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Новини Мирний план США
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США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT

Мирний план США поділили на частини: про що йдеться?

Сполучені Штати поділили "мирний план" на чотири "пакети". 

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Один із цих "пакетів" стосується питань суверенітету України, зокрема обмеження майбутньої чисельності її армії та дальності ракет. 

Інші - території, економічної співпраці США та РФ та європейської безпеки.

Також читайте: Процес мирних переговорів триває, попри повільний прогрес, - Стефанішина

Після зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером виступив його радник Юрій Ушаков. Він заявив, що Росія погодилася із деякими частинами з цих чотирьох "Пакетів", проте Путін "не приховував нашого критичного і навіть негативного ставлення" до інших частин.

Читайте: Всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані, - Стубб

Що передувало?

Дивіться: Гегсет описав "вечерю мрії": Гості - Трамп, Зеленський та Путін. Серед страв - салат з "російською заправкою". ВIДЕО

Автор: 

перемовини (3824) росія (70450) США (26759)
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Топ коментарі
+16
Ніхто, жодна падла не має права обмежувати Україну в кількості армії чи в дальності ракет. Ми будемо воювати поки не повісимо путіна та всю його банду і трамп нам не завадить знищити росію!
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04.12.2025 12:56 Відповісти
+12
*******. По літерам поділіть, і обговорюйте кожну літеру.
Як же свербить бабло кацапське трампу.
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04.12.2025 12:55 Відповісти
+8
Нема ***..тим покоя
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04.12.2025 12:57 Відповісти
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*******. По літерам поділіть, і обговорюйте кожну літеру.
Як же свербить бабло кацапське трампу.
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04.12.2025 12:55 Відповісти
Ніхто, жодна падла не має права обмежувати Україну в кількості армії чи в дальності ракет. Ми будемо воювати поки не повісимо путіна та всю його банду і трамп нам не завадить знищити росію!
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04.12.2025 12:56 Відповісти
Не кажи "ми", відповідай за себе. Ти воюєш сам до повішення путіна чи нехай інші воюють, поки ти коменти потужні пишеш?
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04.12.2025 14:01 Відповісти
Я себе від ЗСУ не відокремлюю!
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04.12.2025 14:23 Відповісти
Армія буде обмежена зсередини зарплатою та податками. Решта від лукавого
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04.12.2025 15:22 Відповісти
Зменшимо зарплати в армії і збільшимо чисельність.
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04.12.2025 18:05 Відповісти
Нема ***..тим покоя
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04.12.2025 12:57 Відповісти
Схоже на казку, в якій лисиця ділила сир: "Цей шматок тобі, цей мені, цей теж мені і тд ..." Ось так вийде і з "мирним планом"
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04.12.2025 12:59 Відповісти
тепер в трубочку хай скручують і засовують.
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04.12.2025 13:02 Відповісти
Как создаются нынешние новости:

***** с утра - сша предложили разбить план на 4 части
NYT - сша разделили план на 4 части
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04.12.2025 13:05 Відповісти
А что, 4 маленьких рулона туалетной бумаги лучше, чем 1 большой?
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04.12.2025 13:09 Відповісти
Херня это. Году этак в 14-ом я на Хрещатике купил такое. С ****** только упаковка. А так, обычная бумага
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04.12.2025 20:02 Відповісти
Я же и написал, что КАКАЯ РАЗНИЦА?
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04.12.2025 21:56 Відповісти
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05.12.2025 06:33 Відповісти
Хорошо, теперь все эти части пусть свернут трубочкой и затусуют себе в шоколадный цех хотя в принципе можно и не сворачивать...
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04.12.2025 13:10 Відповісти
Треба ще поділити на 24 години!!!!
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04.12.2025 13:13 Відповісти
Трамп,в тебе такий шанс отримати яйця пуйла і катати їх по лункам в твоєму гольф-клубі. Не упусти цього.Історія тобі не пробачить.
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04.12.2025 13:44 Відповісти
Будуть впарювати по частинах капітуляцію? Спочатку впарять те що )(уйлу подобається а потім те що )(уйло відкине відмінять. Інакше скажуть що Україна порушує вже діючий ''мирний план''. Чому Україна зараз мовчить що Тромб впихує Україну в союз Сосії, північної корей і Китаю?Замість цього українська влада постійно хвалить Тамопона за те що він витворяє. Бо потім буде пізно кричати коли українців будуть заганяти в печі
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04.12.2025 13:57 Відповісти
Та хоч на 10 діліть. Головна причина це ***** та його шобла.
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04.12.2025 13:59 Відповісти
на скільки його не діли, до сраки, поки не буде вирішено 2 ключових моменти, територія і гарантії безпеки (а не якесь всрате слово трумпа)
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04.12.2025 14:14 Відповісти
Гарантія зветься Будапешт 2.о
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04.12.2025 15:19 Відповісти
Справжній план має один пункт: безкінечно обговорювати різні плани
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04.12.2025 15:18 Відповісти
 
 