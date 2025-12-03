Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа и украинскую сторону о результатах своих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Трампа и Украину проинформировали

"Соединенные Штаты и Россия приняли участие в тщательной, продуктивной встрече. Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали об этом президента и украинцев после встречи", - сказал чиновник Белого дома.

Более подробностей чиновник Белого дома не сообщил.

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

