Найбільший у світі суверенний фонд може інвестувати в оборонні компанії після 21-річної заборони

Норвегія, стурбована війною в Україні та різкими заявами президента США Дональда Трампа щодо захисту Європи, може дозволити своєму суверенному фонду добробуту вартістю $2,1 трлн, найбільшому в світі, інвестувати у великі оборонні компанії з 2027 року після більш ніж 20-річної перерви.

Як пише Reuters, такий крок дозволить фонду придбати частки в 14 оборонних компаніях із сукупною ринковою капіталізацією близько $1 трлн, у які він наразі не може інвестувати згідно з етичними принципами, оскільки вони виготовляють компоненти ядерної зброї.

4 листопада норвезький парламент проголосував за перегляд етичних принципів фонду, що діють з 2004 року.

Компанії, які можуть стати доступними для фонду: Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BAE Systems, Safran, Thales, BWX Technologies, Northrop Grumman, Fluor, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Solutions, L3Harris Technologies та L&T.

При цьому акції оборонних компаній стають більш привабливими, оскільки Росія продовжує вести війну проти України, а європейські країни збільшують витрати на оборону під тиском адміністрації Трампа.

Відтак, нове становище безпеки зробило акції оборонних компаній потенційно прибутковою інвестицією.

