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Понад 50 евакуйованих до Австрії дітей-сиріт повернули до Кропивницього. Австрійська сторона занепокоєна, в ОВА кажуть, що мають заявки на усиновлення. ВIДЕО

Австрійське село Бургауберг у 2022 році прийняло 52 дітей-сиріт з Кіровоградщини. Однак 2 червня цього року Україна повернула дітей додому, що викликало здивування австрійської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Deutsche Welle.

Як зрозуміло із сюжету, проти повернення в Україну виступила австрійська організація "Kleine Herzen", яка опікувалась дітьми. 

Австрійці побоюються, що війна в Україні матиме негативний вплив на здоров'я дітей, а серед них є діти з особливими потребами і ті, що потребують лікування.

Рішення про повернення дітей Кіровоградська ОВА ухвалила через надходження заявок на усиновлення.

За даними українських ЗМІ, йдеться про вихованців обласного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, які мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування.

Читайте також: В Україні спростили отримання субсидій для дитбудинків сімейного типу та прийомних сімей. Що змінилося?

Начальниця служби у справах дітей Кіровоградської обласної військової адміністрації Наталія Чернявська зазначила, що з 52 дітей, які повернулися, в родини (прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу) влаштували 11. Окрім цього, на сьогодні видали 15 направлень на встановлення контактів з родинами - для взяття інших дітей у прийомні сім’ї й на усиновлення.

Які умови пропонують дітям в Україні?

Власник будинку дитини - обласна рада. Нині центр існує коштом субвенції від Міністерства охорони здоров’я на дітей, які тут перебувають, і обласної ради.

Автор: 

Австрія (988) діти (5199) сироти (84) Кіровоградська область (588)


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Топ коментарі
+10
Нагуя діткам щасливе майбутнє?
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09.07.2025 12:00 Відповісти
+10
Власник будинку дитини - обласна рада. Нині центр існує коштом субвенції від Міністерства охорони здоров'я на дітей, які тут перебувають, і обласної ради.

Ось і причина повернення... Цікаво, скільки мільонів із виділених будуть красти?
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09.07.2025 12:10 Відповісти
+9
Правильно, нехай у вітчизняних дитбудинках сидять під звуки тривоги і вибухів. А то там в Австрії зовсім перестануть батьківщину любити
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09.07.2025 12:02 Відповісти
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Нагуя діткам щасливе майбутнє?
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09.07.2025 12:00 Відповісти
Мене мучать невиразні сумніви!
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09.07.2025 12:00 Відповісти
(щодо усиновлювачів)
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09.07.2025 12:01 Відповісти
Правильно, нехай у вітчизняних дитбудинках сидять під звуки тривоги і вибухів. А то там в Австрії зовсім перестануть батьківщину любити
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09.07.2025 12:02 Відповісти
Яка "чудова" термінологія! "Гуманізм" так пре!

"Начальниця служби у справах дітей"...
"Власник будинку дитини..." Джерело: https://censor.net/ua/v3562318
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09.07.2025 12:09 Відповісти
Власник будинку дитини - обласна рада. Нині центр існує коштом субвенції від Міністерства охорони здоров'я на дітей, які тут перебувають, і обласної ради.

Ось і причина повернення... Цікаво, скільки мільонів із виділених будуть красти?
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09.07.2025 12:10 Відповісти
На думку влади і деяких хворих що війна ще на 100 років тож і цей "ресурс" згодом потрібен буде
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09.07.2025 12:11 Відповісти
просто, якщо не буде дітей у дитбудинку,-не буде фінансування, тому і поертають, щоб можна було освоювати кошти
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09.07.2025 12:16 Відповісти
Але навряд таке питання можна організувати, провернути тільки силами місцевих чинуш. Потрібна купа документів, дозволів від міністерств і відомств для переміщення дітей через кордон.
Риба гниє з голови.

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09.07.2025 12:25 Відповісти
Ледве втримуєшся, щоб у монітор не плюнути. А хтось і не стримується...
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09.07.2025 12:40 Відповісти
Дітей заручниками роблять
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09.07.2025 12:20 Відповісти
Через який час чинуші нададуть докази всиновлення всіх 52 дітей, яких вони примусово повернули із комфортної Австрії під рашистські ракети і сотні дронів щодоби?

І як після таких злочинних дій влади переконувати іноземців, що в Україні існує смертельна небезпека від рашистів?
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09.07.2025 12:22 Відповісти
Схема: усыновление = отсрочка. Ппц...
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09.07.2025 12:39 Відповісти
Особые потребности = инвалидность = отсрочка по уходу за инвалидом. Дно... Бедные дети...
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09.07.2025 12:41 Відповісти
Бюджет(корова)--наша , і доїти ми її будемо самі .
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09.07.2025 12:56 Відповісти
вивезти дітей з України в парашу - ето одно!
а вивезти дітей з австрії в Україну - єто совсем другоє!!!!!
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09.07.2025 13:04 Відповісти
Якась афера
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09.07.2025 13:05 Відповісти
 
 