У Литві призначили нового міністра оборони

Роберт Каунас - новий міністр оборони Литви

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про призначення Робертаса Каунаса на посаду міністра оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше Каунас вже працював депутатом Сейму та входив до комітету з питань національної безпеки та оборони, пише Delfi.

Кандидатура Каунаса та підготовка до призначення

Зазначається, що Науседа минулого тижня двічі зустрічався з Каунасом, після чого політик отримав обіцянку про швидке ухвалення рішення щодо його кандидатури.

Робертас Каунас працює в комітеті з питань національної безпеки та оборони трохи більше місяця, що дозволило йому ознайомитися з ключовими напрямками оборонної політики Литви.

Передумови зміни керівництва

22 жовтня президент Литви підписав указ про звільнення соціал-демократки Довіле Шакалієне з посади міністра оборони після її власного рішення піти у відставку.

Причиною відставки Шакалієне стали розбіжності з прем’єр-міністеркою Ругінієне та лідером Соціал-демократичної партії Сінкявічусом, зокрема щодо планованого фінансування оборони у 2026 році, яке становитиме лише 4,87% ВВП.

