96 5

Эрдоган и Макрон говорили об Украине: Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны

Эрдоган о завершении войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по просьбе французской стороны, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, война между РФ и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

Вопросы сотрудничества

Так, во время встречи Эрдоган заявил о важности развития сотрудничества между Турцией и Францией, и что они будут продолжать предпринимать шаги для достижения этой цели.

Война РФ против Украины

"Наш президент заявил, что Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны между Украиной и Россией путем установления справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

Эрдоган добавил, что контакты со сторонами "для активизации Стамбульского процесса продолжаются, и что Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно быстрее открыть дверь к миру".

Кроме того, турецкий президент заявил, что дипломатические каналы должны использоваться наиболее эффективным образом для достижения прочного мира, и что поддержка Турцией процесса прекращения огня и его последствий будет продолжать расти, а также что избежание шагов, угрожающих глобальному миру, будет способствовать мирным усилиям.

Другие вопросы

Во время беседы также обсуждалась последняя ситуация на Кавказе, в Газе и Сирии.

Автор: 

Турция (3578) Эрдоган Реджеп Тайип (968) Макрон Эмманюэль (1513)
Турки на максимумі - завалили кацапів помідорами
03.12.2025 12:29 Ответить
томати це лише сміття,газ,нафта,ресурси які вони купують зі знижками через війну,їм не вигідно її закінчувати взагалі....
03.12.2025 12:32 Ответить
миротворці куєві тільки що і роблять,що хочуть урвати і собі якихось балів тапреференцій з війни,поки українці гинуть....і одразу розумієш,наскільки цей світ мерзений...
03.12.2025 12:30 Ответить
Такі зусилля прикладають,схоже що півтонну штангу на помості піднімає.Так прикладають,а закупку енергоносіїв з ерефії збільшили.!!!!
03.12.2025 12:31 Ответить
Едік падло бреше як дише. Ну нічого. Ще пару танкерів потопимо тоді побачимо як заспіває
03.12.2025 12:44 Ответить
 
 