Били, обмежували у їжі, а неповнолітні вагітніли: звіт про долю дітей, евакуйованих Фондом Шостака до Туреччини. ВIДЕО

Понад пів тисячі дітей із інтернатів Дніпропетровщини, яких евакуювали на початку повномасштабного вторгнення РФ до Туреччини, зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також не мали доступу до освіти та медицини.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Журналісти отримали доступ до звіту моніторингового візиту Офісу українського омбудсмена.

У березні 2024 року посадовці Офісу омбудсмена та органів влади Дніпропетровської області відвідали готелі в Туреччині, куди евакуювали 510 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Діти перебували у Туреччині вже два роки та переважно розміщувалося у готелі "Лариса" міста Бельдебі.

Евакуація відбувалася за погодження Дніпропетровської ОВА та наказами закладів за сприяння Консульства України у місті Анталія та благодійної організації "Благодійний фонд Руслана Шостака.

Було зафіксовано, що діти, які проживали у готелі на 200 номерів та вже два роки перебували в евакуації, не мали повноцінного доступу до освіти. У готелі було облаштовано освітній клас на 25 учнів, однак навчання потребували близько 200 дітей. Більшість дітей навчалися у готельних кімнатах, де "були відсутні належні умови".

"Діти, які не мають планшетів, не мають доступу до освіти або навчаються разом з іншими дітьми з одним планшетом або телефоном. При цьому планшет використовується як засіб заохочення супроводжуючими. За погану поведінку або небажання брати участь у компаніях зі збору коштів Фонду, діти можуть бути позбавлені планшета, а разом із тим доступу до освіти", - йдеться у звіті.

Фонд Шостака

У документі також зазначається, що Фонд Руслана Шостака обмежував доступ представників влади Туреччини до дітей та залучав неповнолітніх до збору коштів на рахунки Фонду.

У звіті йдеться, що Фонд Шостака проводив спеціальні фотосесії та зйомки відеороликів, а дітям, які брали участь у таких кампаніях, надавалися преференції у вигляді додаткового харчування, одягу тощо. Дітей, які відмовлялися від участі, карали та обмежували у доступі до розваг.

Кілька вихованиць інтернатів, які перебували в евакуації в Туреччині, розповіли журналістами, що дітей, які не хотіли брати участь у записі промороликів, карали.

Сам Шостак таку поведінку представників його організації заперечив.

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У звіті також відзначено, що "застосування фізичного насилля та психологічного тиску з боку супроводжуючих осіб з числа вихователів, а також пердставників Фонду Шостака носить системний характер".

Фіксуються також, що вихователь криворізької гімназії Олександр Тітов делегував функції нагляду, контролю, покарання та залякування неповнолітніх дітям-спортсменам, які були у його підпорядкуванні. "Вихователь особисто бив, залякував та знущався над дітьми. Є свідчення дітей та відеодокази, що підтверджують його насильницькі дії".

Тітов у коментарі "Слідству.Інфо" спростував застосування фізичної сили до вихованців. Однак діти, які перебували у Туреччині у цей період, підтвердили журналістам інформацію зі звіту.

У звіті також згадується, що вихователі знущалися над дітьми з інвалідністю, "били зарядками для телефону та мокрим одягом".

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Безпека в готелі

Український консул, йдеться у звіті, зазначав, що протягом останніх двох місяців суттєво зросла кількість запитів з боку представників Фонду щодо допуску на територію готелю сторонніх осіб. Фонд це пояснював потребою "показувати дітей з України" для проведення кампаній зборів коштів.

"Відсутність у Фонду критеріїв відбору персоналу та контролю за їх перебуванням та переміщенням територією готелю призводить до низки суттєвих порушень прав дитини. Персонал щоденно контактує з дітьми та має безперешкодний доступ до місць їх навчання та проживання. Що уможливлює ймовірні сексуальні злочини відносно дітей та застосування до них насилля", - зазначається там.

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Неповнолітні вагітніли від працівників готелю

У звіті згадано випадки сексуальних стосунків між неповнолітніми дівчатами та турками, які працювали у готелі. Двоє дівчат завагітніли та народили дітей від представників персоналу готелю. "Слідство.Інфо" знайшло підтвердження цього факту зі звіту.

Представники моніторингової місії також згадують випадок, коли вихованка інтернату зникла з готелю на дві доби, "через що була проведена пошуково-рятувальна операція із використанням гелікоптера". Також йдеться про двох хлопців-підлітків, які втекли з готелю та пограбували місцевий магазин.

"За інформацією дітей, неповнолітня мала статевий контакт із громадянином Росії, вкрала у нього гроші, через що він озброєний шукав її на території готелю", — йдеться у звіті.

Представники Фонду шукали дітей самотужки, побоюючись розголосу. Після цього інциденту (втеча хлопців та пограбування магазину) у грудні 2024 року дітей повернули в Україну.

За результатами моніторингового візиту українська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов’язків з охорони життя та здоров’я дітей. Через рік кримінальну справу закрили через брак доказів.

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Відповідальність

Журналісти з'ясували, що лише Олександр Тітов, який, як сказано у звіті, застосовував фізичне насильство до дітей, був понижений з посади старшого вихователя до вчителя фізкультури того ж самого закладу.

Відомо, що Руслан Шостак отримав високу державну нагороду за проєкт евакуації - "Орден за заслуги ІІІ ступеня". Указ про це підписав Володимир Зеленський.

Шостак заперечував наведені факти, а представники команди Фонду обіцяли надіслати інші звіти, які спростовують наведене у звіті Офісу омбудсмену. Натомість вони помилково надіслали журналістам документ із планом нейтралізації впливу їхнього розслідування.

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Що кажуть у Фонді?

"Проблеми та помилки були. Про ті, про які ми знали, ми повідомляли відповідальних осіб. Про деякі факти дізналися значно пізніше, а про частину, ймовірно, не знаємо й досі.

Перевірками умов перебування, виховання та догляду за дітьми займалися обласна державна (військова) адміністрація та Офіс Омбудсмена. У разі виявлення порушень адміністрація інформувала соціальні служби та Національну поліцію. Фонд не мав права здійснювати перевірки виховання чи догляду за дітьми або будь-яким чином втручатися в діяльність закладів та вихователів", - йдеться в заяві.

Там зазначають, що фонд надавав лише матеріальну та фінансову допомогу: забезпечував фінансування проживання, харчування, логістики, закупівлі необхідних речей, побутових витрат дітей та супроводжуючих осіб, дозвілля, а також інших узгоджених організаційних процесів.

"Повноваження Фонду були визначені та зафіксовані документально.

Безпеку дітей на території Туреччини — зокрема охорону, присутність поліцейських, режим перебування дітей у готелі, узгодження персоналу, якого наймав готель, — забезпечувала приймаюча сторона в особі Міністерства сім’ї, праці та соціальних послуг Туреччини.

На території готелю, де жили діти, цілодобово перебували представники Міністерства, залучені ними психологи та інші фахівці", - пояснили там.

У Фонді зазначили, що припускалися помилок через брак досвіду:

"Масштаб і концентрація проєкту в одному місці відкрили нам інший бік сиротинства — системні проблеми, які супроводжують дітей незалежно від того, перебувають вони в евакуації чи в українських інтернатах.

Ще під час евакуації ми зрозуміли: точково виправити ситуацію неможливо. Потрібно працювати із системою. Ми поставили собі за мету допомагати дітям отримувати головне — дім, сім’ю, стабільність".

Фонд подякував журналістам за розголос теми.

"Ми можемо не погоджуватися з окремими формулюваннями чи інтерпретаціями, але важливо визнати: фільм "Державні діти" привернув увагу до проблем, які з різних причин могли бути недооціненими або непоміченими у той момент, коли вони відбувалися.

У найближчий місяць ми залучимо українських і міжнародних експертів у сфері захисту дітей для оновлення наших внутрішніх політик, процедур і стандартів. Ми готуємо White Paper — документ, який допоможе нам узгодити роботу з найкращими міжнародними практиками у сфері безпеки, супроводу дітей, реагування на порушення прав, етики фандрейзингу та організації гуманітарних проєктів.

Ми також уважно вивчимо всі описані у фільмі випадки та зробимо все можливе для їх вирішення — там, де це дозволяють закон, обставини та інтереси дітей, незалежно від того, хто саме був відповідальний у той момент", - підсумували там.

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