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Новини Зустріч Зеленського та Віткоффа
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Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасовано, - Euronews

Зеленський не зустрінеться із Віткоффом та Кушнером

Зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасовано.

Про це заявив журналіст Euronews Алекс Рафоглу, передає Цензор.НЕТ.

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"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", - зазначив він.

Зеленський не зустрінеться із Віткоффом та Кушнером

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Віткофф та Кушнер "пообіцяли, що не поїдуть до Києва, а повернуться додому".

За його словами, у Вашингтоні вони обговорять питання, які обговорювалися на зустрічі у Кремлі, і потім, мабуть, зв'яжуться з Москвою.

Читайте: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, але не певен, що делегація США приїде, - Зеленський

Що передувало?

Читайте: Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Кушнер Джаред (73) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+61
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03.12.2025 09:00 Відповісти
+45
Ні не сняться!!!! Бо для нього другі "мальчікі" в приорітеті6
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03.12.2025 09:09 Відповісти
+35
Вже навіть до відома не ставлять... Пздц до керувався. Через голову туди сюди катаються
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03.12.2025 09:01 Відповісти
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03.12.2025 09:00 Відповісти
Ні не сняться!!!! Бо для нього другі "мальчікі" в приорітеті6
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03.12.2025 09:09 Відповісти
путін не погодився на мирний план, війна продовжується, всіх запрошую до лав ЗСУ
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03.12.2025 09:38 Відповісти
Я так думаю, що Зеленський, єрмак, татаров, смірнов, петров, іванов, демченко, спікер Ради, юзік, Лисий, коломойський,міндічі, цукермани та інші мають показати приклад і піти на нуль, одна в Покровськ, а інші в Гуляй-Поле?
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03.12.2025 09:41 Відповісти
підтримую, я вже нс передовій, всіх інших дописувачів Цензора теж очікую
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03.12.2025 09:51 Відповісти
Найдурніше щоб мені могло прийти в голову на передовій-це строчити пости на "Цензорі",коли по дві неділі не маєш можливості додому додзвонитися й хоча б сказати рідним що живий.
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03.12.2025 09:59 Відповісти
Якась у вас,м'яко кажучи дивна передова.
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03.12.2025 10:01 Відповісти
Ех, щоб ти мене запросив на передову десь так років 50-40 тому, то я пішов би не задумуючись, а так то допомагаю ЗСУ через ГО "Справа Громад" та безпосередньо чотирьом племінникам (три з 2014 року), которі воюють безпосередньо на ЛБЗ, правда один вже списаний вчисту, мабуть сам розумієш чому, а рідного сина втратив ще влітку 2014 року.
Якось так, синок ...
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03.12.2025 10:06 Відповісти
А як пан написав комент на Цензор, коли на передовій і в тилу за 20-30 кілометрів немає світла? Але то таке, першими прийдуть 73% захищати свій вибір, то решті і місця не буде. Передовий підрозділ буде озброєний саперними лапатками кулеби. Інші підрозділи отримають сто тисяч бракованих мін, які випустив Зеленський і будуть товкти ворога і гнати його до кордонів 1991 року, як і обіцяв у 2019 році великий махінатор, обіцялкін і брехун Зе.
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03.12.2025 10:07 Відповісти
Сратьждалець, не смерди ************* висерами!! Укранці самі знають і розберуться, і без твого лайна!!
Смерть ****** і його ********** з такими ніками!!
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03.12.2025 10:19 Відповісти
А проблему м'ясирського вже вирішили?
Чи ви дійсно думаєте, що зейло краде та руйнує все до чого зміг добратись, але командувати військом поставив справжніх героїв-патріотів вірних своїй справі, розумних та талановитих?
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03.12.2025 10:03 Відповісти
"браття " іуди про все домовились,у суки !
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03.12.2025 10:18 Відповісти
вибл* док 🤡 ,якому дали все самі ...
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03.12.2025 10:00 Відповісти
Дякуючи демократичним принципам приходиться "їсти" це зелене лайно і тим хто не голосував за зрадника зєрмака. Така вона сель-а-вуха, як кажуть французи.
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03.12.2025 10:20 Відповісти
Я думаю шо "дякувати" треба і тому шо більшість виборців зеленского не взмозі передбачити навіть одного крока на перед та побачити хочаб один ризик у своєму виборі 19 року. Тоб то люди-дебіли. Такі є у кожній нації - тіки відсотки можуть різнитись. Хтось дуже кмітливий це зрозумів та підсунув їм зеленского-клоуна, та сказав шо вони всі презеденти.
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03.12.2025 12:52 Відповісти
Хто на кому стояв?
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03.12.2025 11:51 Відповісти
Найвеличніший лідер ніхто **********, повертається додому з перемогою ірландським віскі😂
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03.12.2025 10:27 Відповісти
Вже навіть до відома не ставлять... Пздц до керувався. Через голову туди сюди катаються
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03.12.2025 09:01 Відповісти
А нафіга їм ставити до відома нікчему, яку цікавлять лише особисті гарантії і щоб вижити воно підпише все, що підсунуть.
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03.12.2025 17:32 Відповісти
Надії Корчинського на пуйла справдилися. Він казав, що тільки пуйло може спасти Україну від часткової капітуляції своєю впертістю. По ходу, так і вийшло.
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03.12.2025 09:01 Відповісти
Зранку прочитав, що основна домовленість за результатами 5-ти годинної зустрічі - не розповідати про що домовилися. От і перше підтвердження. Навіть європейські лідери не будуть знати за скільки тру(м)п продав Україну *****.
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03.12.2025 09:29 Відповісти
За скільки Трамп продав Україну пуйлу? А нічого, що в нас є свій президент Зеленський? Якраз цей президент Зеленський зробив все, щоб кацапи зайняли таку кількість нашої землі і обірвав всі нитки допомоги Заходу своєю сворою-оточенням, які мародерили сотні мільярдів доларів США їх допомоги.
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03.12.2025 09:52 Відповісти
Я до цих пір скрежещу зубами при згадці, як у 22 році кацапи швидко просунулись, завдяки зеленому мудаку й його бездарному оточенню. Були всі умови для того, щоб кацапи не змогли принаймні з криму увійти на материк. Все могло закінчитись ще у 22-му, без захоплення навіть шматка української землі, а може навіть й не початись, якби не зелене мудило. Мені хлопці з Мелітополя казали, що в перший день повномасштабки, кацапи вже о третій дня були в місті, бо ніхто їх по дорозі не зупиняв, тому що, не було кому.
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03.12.2025 10:22 Відповісти
це відомий факт, вони в соцмережах тоді багато чого виставляли, казали що з нудьги просто спали всю дорогу до міста..Зеленський знає що накоїв разом з баклановим і ко' тому добровільно ніколи не піде.
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04.12.2025 03:16 Відповісти
Звичайно Корчинський,як фсбешний провокатор - добре знає свого шефа.
Але підкилимні перемовини продовжуються і ганебного перемир'я буде незабаром досягнуто . Саме ганебного - бо іншого варіанту український народ не заслуговує,через толерування брехні,імпотентності та лукавства як нашої влади так і Заходу
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03.12.2025 09:44 Відповісти
то буде повна
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04.12.2025 02:08 Відповісти
може трампа та путіну нарешті набридне стріляти один в одного і вони зроблять піс-діл на два триліони ?

але до чого тут ми?
нам своє робить.

.
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03.12.2025 09:07 Відповісти
Ці дві мерзоти путін і трамп дуже прихільні один до одного. Трамп просто допомагає путіну нищити Україну. Кушнір це рідкісний ублюдок як і віткоф.
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03.12.2025 09:39 Відповісти
Віткофф та Кушнер сказали ушастому - в Київ не поїдем - Трампом клянемось
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03.12.2025 09:08 Відповісти
"Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасовано".
Як це? А овації ще мали бути...
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03.12.2025 09:13 Відповісти
***** продовжує вперто воювати з Америкою в Україні. От тільки Америка про це воліє не знати. "Проблеми індіанців шерифа не іпуть". Головне це шахти, свердловини, тощо...
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03.12.2025 09:13 Відповісти
І "сдєлки"
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03.12.2025 09:17 Відповісти
Стратегічна ядерна зброя націлена на США, а не на Україну.

з цієї "преамбули" українська делегація має кожен раз починати перемовини

трамп, буйло гарний хлопець з тисячами боєголовок проти США ?
хтось нарешті це скаже голосно в Америці?
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03.12.2025 09:34 Відповісти
націлена, саме так і є, якщо надалі американці будуть обирати таке неподобство як трамп то отримають картинку як у перший серії серіалу Fallout.
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04.12.2025 02:37 Відповісти
"Оборудки", і мені чомусь завжди хочеться додати слово "брудні"...
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03.12.2025 09:42 Відповісти
А поцілувать?
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03.12.2025 09:16 Відповісти
🤣
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03.12.2025 10:19 Відповісти
Ворующий президент у воюющей Украины.Мерзость.
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03.12.2025 09:19 Відповісти
Трумп, а відтак і США є ворогами України. На ІІ місці після *********.
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03.12.2025 09:19 Відповісти
Ні, на третьому. На другому місці українська влада мародерів-корупціонерів.
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03.12.2025 09:23 Відповісти
США не ворог, просто цей рудий ублюдок дуже прихильний до рашки. По опитуванням 70 % американців за Україну. На Алясці прості американці вийшли с протестами проти приїзду путіна.
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03.12.2025 09:42 Відповісти
Хунляндія на другому місці. На першому внутнішні вороги, такі як зелені, та ті хто проти Трампа
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03.12.2025 10:31 Відповісти
Українська дипломатія в сраці
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03.12.2025 09:21 Відповісти
На ЗЕ забили вже остаточно...
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03.12.2025 09:22 Відповісти
Немає поганого без доброго. Людям ці дурнуваті перемовини про капітуляцію нарешті відкрили очі. З'являється свідомість і вже сьогодні зранку потроху вишиковуються черги до ТЦК, люди йдуть захищати свою свободу і ідентичність.
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03.12.2025 09:26 Відповісти
Черги до тцк? Закусувати треба, хлопче.
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03.12.2025 10:11 Відповісти
Стільки противників капітуляціїї, як же без черг.
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03.12.2025 10:39 Відповісти
Шашлык и в мацкве можно пожрать,а хромая утка уже даже веселого анекдота не сможет красиво рассказать,как старые добрые квартальные времена,ходит опущенный и злобный.
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03.12.2025 09:26 Відповісти
вот шо значіт єрмака убрали
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03.12.2025 09:28 Відповісти
От і добре! Договорняка, наразі, не буде.
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03.12.2025 09:29 Відповісти
Навіть кончені трампісти-хабарники, які вже отримали мільярди гролшей від кацапів зі слідами крові українських жінок і дітей не бажають зустрічатися з лідером мафії і мародерстива України Зеленським. Сьогодні "мудрі" ідіоти 73%, які ще не вилікувалися будуть співати гловняні пісні, що це мудре рішення Боневтіка Позорно-Брехливого.
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03.12.2025 09:29 Відповісти
На що розраховував мудрий народ, обираючи президентом чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами...
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03.12.2025 09:30 Відповісти
Як і чекалось, трампістів в мацквє андрофаги послали н....х...й. Х...йло не могло упустити такий шанс, ще раз у гівно не макнути самого "друзяку" доні. По ітогу спецпредставнику самих США Стіву Віткоффту та зятєшці Трампа Джареду просто не має що вести у Київ, крім жмені кацапського лайна, яке їм напіхали запазуху. Твій хід Трамп, чекаємо "гнєвнава" висєра в соцмережі і позачергової "обіцянки" ввести супер руйнівні санкції, ну певно на які треба буде почекати +100500 днів.
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03.12.2025 09:32 Відповісти
Немає про що розмовляти з зелею, в кремлі не домовились,переливали з пустого в порожнє,шашликів пожували і все.
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03.12.2025 09:33 Відповісти
Маємо дякувати ***** за тупість. Він власне послав трампа ***** замість нас.
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03.12.2025 09:44 Відповісти
хотілося б так думати ...але трамп збочений і ху* ло таке саме , вони грають між собою , іншими державами...а зеленському🤡 треба вже згинути з президенства,вже всьо ...на часі ...
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03.12.2025 10:08 Відповісти
Трамп 15 листопада зробив фатальну помилку. Ну от що взяти з ідіота який став публічно погрожувати Папі Римському за те що той в ООН виступив на захист біженців? Трамп висунув Папі ультиматум в стилі Людовіка 14 з вимогою вибачень і став погрожувати податками на все церковне майно і будь-яку гуманітарну діяльність католицької церкви в США. Папа ввічливо, але категорично відкинув претензії Трампа і тепер в усіх церквах Америки республіканці згорають від сорому. І їм це дуже не подобається. Папа дав зрозуміти американцям ким є Трамп насправді та що він несе світу. Католицькі священники щонеділі пояснюють пастві якого чорта вони обрали президентом. Сьогодні Трампа від імпічменту відділяє лише перевага в три місця в Конгресі. Думаю скоро він ці три місця втратить, бо конгресмени залежать від своїх виборців.
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03.12.2025 10:36 Відповісти
от це дуже серйозно , дякую за обнадійливу інформацію 🙂...
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03.12.2025 10:41 Відповісти
Не може того бути! ))
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03.12.2025 10:10 Відповісти
Тобто пуйло миру не хоче і це вони повезуть трампу?
Тоді ще санкцій! За пєчєнєгов і половцев їм! І ніяких ножек буша! Хай на малососсії жеруть один одного і запивають нафтою!
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03.12.2025 10:20 Відповісти
В москві їх змусили чекати три години на зкстріч, тобто опустили, так вони вирішили відігратись на києві.
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03.12.2025 10:21 Відповісти
Напевно не змогли без Трампа вирішити, якої довжини локшину повісити у черговий раз, на "зелені" вуха.
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03.12.2025 10:28 Відповісти
Щось ця ситуація нагадує в історичному плані.
Рішення про долю Чехословаччини ухвалювалися без її представників, які не були запрошені на зустріч. Так, чехословацьких дипломатів не допустили до переговорів, що призвели до підписання Мюнхенської угоди у 1938 році. Представники Чехословаччини не були присутні на конференції, де лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії домовилися про передачу Судетської області Німеччині.
Мюнхенська угода призвела до того, що Чехословаччина змушена була передати Німеччині Судетську область та інші території, що в кінцевому підсумку призвело до окупації країни в березні 1939 року.
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03.12.2025 10:45 Відповісти
Сумніваюсь, що після провалу цих переговорів трумп виконає свою погрозу накласти додаткові санкції на касапів. Скоріше припинить передавати зброю для України.
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03.12.2025 10:47 Відповісти
угу, і полетіли Віткоф з зятьком на Йух, у Штати
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03.12.2025 10:55 Відповісти
Все очікувано, рудій потворі пуйло в черговий раз насц...в в очі, а руде опудало обтерлося і зараз буде верещати, що Україна зриває його "самі кращі мирні плани".
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03.12.2025 10:57 Відповісти
Не справився зять з завданням. Звільнити!
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03.12.2025 11:04 Відповісти
США наш союзник чи союзник путлєра, бо таварісч трамп заявив
- США припинили фінансову підтримку України. -
https://regionews.ua/ Новини » https://regionews.ua/ukr/politics Політика 02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь

Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.

Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО - вже не як безоплатну допомогу.

За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов'язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки."
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03.12.2025 11:56 Відповісти
Американські шлбондри поїли гівна з чемодана, )(уйло їх ще й обісцяв і поїхали додому митись
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03.12.2025 11:58 Відповісти
Не було що обговорювати, тому і зустріч скасовано. Ну, не путінські ж казки про печенегів Кушнеру з Вітьковим Зеленському переповідати. А всі інші хотєлки ітак давно відомі.
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03.12.2025 12:24 Відповісти
та какие печенеги?) не дошел еще.... за 4 часа до истории Архея(истории Земли, охватывающий время от 4,031 ±0,003 до 2,5 млрд лет назад.) только дошел,на след. раз будут половцы,через еще 2 встречи будет и героическое взятие комсомольська который горишни плавни а через 5 ламанш на моторолерах,а потом и гиперболоид академика гарина
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03.12.2025 12:42 Відповісти
Кажуть, що Кушнер після першої години дідових казок вже дрімав)))
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03.12.2025 13:44 Відповісти
Тушим свет, сливаем воду.
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03.12.2025 12:50 Відповісти
все так расстроились тут прям бядя,бяда....)
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03.12.2025 13:01 Відповісти
Ваву послали нах..... який підступний удар для наполеончика.
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03.12.2025 13:24 Відповісти
...це ярка демонстрація того, що доля України і українців винесли за скобки переговорів про гешефти, які превище всього
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03.12.2025 15:35 Відповісти
-Не розумю,а що там в у цій Ірландії?
-Відчиніть!
-Не заважайте....йде процес...
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03.12.2025 14:31 Відповісти
...зустріч скасовано, адже дали гонці слово пу, що думка Зе їх не цікавить і вже за спиной України вони все вирішили.
пу очікує нові козирі від тр... щоб примусити Україну к капітуляції без реальних гарантій безпеки, під чесне слово пу, який отримає жирну прежирну винагороду за агрессію
Своєму закадичному друзяці тр, навіть, пальчиком не погрозить
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03.12.2025 15:31 Відповісти
 
 