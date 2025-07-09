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Более 50 эвакуированных в Австрию детей-сирот вернули в Кропивницкий. Австрийская сторона обеспокоена, ОВА говорит, что имеет заявки на усыновление. ВИДЕО

Австрийское село Бургауберг в 2022 году приняло 52 детей-сирот из Кировоградщины. Однако 2 июня этого года Украина вернула детей домой, что вызвало удивление австрийской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Deutsche Welle.

Как понятно из сюжета, против возвращения в Украину выступила австрийская организация "Kleine Herzen", которая занималась детьми.

Австрийцы опасаются, что война в Украине будет иметь негативное влияние на здоровье детей, а среди них есть дети с особыми потребностями и те, которые нуждаются в лечении.

Решение о возвращении детей Кировоградская ОВА приняла из-за поступления заявок на усыновление.

По данным украинских СМИ, речь идет о воспитанниках областного центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям, имеющим статус сироты или лишенным родительской опеки.

Читайте также: В Украине упростили получение субсидий для детдомов семейного типа и приемных семей. Что изменилось?

Начальник службы по делам детей Кировоградской областной военной администрации Наталья Чернявская отметила, что из 52 детей, которые вернулись, в семьи (приемные семьи или детские дома семейного типа) устроили 11. Кроме этого, на сегодня выдали 15 направлений на установление контактов с семьями - для взятия других детей в приемные семьи и на усыновление.

Какие условия предлагают детям в Украине?

Владелец дома ребенка - областной совет. В данное время центр существует за счет субвенции от Министерства здравоохранения на детей, которые здесь находятся, и областного совета.

Автор: 

Австрия (834) дети (6624) сироты (124) Кировоградская область (648)


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Топ комментарии
+14
Власник будинку дитини - обласна рада. Нині центр існує коштом субвенції від Міністерства охорони здоров'я на дітей, які тут перебувають, і обласної ради.

Ось і причина повернення... Цікаво, скільки мільонів із виділених будуть красти?
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09.07.2025 12:10 Ответить
+11
Нагуя діткам щасливе майбутнє?
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09.07.2025 12:00 Ответить
+10
Правильно, нехай у вітчизняних дитбудинках сидять під звуки тривоги і вибухів. А то там в Австрії зовсім перестануть батьківщину любити
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09.07.2025 12:02 Ответить
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Нагуя діткам щасливе майбутнє?
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09.07.2025 12:00 Ответить
Мене мучать невиразні сумніви!
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09.07.2025 12:00 Ответить
(щодо усиновлювачів)
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09.07.2025 12:01 Ответить
Ага.
Певне на органи чи для секс-утіх хотіли використовувати дітей-інвалідів.
Ні ну ти серйозно?
То я собі тут кота завів (місцевого-любить сальце)
лише для секс-утіх і органів?
Деяким людям просто потрібно про когось піклуватися.
Люди це "няньки", так природньо сталося (лише троглодіти-кацапи виняток).
Який підтверджує це правило.)))
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09.07.2025 14:44 Ответить
Правильно, нехай у вітчизняних дитбудинках сидять під звуки тривоги і вибухів. А то там в Австрії зовсім перестануть батьківщину любити
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09.07.2025 12:02 Ответить
Яка "чудова" термінологія! "Гуманізм" так пре!

"Начальниця служби у справах дітей"...
"Власник будинку дитини..." Джерело: https://censor.net/ua/v3562318
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09.07.2025 12:09 Ответить
В будинку ще є посада "Обер-капо"...
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09.07.2025 14:49 Ответить
Власник будинку дитини - обласна рада. Нині центр існує коштом субвенції від Міністерства охорони здоров'я на дітей, які тут перебувають, і обласної ради.

Ось і причина повернення... Цікаво, скільки мільонів із виділених будуть красти?
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09.07.2025 12:10 Ответить
На думку влади і деяких хворих що війна ще на 100 років тож і цей "ресурс" згодом потрібен буде
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09.07.2025 12:11 Ответить
просто, якщо не буде дітей у дитбудинку,-не буде фінансування, тому і поертають, щоб можна було освоювати кошти
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09.07.2025 12:16 Ответить
Але навряд таке питання можна організувати, провернути тільки силами місцевих чинуш. Потрібна купа документів, дозволів від міністерств і відомств для переміщення дітей через кордон.
Риба гниє з голови.

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09.07.2025 12:25 Ответить
Ледве втримуєшся, щоб у монітор не плюнути. А хтось і не стримується...
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09.07.2025 12:40 Ответить
Дітей заручниками роблять
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09.07.2025 12:20 Ответить
Через який час чинуші нададуть докази всиновлення всіх 52 дітей, яких вони примусово повернули із комфортної Австрії під рашистські ракети і сотні дронів щодоби?

І як після таких злочинних дій влади переконувати іноземців, що в Україні існує смертельна небезпека від рашистів?
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09.07.2025 12:22 Ответить
Схема: усыновление = отсрочка. Ппц...
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09.07.2025 12:39 Ответить
Особые потребности = инвалидность = отсрочка по уходу за инвалидом. Дно... Бедные дети...
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09.07.2025 12:41 Ответить
Бюджет(корова)--наша , і доїти ми її будемо самі .
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09.07.2025 12:56 Ответить
вивезти дітей з України в парашу - ето одно!
а вивезти дітей з австрії в Україну - єто совсем другоє!!!!!
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09.07.2025 13:04 Ответить
Якась афера
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09.07.2025 13:05 Ответить
Черговий злочин зі смаком геноциду влади Зеленського-Єрмака бо ніхто не дає гарантії що ці діти будуть живі .
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09.07.2025 14:42 Ответить
 
 