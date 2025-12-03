Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменена, - Euronews
Встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером отменена.
Об этом заявил журналист Euronews Алекс Рафоглу, передает Цензор.НЕТ.
"По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой", - отметил он.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер "пообещали, что не поедут в Киев, а вернутся домой".
По его словам, в Вашингтоне они обсудят вопросы, которые обсуждались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, свяжутся с Москвой.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
- Издание Axios сообщало, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиными встретятся с Зеленским.
