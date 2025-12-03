РУС
Умеров обсудил с европейскими советниками по нацбезопасности наработки "рамки действенных гарантий" для Украины

Умеров в Брюсселе обсудил со странами НАТО и ЕС, как сформировать устойчивый мир и гарантии безопасности

В среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, он провел "продуктивную многочасовую встречу" с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании. Также присутствовали представители Евросоюза и НАТО.

Говорили о переговорах в Женеве и Флориде

"Подробно проинформировал коллег о ходе переговоров в Женеве и Флориде и дальнейшей дипломатической динамике. Важно, чтобы Европа оставалась активным участником этого процесса – и в вопросах приближения мира, и в формировании будущей архитектуры безопасности", – рассказал секретарь СНБО.

Читайте также: Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский

Еще одна тема – гарантии безопасности

Кроме этого, стороны отдельно сосредоточились на гарантиях безопасности.

"Мы должны вместе разработать такие рамки гарантий безопасности, которые будут реальными и действенными – как для долгосрочной безопасности Украины, так и всей Европы", - подчеркнул Умеров.

По результатам встречи, было решено продолжать тесные консультации и синхронизацию позиций для достижения справедливого и устойчивого мира в интересах Украины.

Читайте также: "Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Переговоры США и РФ 

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте также: США положительно оценили переговоры с Путиным в Москве и пригласили Украину в Вашингтон, - Сибига

