США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT

Сполучені Штати поділили "мирний план" на чотири "пакети".

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Один із цих "пакетів" стосується питань суверенітету України, зокрема обмеження майбутньої чисельності її армії та дальності ракет.

Інші - території, економічної співпраці США та РФ та європейської безпеки.

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Після зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером виступив його радник Юрій Ушаков. Він заявив, що Росія погодилася із деякими частинами з цих чотирьох "Пакетів", проте Путін "не приховував нашого критичного і навіть негативного ставлення" до інших частин.

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Що передувало?

2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

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