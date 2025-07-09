Более 50 эвакуированных в Австрию детей-сирот вернули в Кропивницкий. Австрийская сторона обеспокоена, ОВА говорит, что имеет заявки на усыновление. ВИДЕО
Австрийское село Бургауберг в 2022 году приняло 52 детей-сирот из Кировоградщины. Однако 2 июня этого года Украина вернула детей домой, что вызвало удивление австрийской стороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Deutsche Welle.
Как понятно из сюжета, против возвращения в Украину выступила австрийская организация "Kleine Herzen", которая занималась детьми.
Австрийцы опасаются, что война в Украине будет иметь негативное влияние на здоровье детей, а среди них есть дети с особыми потребностями и те, которые нуждаются в лечении.
Решение о возвращении детей Кировоградская ОВА приняла из-за поступления заявок на усыновление.
По данным украинских СМИ, речь идет о воспитанниках областного центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям, имеющим статус сироты или лишенным родительской опеки.
Начальник службы по делам детей Кировоградской областной военной администрации Наталья Чернявская отметила, что из 52 детей, которые вернулись, в семьи (приемные семьи или детские дома семейного типа) устроили 11. Кроме этого, на сегодня выдали 15 направлений на установление контактов с семьями - для взятия других детей в приемные семьи и на усыновление.
Какие условия предлагают детям в Украине?
Владелец дома ребенка - областной совет. В данное время центр существует за счет субвенции от Министерства здравоохранения на детей, которые здесь находятся, и областного совета.
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Певне на органи чи для секс-утіх хотіли використовувати дітей-інвалідів.
Ні ну ти серйозно?
То я собі тут кота завів (місцевого-любить сальце)
лише для секс-утіх і органів?
Деяким людям просто потрібно про когось піклуватися.
Люди це "няньки", так природньо сталося (лише троглодіти-кацапи виняток).
Який підтверджує це правило.)))
"Начальниця служби у справах дітей"...
"Власник будинку дитини..." Джерело: https://censor.net/ua/v3562318
Ось і причина повернення... Цікаво, скільки мільонів із виділених будуть красти?
Риба гниє з голови.
І як після таких злочинних дій влади переконувати іноземців, що в Україні існує смертельна небезпека від рашистів?
а вивезти дітей з австрії в Україну - єто совсем другоє!!!!!