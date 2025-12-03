Умєров обговорив із європейськими радниками з нацбезпеки напрацювання "рамки дієвих гарантій" для України

У середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.

Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Умєрова, він мав "продуктивну багатогодинну зустріч" із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії. Були також представники Євросоюзу та НАТО.

Говорили про переговори в Женеві та Флориді

"Детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді й подальшу дипломатичну динаміку. Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки", - розповів секретар РНБО.

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Ще одна тема - гарантії безпеки

Окрім цього, сторони окремо зосередились на гарантіях безпеки.

"Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою – як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи", - наголосив Умєров.

За результатами зустрічі, було домовлено продовжувати тісні консультації й синхронізацію позицій для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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