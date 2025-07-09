Понад 50 евакуйованих до Австрії дітей-сиріт повернули до Кропивницього. Австрійська сторона занепокоєна, в ОВА кажуть, що мають заявки на усиновлення. ВIДЕО

Австрійське село Бургауберг у 2022 році прийняло 52 дітей-сиріт з Кіровоградщини. Однак 2 червня цього року Україна повернула дітей додому, що викликало здивування австрійської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Deutsche Welle.

Як зрозуміло із сюжету, проти повернення в Україну виступила австрійська організація "Kleine Herzen", яка опікувалась дітьми.

Австрійці побоюються, що війна в Україні матиме негативний вплив на здоров'я дітей, а серед них є діти з особливими потребами і ті, що потребують лікування.

Рішення про повернення дітей Кіровоградська ОВА ухвалила через надходження заявок на усиновлення.

За даними українських ЗМІ, йдеться про вихованців обласного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, які мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування.

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Начальниця служби у справах дітей Кіровоградської обласної військової адміністрації Наталія Чернявська зазначила, що з 52 дітей, які повернулися, в родини (прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу) влаштували 11. Окрім цього, на сьогодні видали 15 направлень на встановлення контактів з родинами - для взяття інших дітей у прийомні сім’ї й на усиновлення.

Які умови пропонують дітям в Україні?

Власник будинку дитини - обласна рада. Нині центр існує коштом субвенції від Міністерства охорони здоров’я на дітей, які тут перебувають, і обласної ради.