РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
2 367 15

США положительно оценили переговоры с Путиным в Москве и пригласили Украину в Вашингтон, - Сибига

Виткофф и Кушнер

Украина контактировала с США после переговоров американской делегации во главе со Стивом Уиткоффом с россиянами в Москве 2 декабря. Вашингтон по их результатам пригласил делегацию со стороны Киева в Америку в ближайшее время.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Разговор Умерова и Уиткоффа

По словам Сибиги, после переговоров в Москве был контакт руководителя украинской делегации Рустема Умерова со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом.

"Поскольку это телефонный контакт, из соображений безопасности трудно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи. Это чувствительный процесс", - отметил он.

В то же время представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, разговоры в Москве "имели положительное значение" для мирного процесса, отметил Сибига.

Читайте также: Эрдоган и Макрон говорили об Украине: Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны

Также, добавил глава МИД, американская сторона пригласила украинскую делегацию для продолжения переговоров в Америку в ближайшее время.

В МИД добавили, что 3 декабря продолжаются консультации Умерова с советниками по вопросам нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции (страны E3) для "дальнейшей координации наших усилий и оценки достигнутого прогресса".

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте также: Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался во время встречи с Уиткоффом, - помощник Путина Ушаков

Автор: 

переговоры (5305) США (28486) Сибига Андрей (714) Умеров Рустем (699) Стив Уиткофф (205)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Вітьок вчергове обісрався та злиняв по тихій воді...
показать весь комментарий
03.12.2025 17:18 Ответить
+2
https://www.youtube.com/shorts/lvRCiMwKOzg

а шо там з Мішкою Подоляком ,у которого герой рашки страшний вже покійний брат ( у роки сво хйла), й сам Міша довго вказував Сирському як керувати ЗСУ - ПРО ЙОГО АРМІЮ БОТІВ ВЖЕ МОВЧИМО
показать весь комментарий
03.12.2025 17:16 Ответить
+2
Україна контактувала

україна контактувала?
зрозуміли?
тепер не зе!гніда україна!
україна, це умеров!
показать весь комментарий
03.12.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/shorts/lvRCiMwKOzg

а шо там з Мішкою Подоляком ,у которого герой рашки страшний вже покійний брат ( у роки сво хйла), й сам Міша довго вказував Сирському як керувати ЗСУ - ПРО ЙОГО АРМІЮ БОТІВ ВЖЕ МОВЧИМО
показать весь комментарий
03.12.2025 17:16 Ответить
Вітьок вчергове обісрався та злиняв по тихій воді...
показать весь комментарий
03.12.2025 17:18 Ответить
Україна контактувала

україна контактувала?
зрозуміли?
тепер не зе!гніда україна!
україна, це умеров!
показать весь комментарий
03.12.2025 17:23 Ответить
🤢
показать весь комментарий
03.12.2025 17:27 Ответить
Яким місцем контактували?
Чи просто двушку передали?
показать весь комментарий
03.12.2025 17:24 Ответить
Поцілував вітькова по телефону в очко
показать весь комментарий
03.12.2025 17:28 Ответить
Аристократ Портников вже встиг розігнати зрадоньку, як кляті америкоси не обговорили з нами переговори. Виявляється, обговорили. А Віталька виявився пустодзвоном.
показать весь комментарий
03.12.2025 17:24 Ответить
"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі"

какой тогда смысл контакта? личные дела умерова?
показать весь комментарий
03.12.2025 17:26 Ответить
Особисті справи? Сімейні. З урахування того, що вся його сімейка там і в тому числі купа іншої рідні, то, мабуть, саме так.
показать весь комментарий
03.12.2025 17:31 Ответить
Відсмоктали у кремлі?
показать весь комментарий
03.12.2025 17:45 Ответить
Та шо с тем законтаченым контактировать???
показать весь комментарий
03.12.2025 17:45 Ответить
Хотелось бы уточнить, когда Умеров в перерыве между "поездками" и "переговорами" заедет на кичу в Украине за разграбление военного бюджета. Там яйца по 17 копейками покажутся.
показать весь комментарий
03.12.2025 18:14 Ответить
Шо воно меле?
показать весь комментарий
03.12.2025 18:27 Ответить
Так "позитивно оцінили", що "Вітьков", доповівши про "результат", як злодій, чкурнув з Москви, без прес-конференції та повідомлення про результати переговорів...
Тепер "нова стадія" "човникової дипломатії" - не вдалося "вмовить" кацапів - почнуть "виламувать руки" Україні...
показать весь комментарий
03.12.2025 18:32 Ответить
 
 