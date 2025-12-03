РУС
Встреча Зеленского и Уиткоффа
5 209 26

Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменена, - Euronews

Встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером отменена.

Об этом заявил журналист Euronews Алекс Рафоглу, передает Цензор.НЕТ.

"По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой", - отметил он.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер "пообещали, что не поедут в Киев, а вернутся домой".

По его словам, в Вашингтоне они обсудят вопросы, которые обсуждались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, свяжутся с Москвой.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (22819) Кушнер (10) Стив Уиткофф (199)
+7
03.12.2025 09:00 Ответить
+5
Надії Корчинського на пуйла справдилися. Він казав, що тільки пуйло може спасти Україну від часткової капітуляції своєю впертістю. По ходу, так і вийшло.
03.12.2025 09:01 Ответить
+3
А коли це соцмережа журналіста стала джерелом?
03.12.2025 09:00 Ответить
03.12.2025 09:00 Ответить
Ні не сняться!!!! Бо для нього другі "мальчікі" в приорітеті6
03.12.2025 09:09 Ответить
Вже навіть до відома не ставлять... Пздц до керувався. Через голову туди сюди катаються
03.12.2025 09:01 Ответить
Надії Корчинського на пуйла справдилися. Він казав, що тільки пуйло може спасти Україну від часткової капітуляції своєю впертістю. По ходу, так і вийшло.
03.12.2025 09:01 Ответить
Зранку прочитав, що основна домовленість за результатами 5-ти годинної зустрічі - не розповідати про що домовилися. От і перше підтвердження. Навіть європейські лідери не будуть знати за скільки тру(м)п продав Україну *****.
03.12.2025 09:29 Ответить
може трампа та путіну нарешті набридне стріляти один в одного і вони зроблять піс-діл на два триліони ?

але до чого тут ми?
нам своє робить.

.
03.12.2025 09:07 Ответить
Віткофф та Кушнер сказали ушастому - в Київ не поїдем - Трампом клянемось
03.12.2025 09:08 Ответить
"Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасовано".
Як це? А овації ще мали бути...
03.12.2025 09:13 Ответить
***** продовжує вперто воювати з Америкою в Україні. От тільки Америка про це воліє не знати. "Проблеми індіанців шерифа не іпуть". Головне це шахти, свердловини, тощо...
03.12.2025 09:13 Ответить
І "сдєлки"
03.12.2025 09:17 Ответить
Стратегічна ядерна зброя націлена на США, а не на Україну.

з цієї "преамбули" українська делегація має кожен раз починати перемовини

трамп, буйло гарний хлопець з тисячами боєголовок проти США ?
хтось нарешті це скаже голосно в Америці?
03.12.2025 09:34 Ответить
А поцілувать?
03.12.2025 09:16 Ответить
Ворующий президент у воюющей Украины.Мерзость.
03.12.2025 09:19 Ответить
Трумп, а відтак і США є ворогами України. На ІІ місці після *********.
03.12.2025 09:19 Ответить
Ні, на третьому. На другому місці українська влада мародерів-корупціонерів.
03.12.2025 09:23 Ответить
Українська дипломатія в сраці
03.12.2025 09:21 Ответить
На ЗЕ забили вже остаточно...
03.12.2025 09:22 Ответить
Немає поганого без доброго. Людям ці дурнуваті перемовини про капітуляцію нарешті відкрили очі. З'являється свідомість і вже сьогодні зранку потроху вишиковуються черги до ТЦК, люди йдуть захищати свою свободу і ідентичність.
03.12.2025 09:26 Ответить
Шашлык и в мацкве можно пожрать,а хромая утка уже даже веселого анекдота не сможет красиво рассказать,как старые добрые квартальные времена,ходит опущенный и злобный.
03.12.2025 09:26 Ответить
вот шо значіт єрмака убрали
03.12.2025 09:28 Ответить
От і добре! Договорняка, наразі, не буде.
03.12.2025 09:29 Ответить
Навіть кончені трампісти-хабарники, які вже отримали мільярди гролшей від кацапів зі слідами крові українських жінок і дітей не бажають зустрічатися з лідером мафії і мародерстива України Зеленським. Сьогодні "мудрі" ідіоти 73%, які ще не вилікувалися будуть співати гловняні пісні, що це мудре рішення Боневтіка Позорно-Брехливого.
03.12.2025 09:29 Ответить
На що розраховував мудрий народ, обираючи президентом чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами...
03.12.2025 09:30 Ответить
Як і чекалось, трампістів в мацквє андрофаги послали н....х...й. Х...йло не могло упустити такий шанс, ще раз у гівно не макнути самого "друзяку" доні. По ітогу спецпредставнику самих США Стіву Віткоффту та зятєшці Трампа Джареду просто не має що вести у Київ, крім жмені кацапського лайна, яке їм напіхали запазуху. Твій хід Трамп, чекаємо "гнєвнава" висєра в соцмережі і позачергової "обіцянки" ввести супер руйнівні санкції, ну певно на які треба буде почекати +100500 днів.
03.12.2025 09:32 Ответить
Немає про що розмовляти з зелею, в кремлі не домовились,переливали з пустого в порожнє,шашликів пожували і все.
03.12.2025 09:33 Ответить
 
 