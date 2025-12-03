Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасовано, - Euronews

Зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасовано.

Про це заявив журналіст Euronews Алекс Рафоглу, передає Цензор.НЕТ.

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"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", - зазначив він.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Віткофф та Кушнер "пообіцяли, що не поїдуть до Києва, а повернуться додому".

За його словами, у Вашингтоні вони обговорять питання, які обговорювалися на зустрічі у Кремлі, і потім, мабуть, зв'яжуться з Москвою.

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Що передувало?

2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

Видання Axios повідомляло, що Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться із Зеленським.

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