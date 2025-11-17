Масштабна корупція в оборонному секторі: 37 затриманих та 24,5 млн грн збитків, - ОГП

За останні три тижні прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували десятки корупційних схем, затримали службових осіб та викрили організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Загалом затримано 37 осіб, задокументовано 6,2 млн грн неправомірної вигоди та 24,5 млн грн збитків оборонному сектору.

Незаконні схеми виїзду за кордон

22 особи організовували переправлення військовозобов’язаних. Суми "винагород" коливалися від 7 тис. до 35,5 тис. дол. США та до 23 тис. євро. Зокрема:

  • Чернівецька СП: оперуповноважений та спільник отримали 35,5 тис. дол. за переправлення трьох чоловіків;

  • Волинська СП: військовослужбовець ЗСУ та цивільний вимагали 23 тис. євро за вивезення чоловіка до Польщі;

  • Одеса та інші регіони: допомога у незаконному перетині кордону через фіктивні довідки.

Корупція у військових частинах

Затримано 15 посадовців, задокументовано 1,46 млн грн неправомірної вигоди. Приклади:

  • Південний регіон: заступник командира бригади отримав 45 тис. грн за призначення на посаду;

  • Харківська СП: командир частини та начальник персоналу - 6 тис. дол. США за оформлення на службу;

  • Івано-Франківська СП: військовослужбовиця шпиталю - 266 тис. грн за вплив на переведення.

Сприяння ухиленню від служби

Фіксуються схеми з впливом на ВЛК, "довідки" та організація дезертирства, суми хабарів - від 3 тис. до 6 тис. дол.

Розкрадання оборонних коштів і майна

Збитки становлять 24,5 млн грн. Основні випадки:

  • Центральний регіон: 8 осіб привласнили 15,6 млн грн через фіктивні договори на постачання дронів;

  • Чернівці: розкрадання пального на 2,52 млн грн;

  • Запоріжжя: незаконні нарахування винагород - 1,56 млн грн.

Зловживання з виплатами та шахрайство під виглядом працевлаштування

  • Дарницька СП: безпідставні виплати 483 тис. грн через недбалість бухгалтера;

  • Центральний регіон: троє осіб намагалися отримати 100 тис. дол. за обіцянку працевлаштування на керівну посаду.

І без права застави! І так кожного дня! І Єрмачіллу на уранові рудники!
17.11.2025 14:54 Відповісти
17.11.2025 14:56 Відповісти
спочатку потрібно поголити і підстригти ...
Еталон повинен бути ЕТАЛОННИМ!
17.11.2025 15:12 Відповісти
Ееее ні, його треба закрити в колбу як еталон мародерства...

Корупція -- це коли не гинуть люди. А у блаЗЄнських чисте мародерство.
17.11.2025 16:26 Відповісти
Це для сміху??? Та це копійки!! Чи похватали пару - тройку перевізників??? Навіть без коментарів....
17.11.2025 15:08 Відповісти
Не смішіть мої тапочки - 25 мільйонів збитків! «Золоті яйця» Міноборони: викрито розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату 788 млн грн https://nabu.gov.ua/news/iayitcia-po-17-grn-dlia-zsu-vykryto-rozkradannia-ponad-733-mln-grn-ta-zamakh-na-zavolodinnia-788-mln-grn/
17.11.2025 15:21 Відповісти
А взяткодатели за попытку пересечения границы получают смешные штрафы. Это безусловно целенаправленная политика Зе по снижению оборонного потенциала страны.
17.11.2025 15:22 Відповісти
Масштабна корупція в оборонному секторі: 37 затриманих та 24,5 млн грн збитків, - ОГП....це вітер порожнечі і імітації "бурхливої діяльності "ОГП. Лише коли будуть реальні вироки, тоді можна говорити про доцільність витрати грошей українського народу на утримання ОГП.Поки що пісня"ой хвалили мене люди, ротом мої ,тай хвалили ",
17.11.2025 15:32 Відповісти
Саме так.

Якихось 25млн. гривень вони легко витягують з кишені для застави за якусь kurwu... Кишенькові гроші.
17.11.2025 16:28 Відповісти
Зелена банда вже грає навипередки, очікуючи другу серію про "Укроборонпром".
17.11.2025 17:14 Відповісти
А умєров вже в катарі... чи в омані )))
17.11.2025 23:29 Відповісти
ще в штатах, пишуть до 20го
18.11.2025 03:02 Відповісти
 
 