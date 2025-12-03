Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасовано, - Euronews
Зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасовано.
Про це заявив журналіст Euronews Алекс Рафоглу, передає Цензор.НЕТ.
"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", - зазначив він.
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Віткофф та Кушнер "пообіцяли, що не поїдуть до Києва, а повернуться додому".
За його словами, у Вашингтоні вони обговорять питання, які обговорювалися на зустрічі у Кремлі, і потім, мабуть, зв'яжуться з Москвою.
Що передувало?
- 2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.
- Видання Axios повідомляло, що Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться із Зеленським.
Топ коментарі
+61 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар03.12.2025 09:00 Відповісти Посилання
+45 Амандрапапупа
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+35 Besya #602532
показати весь коментар03.12.2025 09:01 Відповісти Посилання
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Якось так, синок ...
Смерть ****** і його ********** з такими ніками!!
Чи ви дійсно думаєте, що зейло краде та руйнує все до чого зміг добратись, але командувати військом поставив справжніх героїв-патріотів вірних своїй справі, розумних та талановитих?
лідерніхто **********, повертається додому з перемогоюірландським віскі😂
Але підкилимні перемовини продовжуються і ганебного перемир'я буде незабаром досягнуто . Саме ганебного - бо іншого варіанту український народ не заслуговує,через толерування брехні,імпотентності та лукавства як нашої влади так і Заходу
але до чого тут ми?
нам своє робить.
.
Як це? А овації ще мали бути...
з цієї "преамбули" українська делегація має кожен раз починати перемовини
трамп, буйло гарний хлопець з тисячами боєголовок проти США ?
хтось нарешті це скаже голосно в Америці?
Тоді ще санкцій! За пєчєнєгов і половцев їм! І ніяких ножек буша! Хай на малососсії жеруть один одного і запивають нафтою!
Рішення про долю Чехословаччини ухвалювалися без її представників, які не були запрошені на зустріч. Так, чехословацьких дипломатів не допустили до переговорів, що призвели до підписання Мюнхенської угоди у 1938 році. Представники Чехословаччини не були присутні на конференції, де лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії домовилися про передачу Судетської області Німеччині.
Мюнхенська угода призвела до того, що Чехословаччина змушена була передати Німеччині Судетську область та інші території, що в кінцевому підсумку призвело до окупації країни в березні 1939 року.
- США припинили фінансову підтримку України. -
https://regionews.ua/ Новини » https://regionews.ua/ukr/politics Політика 02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь
Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.
Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО - вже не як безоплатну допомогу.
За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов'язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки."
-Відчиніть!
-Не заважайте....йде процес...
пу очікує нові козирі від тр... щоб примусити Україну к капітуляції без реальних гарантій безпеки, під чесне слово пу, який отримає жирну прежирну винагороду за агрессію
Своєму закадичному друзяці тр, навіть, пальчиком не погрозить