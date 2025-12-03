РУС
Встреча Виткоффа с Путиным
Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа и украинскую сторону о результатах своих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

Об этом пишет агентство Reuters

Трампа и Украину проинформировали 

"Соединенные Штаты и Россия приняли участие в тщательной, продуктивной встрече. Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали об этом президента и украинцев после встречи", - сказал чиновник Белого дома.

Более подробностей чиновник Белого дома не сообщил. 

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Якось до сраки, ні про що хороше для України ці підарки прокацапські з ху...лом перетирали!
03.12.2025 22:02 Ответить
В два голоси? - ШЕФ /тату/! - все пропало - все пропало!
03.12.2025 22:00 Ответить
Ну от дивлюсь я на ці дві пики і що ж я бачу? "Унилоє гавно"... Два паталогічно жадібних і тупих хабадівця з яких один зять а інший "товаріщ" деменція трампа...
03.12.2025 22:08 Ответить
Відбувається те , про що весь час казали кацапи ще з самого початку війни - долю України вирішуватимуть раша і США
03.12.2025 22:04 Ответить
Гроші за відрядження хоч отримали?
03.12.2025 22:07 Ответить
ЗадЄрживают, как всьЄҐда...
03.12.2025 22:26 Ответить
Трамп сам звонить путіну, коли йому потрібно, і домовляється про все без свідків.
03.12.2025 22:08 Ответить
Они просто курьеры. Трамп не доверяет телефонам и посторонним. Посылает ближайшего партнёра и зятя в качестве гонцов. Какие-то решения будут приниматься уже потом.
03.12.2025 22:14 Ответить
трамп заснув на печенегах?
03.12.2025 22:23 Ответить
це ще попереду, вони ж трампу будуть доповідати а там лише "аннали історії" від *******)
03.12.2025 23:06 Ответить
Перед тим, як йти "на кавёр" до Трампа, вони хоч помилися? Бо й самі, в Москві, обісралися, і кацапи їм, на голови висралися...
03.12.2025 22:33 Ответить
Поїли пиріжків, побухали, прослухали лекцію про Полтавську битву. Ось такі результати.
03.12.2025 22:52 Ответить
везуть додому великий потужний пшик) зате наслухалися оповідання путіна про печенігів та половців...
03.12.2025 23:04 Ответить
Хто сказав ?
Головна вимога кацапів , вже давно , і відкритим текстом - робити все кулуарно ! Не оприлюднювати результати перемовин .
03.12.2025 23:13 Ответить
да ***, і сутки не пройшли
03.12.2025 23:29 Ответить
 
 