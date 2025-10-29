Литва зупинила автобусне сполучення з Білоруссю після вторгнення метеозондів

Після рішення Литви тимчасово закрити кордон із Білоруссю через зростання кількості випадків контрабанди метеозондів, було зупинено також пасажирське сполучення між країнами - автобуси більше не курсують у жодному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi, Державна служба охорони кордону підтвердила, що рух автобусів до Білорусі припинено ще на початку тижня - як через пункт пропуску "Медінінкай", так і через "Шальчінінкай".

Тимчасове закриття діятиме щонайменше до 30 листопада. Водночас перетинати кордон можуть:

дипломати;

перевізники дипломатичної пошти;

громадяни Литви та ЄС;

іноземці з тимчасовим дозволом на проживання чи гуманітарною візою.

Деяким особам перетин буде можливий лише за посередництва МЗС.

"Автобусні перевізники та пасажири не належать до жодної з цих категорій, тому їхні рейси скасовані", - пояснив представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

До ухвалення обмежень між Литвою та Мінськом щодня виконували до 29 рейсів

Литва закрила кордон з Білоруссю

У середу, 29 жовтня, уряд Литви ухвалив рішення закрити прикордонні переходи "Шальчінінкай" і "Медінінкай" на місяць після серії інцидентів, коли в литовський повітряний простір із боку Білорусі залетіли метеозонди.

"Литва зіткнулася з гібридною атакою, і ми повинні оцінювати речі такими, якими вони є... Ми, безумовно, розуміємо незручності, які це рішення спричинить нашим власним громадянам та підприємствам. Але ми дуже серйозно ставимося до безпеки. Ми вважаємо, що пріоритетом сьогодні є безпека всіх громадян",- заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

