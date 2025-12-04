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США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT
Сполучені Штати поділили "мирний план" на чотири "пакети".
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Один із цих "пакетів" стосується питань суверенітету України, зокрема обмеження майбутньої чисельності її армії та дальності ракет.
Інші - території, економічної співпраці США та РФ та європейської безпеки.
Після зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером виступив його радник Юрій Ушаков. Він заявив, що Росія погодилася із деякими частинами з цих чотирьох "Пакетів", проте Путін "не приховував нашого критичного і навіть негативного ставлення" до інших частин.
Що передувало?
- 2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.
Топ коментарі
+16 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар04.12.2025 12:56 Відповісти Посилання
+12 Dic Dolovo
показати весь коментар04.12.2025 12:55 Відповісти Посилання
+8 Михайло Иляш
показати весь коментар04.12.2025 12:57 Відповісти Посилання
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Як же свербить бабло кацапське трампу.
***** с утра - сша предложили разбить план на 4 части
NYT - сша разделили план на 4 части