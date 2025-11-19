Військовому РФ, який сприяв депортації 15 українських дітей до Росії, повідомлено про підозру. ФОТО

Офіс Генерального прокурора спільно зі СБУ повідомив про підозру військовому ЗС РФ, який організував примусове вивезення 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи з окупованої Миколаївщини до Росії.

Під час окупації Новопетрівки у школі залишалися 15 дітей: сироти, позбавлені батьківського піклування та діти у складних життєвих обставинах, інформує Цензор.НЕТ.

Вони були під опікою директорки та її чоловіка, які намагалися забезпечити їм безпеку.

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Російські військові регулярно приходили до школи, перевіряли приміщення й рахували дітей. Коли дізналися про намір директорки евакуювати їх на підконтрольну Україні територію, підозрюваний зі своїми підлеглими погрожував зброєю, допитав її та встановив у школі варту.

Наступного дня він наказав силоміць вивезти дітей разом із директоркою та її чоловіком до Степанівки на Херсонщині, де їх утримували близько трьох місяців.

На дітей постійно тиснули психологічно та нав’язували проросійські погляди

У жовтні 2022 року дітей перемістили далі: човном через Дніпро до Олешок, автобусом до Армянська, потім потягом до Анапи. У Росії їх розмістили в дитячому закладі, змушували співати гімн РФ, брати участь у пропаганді, забороняли говорити українською.

Слідство встановило, що жодних реальних підстав для "евакуації" не було — у школі були запаси продуктів, медикаментів та укриття, бойові дії поруч не велися.

Організатором злочину виявився військовослужбовець військової частини №42091 2-го десантно-штурмового батальйону 108-го полку 7-ї дшд 58-ї армії РФ. Йому повідомлено про підозру.

Завдяки роботі українських правоохоронців, волонтерів та міжнародних партнерів усіх 15 дітей повернуто додому в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

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