиглить.
Нормальні литовці дешеві не курять. Їх споживає місцева русня і совки.
Шах, и мат.
...терорист Бульбофюрер наловив і тримає в ямах тисячі заручників.

А ще їх там їдять, бо у Білорусі голод
Всєх забросают дранікамі.
Краще разово втратити 1100 вантажівок, ніж назавжди країну.
уті-путі
І де тут у цій схемі росія?
Всі комуняцькі тварини діють однаково: всюди сують своє рило, але їх всі повинні терпіти, бо якщо хтось насмілиться в це рило зацідить, то вони погрожують "прийняти міри У ВІДПОВІДЬ!!!"
