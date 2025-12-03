Украина готовит встречи в США. Умеров и Гнатов продолжат разговор с представителями Трампа, - Зеленский
Украина готовит встречи в США, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат переговоры с представителями президента США Дональда Трампа.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Готовим встречи в Соединенных Штатах. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", - рассказал глава государства.
- По словам Зеленского, Украина ожидает новостей в ближайшие дни о таких встречах, контактах, переговорах – это могут быть личные встречи или телефонные разговоры.
- Он добавил, что между всеми партнерами и между партнерами и Украиной поддерживается постоянный контакт.
"Все сейчас происходит довольно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину услышали и к Украине прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", - сказал глава государства.
Необходимость давления на РФ
По словам президента, сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.
"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что в среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.
ЦЕ ЦИРК , ПРОСТО ЦИРК за учатсті сусіда Короля на побережжі Майямі - я про Умєрова , він 10 років вів перемовини від Ахмєтова з Турцією про продажу ЛАЙФ - "по-частям "
Він дуже фаховий , якщо зумів свою сімейку транзитом на Маямі розселити на бізнеси пряміком з КРИМНЕНАШУ - тобто вже з російського, а сам ще там, в Криму більше року після анексії у р ашку сплавучав податки, як громадяни вже рашки...
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7mfd3BaTCw
чим довше, оця гундоса нікчемна потвора вважається президентом, тим глибше в сраку ми поринаємо!