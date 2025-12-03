Україна готує зустрічі в США. Умєров і Гнатов продовжать розмову з представниками Трампа, - Зеленський
Україна готує зустрічі у США, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмову з представниками президента США Дональда Трампа.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Україна готує зустрічі в США
"Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа", - розповів глава держави.
- За словами Зеленського, Україна очікує новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – це можуть бути особисті зустрічі чи телефонні розмови.
- Він додав, що є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною.
"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - сказав глава держави.
Необхідність тиску на РФ
За словами президента, зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.
"Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", - наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що у середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЦЕ ЦИРК , ПРОСТО ЦИРК за учатсті сусіда Короля на побережжі Майямі - я про Умєрова , він 10 років вів перемовини від Ахмєтова з Турцією про продажу ЛАЙФ - "по-частям "
Він дуже фаховий , якщо зумів свою сімейку транзитом на Маямі розселити на бізнеси пряміком з КРИМНЕНАШУ - тобто вже з російського, а сам ще там, в Криму більше року після анексії у р ашку сплавучав податки, як громадяни вже рашки...
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7mfd3BaTCw
чим довше, оця гундоса нікчемна потвора вважається президентом, тим глибше в сраку ми поринаємо!