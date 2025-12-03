Эрдоган и Макрон говорили об Украине: Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по просьбе французской стороны, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, война между РФ и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

Вопросы сотрудничества

Так, во время встречи Эрдоган заявил о важности развития сотрудничества между Турцией и Францией, и что они будут продолжать предпринимать шаги для достижения этой цели.

Война РФ против Украины

"Наш президент заявил, что Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны между Украиной и Россией путем установления справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

Эрдоган добавил, что контакты со сторонами "для активизации Стамбульского процесса продолжаются, и что Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно быстрее открыть дверь к миру".

Кроме того, турецкий президент заявил, что дипломатические каналы должны использоваться наиболее эффективным образом для достижения прочного мира, и что поддержка Турцией процесса прекращения огня и его последствий будет продолжать расти, а также что избежание шагов, угрожающих глобальному миру, будет способствовать мирным усилиям.

Другие вопросы

Во время беседы также обсуждалась последняя ситуация на Кавказе, в Газе и Сирии.