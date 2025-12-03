США положительно оценили переговоры с Путиным в Москве и пригласили Украину в Вашингтон, - Сибига

Украина контактировала с США после переговоров американской делегации во главе со Стивом Уиткоффом с россиянами в Москве 2 декабря. Вашингтон по их результатам пригласил делегацию со стороны Киева в Америку в ближайшее время.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига

Разговор Умерова и Уиткоффа

По словам Сибиги, после переговоров в Москве был контакт руководителя украинской делегации Рустема Умерова со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом.

"Поскольку это телефонный контакт, из соображений безопасности трудно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи. Это чувствительный процесс", - отметил он.

В то же время представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, разговоры в Москве "имели положительное значение" для мирного процесса, отметил Сибига.

Также, добавил глава МИД, американская сторона пригласила украинскую делегацию для продолжения переговоров в Америку в ближайшее время.

В МИД добавили, что 3 декабря продолжаются консультации Умерова с советниками по вопросам нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции (страны E3) для "дальнейшей координации наших усилий и оценки достигнутого прогресса".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

