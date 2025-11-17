Масштабна корупція в оборонному секторі: 37 затриманих та 24,5 млн грн збитків, - ОГП
За останні три тижні прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували десятки корупційних схем, затримали службових осіб та викрили організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.
Загалом затримано 37 осіб, задокументовано 6,2 млн грн неправомірної вигоди та 24,5 млн грн збитків оборонному сектору.
Незаконні схеми виїзду за кордон
22 особи організовували переправлення військовозобов’язаних. Суми "винагород" коливалися від 7 тис. до 35,5 тис. дол. США та до 23 тис. євро. Зокрема:
Чернівецька СП: оперуповноважений та спільник отримали 35,5 тис. дол. за переправлення трьох чоловіків;
Волинська СП: військовослужбовець ЗСУ та цивільний вимагали 23 тис. євро за вивезення чоловіка до Польщі;
Одеса та інші регіони: допомога у незаконному перетині кордону через фіктивні довідки.
Корупція у військових частинах
Затримано 15 посадовців, задокументовано 1,46 млн грн неправомірної вигоди. Приклади:
Південний регіон: заступник командира бригади отримав 45 тис. грн за призначення на посаду;
Харківська СП: командир частини та начальник персоналу - 6 тис. дол. США за оформлення на службу;
Івано-Франківська СП: військовослужбовиця шпиталю - 266 тис. грн за вплив на переведення.
Сприяння ухиленню від служби
Фіксуються схеми з впливом на ВЛК, "довідки" та організація дезертирства, суми хабарів - від 3 тис. до 6 тис. дол.
Розкрадання оборонних коштів і майна
Збитки становлять 24,5 млн грн. Основні випадки:
Центральний регіон: 8 осіб привласнили 15,6 млн грн через фіктивні договори на постачання дронів;
Чернівці: розкрадання пального на 2,52 млн грн;
Запоріжжя: незаконні нарахування винагород - 1,56 млн грн.
Зловживання з виплатами та шахрайство під виглядом працевлаштування
Дарницька СП: безпідставні виплати 483 тис. грн через недбалість бухгалтера;
Центральний регіон: троє осіб намагалися отримати 100 тис. дол. за обіцянку працевлаштування на керівну посаду.
Корупція -- це коли не гинуть люди. А у блаЗЄнських чисте мародерство.
Якихось 25млн. гривень вони легко витягують з кишені для застави за якусь kurwu... Кишенькові гроші.