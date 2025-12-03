Украина готовит встречи в США. Умеров и Гнатов продолжат разговор с представителями Трампа, - Зеленский

Украина готовит встречи в США, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат переговоры с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Украина готовит встречи в США

"Готовим встречи в Соединенных Штатах. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина ожидает новостей в ближайшие дни о таких встречах, контактах, переговорах – это могут быть личные встречи или телефонные разговоры.

Он добавил, что между всеми партнерами и между партнерами и Украиной поддерживается постоянный контакт.

"Все сейчас происходит довольно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину услышали и к Украине прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", - сказал глава государства.

Необходимость давления на РФ

По словам президента, сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.

"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.

