Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа и украинскую сторону о результатах своих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Трампа и Украину проинформировали
"Соединенные Штаты и Россия приняли участие в тщательной, продуктивной встрече. Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали об этом президента и украинцев после встречи", - сказал чиновник Белого дома.
Более подробностей чиновник Белого дома не сообщил.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Топ комментарии
+4 igor shmatko
показать весь комментарий03.12.2025 22:02 Ответить Ссылка
+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.12.2025 22:00 Ответить Ссылка
+3 НБ
показать весь комментарий03.12.2025 22:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головна вимога кацапів , вже давно , і відкритим текстом - робити все кулуарно ! Не оприлюднювати результати перемовин .