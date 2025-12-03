РУС
Украина готовит встречи в США. Умеров и Гнатов продолжат разговор с представителями Трампа, - Зеленский

зеленський

Украина готовит встречи в США, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат переговоры с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Украина готовит встречи в США 

"Готовим встречи в Соединенных Штатах. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", - рассказал глава государства.

  • По словам Зеленского, Украина ожидает новостей в ближайшие дни о таких встречах, контактах, переговорах – это могут быть личные встречи или телефонные разговоры.
  • Он добавил, что между всеми партнерами и между партнерами и Украиной поддерживается постоянный контакт.

"Все сейчас происходит довольно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину услышали и к Украине прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", - сказал глава государства.

Читайте также: Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, - Euronews

Необходимость давления на РФ 

По словам президента, сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.

"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - подчеркнул Зеленский. 

Ранее сообщалось, что в среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.

Читайте также: Умеров обсудил с европейскими советниками по нацбезопасности наработки "рамки действенных гарантий" для Украины

+4
Так у цього начальника генштабу немає відповідної підготовки. Результати на полі бою це ясно показують! Таким чином переговори ведуть: кандидат на тюремний термін та професійний військовий лузер! Ну а коментує це скомарох піз*ьожного жанру!
03.12.2025 21:28 Ответить
+3
Біг по колу
03.12.2025 21:17 Ответить
+3
зелений дегенерат мародер умеров та начальник ген штаба замість планування війни, катаються по буржуям обговорюють умови капітуляції.
чим довше, оця гундоса нікчемна потвора вважається президентом, тим глибше в сраку ми поринаємо!
03.12.2025 21:22 Ответить
Комментировать
Біг по колу
03.12.2025 21:17 Ответить
ЄВРОПА НЕ ОБРАЖЕЄТЬСЯ ЩО ЇЇ НЕ ДОЛУЧАЮТЬ., ОТЖЕ ?
ЦЕ ЦИРК , ПРОСТО ЦИРК за учатсті сусіда Короля на побережжі Майямі - я про Умєрова , він 10 років вів перемовини від Ахмєтова з Турцією про продажу ЛАЙФ - "по-частям "
Він дуже фаховий , якщо зумів свою сімейку транзитом на Маямі розселити на бізнеси пряміком з КРИМНЕНАШУ - тобто вже з російського, а сам ще там, в Криму більше року після анексії у р ашку сплавучав податки, як громадяни вже рашки...
03.12.2025 21:27 Ответить
Перемовини глухого з сліпими.
03.12.2025 21:27 Ответить
Начальник ГЕНШТАБУ з Умєровим це що? Коли проти них зять та дружбан по гольфу Короля ! Це ж нікчемніше ніж був Єрмак.
03.12.2025 21:30 Ответить
А чому Сирський не з ними? СУКИ! укроСУКИ імітатори - тобто начальник генштабу то як імітація частини тіла вовки по роялю?
03.12.2025 21:32 Ответить
А у цей же час на Житомирщині в ОДА ФДМУ РЕДЕРСТВО!!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7mfd3BaTCw
03.12.2025 21:19 Ответить
Нас в двері, а ми в вікно...
03.12.2025 21:21 Ответить
зелений дегенерат мародер умеров та начальник ген штаба замість планування війни, катаються по буржуям обговорюють умови капітуляції.
чим довше, оця гундоса нікчемна потвора вважається президентом, тим глибше в сраку ми поринаємо!
03.12.2025 21:22 Ответить
Так у цього начальника генштабу немає відповідної підготовки. Результати на полі бою це ясно показують! Таким чином переговори ведуть: кандидат на тюремний термін та професійний військовий лузер! Ну а коментує це скомарох піз*ьожного жанру!
03.12.2025 21:28 Ответить
після розповіді Мєндєль про те, ЩО ТО ТАКЕ !!! було вовка за Єрмаковлади ( це ж ще війни не було !!!!! - ну ... слів немає!!!)
03.12.2025 21:37 Ответить
Як? Без дерьмака?
03.12.2025 21:35 Ответить
Інші члени делегації участь не беруть - їм в екіпажі літака в США місця не вистачило...
03.12.2025 21:39 Ответить
умеров....скибицкий
03.12.2025 21:41 Ответить
не "умєров і гнатов", а "умєрова гнати"! Zлодій корумповано-копитний
03.12.2025 21:42 Ответить
Чергове бла-бла З кожним днем ситуація,як на фронті,так і в дипломатії --- ТІЛЬКИ ПОГІРШУЄТЬСЯ А ЗСУ --ще і зменшують бюджет,а на "забаганки "популістичні і оплату депутатів збільшують Це що---відверта робота по знищення України
03.12.2025 21:52 Ответить
 
 