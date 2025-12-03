Умеров обсудил с европейскими советниками по нацбезопасности наработки "рамки действенных гарантий" для Украины
В среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.
Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Умерова, он провел "продуктивную многочасовую встречу" с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании. Также присутствовали представители Евросоюза и НАТО.
Говорили о переговорах в Женеве и Флориде
"Подробно проинформировал коллег о ходе переговоров в Женеве и Флориде и дальнейшей дипломатической динамике. Важно, чтобы Европа оставалась активным участником этого процесса – и в вопросах приближения мира, и в формировании будущей архитектуры безопасности", – рассказал секретарь СНБО.
Еще одна тема – гарантии безопасности
Кроме этого, стороны отдельно сосредоточились на гарантиях безопасности.
"Мы должны вместе разработать такие рамки гарантий безопасности, которые будут реальными и действенными – как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы", - подчеркнул Умеров.
По результатам встречи, было решено продолжать тесные консультации и синхронизацию позиций для достижения справедливого и устойчивого мира в интересах Украины.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це багаторічний посол України у США - чому б двічівтікшу від судів Стефанишивну Єрамка не замінити на Чалого?
Прошу дуже, послухайте його про оцінку оцих Уморопергооврників й які справді параметри міжнародних перемовин повинні бути ...і Й де там місце рашки...
Про нах НАТО - вірить тільки у союз з північними країнами+ Британією та Балтійськими
такі ж самі дипломати, як і зелені пошлюхи та посли.
яке ж воно тупе нікчемне гундосе ніщо!!!!