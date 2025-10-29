Литва остановила автобусное сообщение с Беларусью после вторжения метеозондов

После решения Литвы временно закрыть границу с Беларусью из-за роста количества случаев контрабанды метеозондов, было также остановлено пассажирское сообщение между странами - автобусы больше не курсируют ни в одном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, Государственная служба охраны границы подтвердила, что движение автобусов в Беларусь прекращено еще в начале недели - как через пункт пропуска "Медининкай", так и через "Шальчининкай".

Временное закрытие будет действовать как минимум до 30 ноября. В то же время пересекать границу могут:

дипломаты;

перевозчики дипломатической почты;

граждане Литвы и ЕС;

иностранцы с временным разрешением на проживание или гуманитарной визой.

Некоторым лицам пересечение будет возможно только при посредничестве МИД.

"Автобусные перевозчики и пассажиры не относятся ни к одной из этих категорий, поэтому их рейсы отменены", - пояснил представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

До принятия ограничений между Литвой и Минском ежедневно выполнялось до 29 рейсов.

Литва закрыла границу с Беларусью

В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение закрыть пограничные переходы "Шальчининкай" и "Медининкай" на месяц после серии инцидентов, когда в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси залетели метеозонды.

"Литва столкнулась с гибридной атакой, и мы должны оценивать вещи такими, какие они есть... Мы, безусловно, понимаем неудобства, которые это решение вызовет для наших собственных граждан и предприятий. Но мы очень серьезно относимся к безопасности. Мы считаем, что приоритетом сегодня является безопасность всех граждан", - заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале