УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11960 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки для України
743 15

Умєров обговорив із європейськими радниками з нацбезпеки напрацювання "рамки дієвих гарантій" для України

Умєров у Брюсселі обговорив із країнами НАТО та ЄС, як сформувати стійкий мир та гарантії безпеки

У середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.

Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Умєрова, він мав "продуктивну багатогодинну зустріч" із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії. Були також представники Євросоюзу та НАТО.

Говорили про переговори в Женеві та Флориді

"Детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді й подальшу дипломатичну динаміку. Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки", - розповів секретар РНБО.

Читайте також: Умєров та Гнатов сьогодні зустрінуться з радниками лідерів ЄС та готують нові консультації з представниками Трампа, - Зеленський

Ще одна тема - гарантії безпеки

Окрім цього, сторони окремо зосередились на гарантіях безпеки.

"Маємо разом напрацювати таку рамку гарантій безпеки, яка буде реальною та дієвою – як для довгострокової безпеки України, так і всієї Європи", - наголосив Умєров.

За результатами зустрічі, було домовлено продовжувати тісні консультації й синхронізацію позицій для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

Читайте також: "Коаліція охочих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Переговори США та РФ 

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте також: США позитивно оцінили переговори з Путіним у Москві та запросили Україну до Вашингтона, - Сибіга

Автор: 

Європа (2508) НАТО (7239) Умєров Рустем (904) гарантії безпеки (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
По ньому тюрма плаче, а він веде переговори!
показати весь коментар
03.12.2025 19:04 Відповісти
+3
тобто, замість досвідченого дипломата переговорника дєрьмака зараз інший досвідчений дипломат переговорник умеров?
такі ж самі дипломати, як і зелені пошлюхи та посли.
яке ж воно тупе нікчемне гундосе ніщо!!!!
показати весь коментар
03.12.2025 19:06 Відповісти
+3
На фронті катастрофа--кожний день здаємо території,гинуть сотні воїнів,знищуються населенні пункти,а цей клоун,щось обговорює,планує,.Скільки вже можна вішати локшину нам на вуха. На кладовищах сльози дітей за батьків,вдов і горе батьків за синів .Вже немає міся де ховати наших захисників,а "воно" завжди щось обговорює.
показати весь коментар
03.12.2025 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По ньому тюрма плаче, а він веде переговори!
показати весь коментар
03.12.2025 19:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s

Це багаторічний посол України у США - чому б двічівтікшу від судів Стефанишивну Єрамка не замінити на Чалого?

Прошу дуже, послухайте його про оцінку оцих Уморопергооврників й які справді параметри міжнародних перемовин повинні бути ...і Й де там місце рашки...
Про нах НАТО - вірить тільки у союз з північними країнами+ Британією та Балтійськими
показати весь коментар
03.12.2025 20:24 Відповісти
тобто, замість досвідченого дипломата переговорника дєрьмака зараз інший досвідчений дипломат переговорник умеров?
такі ж самі дипломати, як і зелені пошлюхи та посли.
яке ж воно тупе нікчемне гундосе ніщо!!!!
показати весь коментар
03.12.2025 19:06 Відповісти
подивіться на їх хрюкальники-вони ж родичі).
показати весь коментар
03.12.2025 20:04 Відповісти
це , як сказав Чалий, нікчемні бла-бла імітації дєлков не в дипдоматії. Всесвітній форум країн за мир , як приклад -реакції на погрози хйла вже учора Європі ... Фору й БЕЗ РАШКИ!!! Бо вона "ГІТЛЕР"
показати весь коментар
03.12.2025 20:26 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2025 19:07 Відповісти
Єдина потужна і незламна гарантія - ЗСУ! Але не в тому вигляді як зараз, а реформовані, всім забезпечені і соціально захищені.
показати весь коментар
03.12.2025 19:07 Відповісти
Обговорили гарантії безпеки > майже підготували гарантії безпеки > домовились продовжити подальше обговорення гарантій безпеки > обговорили переговорні рамки дієвих гарантій безпеки > створили робочу групу з обговорення гарантій безпеки > прийшли до висновку що єдиними гарантіями є власна армія > повернулись до початку обговорення.
показати весь коментар
03.12.2025 19:11 Відповісти
при тому шо весь рік вони їздили і з кожною окремою країною-підписували окремі гарантії безпеки).
показати весь коментар
03.12.2025 20:05 Відповісти
На фронті катастрофа--кожний день здаємо території,гинуть сотні воїнів,знищуються населенні пункти,а цей клоун,щось обговорює,планує,.Скільки вже можна вішати локшину нам на вуха. На кладовищах сльози дітей за батьків,вдов і горе батьків за синів .Вже немає міся де ховати наших захисників,а "воно" завжди щось обговорює.
показати весь коментар
03.12.2025 19:12 Відповісти
цей "зрадник" може обговорити із США(це вже Україна має) із ЄС І З НАТО .ЯК ЗАЛИШИТИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ВЗАГАЛІ БЕЗ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ...ЙОГО ЗАВДАННЯ ПОЛЯГАЄ МАБУТЬ САМЕ В ЦЬОМУ???
показати весь коментар
03.12.2025 19:16 Відповісти
Зеля жиробаса Умерова покусав, що той марить "гарантіями".... будуть вам такі потужні гарантії, довго будем відригувать, як Будапешт
показати весь коментар
03.12.2025 19:39 Відповісти
Скіки грошей відвалив зеленский у 24 році отим 94 країнам-гарантам безпеки шо вони зібрались у Европі та щось там гарантували. Та так гарантували - з слів гниди, шо він зняв фінансування ЗСУ на останній квартал та передала гроші - хтоб міг подумати - на будівництво шляхів. Коли ви вже всі повиздихаєте, оті 40% шо хочуть бачити зеленского на другий термін. Шо, пилять мало крові, смертей..- https://www.youtube.com/watch?v=u7gD-xO6uyE
показати весь коментар
03.12.2025 20:08 Відповісти
Чомусь зрадники та крадії говорять з іноземцями про гарантії для Зеленського після виборів.
показати весь коментар
03.12.2025 21:22 Відповісти
Татарин,досить ховатися. Термін відрядження скінчився. Чи повертатись не збираєшся?
показати весь коментар
03.12.2025 22:05 Відповісти
 
 