Умєров обговорив із європейськими радниками з нацбезпеки напрацювання "рамки дієвих гарантій" для України
У середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.
Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Умєрова, він мав "продуктивну багатогодинну зустріч" із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії. Були також представники Євросоюзу та НАТО.
Говорили про переговори в Женеві та Флориді
"Детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді й подальшу дипломатичну динаміку. Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки", - розповів секретар РНБО.
Ще одна тема - гарантії безпеки
Окрім цього, сторони окремо зосередились на гарантіях безпеки.
"Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою – як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи", - наголосив Умєров.
За результатами зустрічі, було домовлено продовжувати тісні консультації й синхронізацію позицій для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це багаторічний посол України у США - чому б двічівтікшу від судів Стефанишивну Єрамка не замінити на Чалого?
Прошу дуже, послухайте його про оцінку оцих Уморопергооврників й які справді параметри міжнародних перемовин повинні бути ...і Й де там місце рашки...
Про нах НАТО - вірить тільки у союз з північними країнами+ Британією та Балтійськими
такі ж самі дипломати, як і зелені пошлюхи та посли.
яке ж воно тупе нікчемне гундосе ніщо!!!!