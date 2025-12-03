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Новини Мирні перемовини
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Україна готує зустрічі в США. Умєров і Гнатов продовжать розмову з представниками Трампа, - Зеленський

зеленський

Україна готує зустрічі у США, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмову з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Україна готує зустрічі в США 

"Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа", - розповів глава держави.

  • За словами Зеленського, Україна очікує новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – це можуть бути особисті зустрічі чи телефонні розмови.
  • Він додав, що є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною.

"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - сказав глава держави.

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Необхідність тиску на РФ 

За словами президента, зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.

"Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", - наголосив Зеленський. 

Раніше повідомлялося, що у середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.

Читайте також: Умєров обговорив із європейськими радниками з нацбезпеки напрацювання "рамки дієвих гарантій" для України

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) перемовини (3824) США (26755)
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Топ коментарі
+5
зелений дегенерат мародер умеров та начальник ген штаба замість планування війни, катаються по буржуям обговорюють умови капітуляції.
чим довше, оця гундоса нікчемна потвора вважається президентом, тим глибше в сраку ми поринаємо!
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03.12.2025 21:22 Відповісти
+4
Біг по колу
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03.12.2025 21:17 Відповісти
+4
Так у цього начальника генштабу немає відповідної підготовки. Результати на полі бою це ясно показують! Таким чином переговори ведуть: кандидат на тюремний термін та професійний військовий лузер! Ну а коментує це скомарох піз*ьожного жанру!
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03.12.2025 21:28 Відповісти
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03.12.2025 21:17 Відповісти
ЄВРОПА НЕ ОБРАЖЕЄТЬСЯ ЩО ЇЇ НЕ ДОЛУЧАЮТЬ., ОТЖЕ ?
ЦЕ ЦИРК , ПРОСТО ЦИРК за учатсті сусіда Короля на побережжі Майямі - я про Умєрова , він 10 років вів перемовини від Ахмєтова з Турцією про продажу ЛАЙФ - "по-частям "
Він дуже фаховий , якщо зумів свою сімейку транзитом на Маямі розселити на бізнеси пряміком з КРИМНЕНАШУ - тобто вже з російського, а сам ще там, в Криму більше року після анексії у р ашку сплавучав податки, як громадяни вже рашки...
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03.12.2025 21:27 Відповісти
Перемовини глухого з сліпими.
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03.12.2025 21:27 Відповісти
Начальник ГЕНШТАБУ з Умєровим це що? Коли проти них зять та дружбан по гольфу Короля ! Це ж нікчемніше ніж був Єрмак.
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03.12.2025 21:30 Відповісти
А у цей же час на Житомирщині в ОДА ФДМУ РЕДЕРСТВО!!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7mfd3BaTCw
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03.12.2025 21:19 Відповісти
Нас в двері, а ми в вікно...
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03.12.2025 21:21 Відповісти
зелений дегенерат мародер умеров та начальник ген штаба замість планування війни, катаються по буржуям обговорюють умови капітуляції.
чим довше, оця гундоса нікчемна потвора вважається президентом, тим глибше в сраку ми поринаємо!
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03.12.2025 21:22 Відповісти
Так у цього начальника генштабу немає відповідної підготовки. Результати на полі бою це ясно показують! Таким чином переговори ведуть: кандидат на тюремний термін та професійний військовий лузер! Ну а коментує це скомарох піз*ьожного жанру!
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03.12.2025 21:28 Відповісти
після розповіді Мєндєль про те, ЩО ТО ТАКЕ !!! було вовка за Єрмаковлади ( це ж ще війни не було !!!!! - ну ... слів немає!!!)
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03.12.2025 21:37 Відповісти
Як? Без дерьмака?
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03.12.2025 21:35 Відповісти
Інші члени делегації участь не беруть - їм в екіпажі літака в США місця не вистачило...
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03.12.2025 21:39 Відповісти
умеров....скибицкий
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03.12.2025 21:41 Відповісти
не "умєров і гнатов", а "умєрова гнати"! Zлодій корумповано-копитний
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03.12.2025 21:42 Відповісти
Чергове бла-бла З кожним днем ситуація,як на фронті,так і в дипломатії --- ТІЛЬКИ ПОГІРШУЄТЬСЯ А ЗСУ --ще і зменшують бюджет,а на "забаганки "популістичні і оплату депутатів збільшують Це що---відверта робота по знищення України
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03.12.2025 21:52 Відповісти
 
 