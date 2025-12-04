РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
593 15

Украина планирует встречи с американской стороной, - Зеленский после разговора с Коштой

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обсудили

Стороны обменялись информацией о контактах с партнерами. Глава государства подчеркнул, что есть много важных деталей.

"Также обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной. Рассчитываем работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром", - добавил Зеленский.

Президенты Украины и Евросовета договорились и в дальнейшем координировать свои действия. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре неизвестных дрона сопровождали самолет с Зеленским в Ирландию, - СМИ

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также: Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении: Должно быть основано на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (22831) США (28499) Антониу Кошта (96)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
От просто цікаво: хто з переговорної групи не знаходиться під слідство антикорупційних органів?

Ну і, звісно, довіра до переговорної групи, яку очолює фігурант так званого "корупційного сканадалу" у наших союзників буде дууууже високою, ага!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:47 Ответить
+2
А на фіга йому прифотошопили ноутбук? Він же все одно ним користуватись не вміє, раз нічого не знав про діяльність єрмака та своїх друзів!
показать весь комментарий
04.12.2025 20:34 Ответить
+1
Думаю американська сторона а це буде ФБР скоро само навідається до лідора з його шайкою
показать весь комментарий
04.12.2025 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наша пісня гарна й нова- починаєм її знову.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:45 Ответить
От просто цікаво: хто з переговорної групи не знаходиться під слідство антикорупційних органів?

Ну і, звісно, довіра до переговорної групи, яку очолює фігурант так званого "корупційного сканадалу" у наших союзників буде дууууже високою, ага!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:47 Ответить
Думаю американська сторона а це буде ФБР скоро само навідається до лідора з його шайкою
показать весь комментарий
04.12.2025 20:15 Ответить
Що там із Офісом і завгоспом? Як обходишся без туалетного паперу?
показать весь комментарий
04.12.2025 20:31 Ответить
А на фіга йому прифотошопили ноутбук? Він же все одно ним користуватись не вміє, раз нічого не знав про діяльність єрмака та своїх друзів!
показать весь комментарий
04.12.2025 20:34 Ответить
той комп без інтернету - там "родітєльський контроль" дЄрмак встановив
показать весь комментарий
04.12.2025 20:57 Ответить
тобто лишив йому доступ лише до порносайтів?
показать весь комментарий
04.12.2025 21:02 Ответить
і ще на "Карточний Офис" , "Ісландію" і на Петрова... Щоб на ніч казочки розповідали
показать весь комментарий
04.12.2025 21:05 Ответить
але якщо Федоров кандидат на "завгоспа" і розблокував йому інтернет, то чекаю якусь бяку у відповідь від ....
показать весь комментарий
04.12.2025 20:59 Ответить
І тепер буде дивитися лише сайти про гербалайф та інші засоби для похудання?
показать весь комментарий
04.12.2025 21:03 Ответить
Якщо реально,то від Байдена і мови не було про закінчення війни-допомагати допомагав.
Трамп хоч щось зрушив з місця за рік на посаді і схоже,все йде до завершення війни від імені Трампа.Те,що він говорить-риторика відносна і спрямована,щоби путіна схлилити до закінчення війни. А реально він хоче і працює над закінченням війни,хоча це не його прямий обовязок.
показать весь комментарий
04.12.2025 20:43 Ответить
Це Ви приколюєтеся?
показать весь комментарий
04.12.2025 20:59 Ответить
Не зовсім,а десь так є.
показать весь комментарий
04.12.2025 21:06 Ответить
Ні, це його обов'язок як президента США, які взяли на себе обов'язок забезпечити безпеку України, коли та відмовилася від ядерної зброї. Взагалі-то від Штатів треба вимагати, як мінімум, розміщення у нас ядерної зброї, а то й передачу сотні-другої боєголовок.
,
показать весь комментарий
04.12.2025 21:05 Ответить
Взагалі-то на зустріч з Віткофом та Кушнером до Флориди треба було відправити Кошового та брата Олени Зеленської (якщо він в неї є) для вирівнювання статусу делегацій.
показать весь комментарий
04.12.2025 20:57 Ответить
 
 