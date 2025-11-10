У Росії доходи від підвищення ПДВ будуть на $6 мільярдів меншими за прогнози, – розвідка

Заплановане в Росії з 1 січня 2026 року підвищення ставки ПДВ до 22% навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, у 2026 році доходи від ПДВ у Росії будуть меншими на $6,1 млрд, ніж прогнозує Мінфін РФ.

"Підвищення податку матиме низку побічних ефектів. Очікується зниження внутрішнього попиту, що скоротить надходження від акцизів і мит. Вищі ціни зменшать прибутки підприємств, фонд оплати праці та податкові платежі з доходів населення. Зменшення дивідендів для приватних і державних акціонерів призведе до збитків окремих компаній, а регіони втратять значну частину доходів", – сказано в повідомленні.

У розвідці зазначили, що зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк РФ утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: російському Мнфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи.

Ставка 22% зробить російський ПДВ одним із найвищих у світі – більше лише в Угорщині (27%) та кількох країнах Північної Європи.

"Рішення свідчить про дефіцит бюджетних ресурсів, спричинений зростанням військових видатків і скороченням експортних доходів. У результаті Росія зіткнеться з подальшим поглибленням економічної кризи, розширенням тіньового сектору та ще дорожчими кредитами для бізнесу й держкомпаній", – резюмували в розвідці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ПДВ – ключовий податок для російського бюджету. У 2024 році він забезпечив майже 37% всіх надходжень до федеральної скарбниці (13,5 трлн руб.). Востаннє російська влада підвищувала його у 2019 році – з 18 до 20%.

Підвищення податків у Росії

Раніше стало відомо, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.