Украина планирует встречи с американской стороной, - Зеленский после разговора с Коштой
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсудили
Стороны обменялись информацией о контактах с партнерами. Глава государства подчеркнул, что есть много важных деталей.
"Также обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной. Рассчитываем работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром", - добавил Зеленский.
Президенты Украины и Евросовета договорились и в дальнейшем координировать свои действия.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Ну і, звісно, довіра до переговорної групи, яку очолює фігурант так званого "корупційного сканадалу" у наших союзників буде дууууже високою, ага!
Трамп хоч щось зрушив з місця за рік на посаді і схоже,все йде до завершення війни від імені Трампа.Те,що він говорить-риторика відносна і спрямована,щоби путіна схлилити до закінчення війни. А реально він хоче і працює над закінченням війни,хоча це не його прямий обовязок.
