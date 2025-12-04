Украина планирует встречи с американской стороной, - Зеленский после разговора с Коштой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обсудили

Стороны обменялись информацией о контактах с партнерами. Глава государства подчеркнул, что есть много важных деталей.

"Также обсудили переговорный трек – у украинской команды запланированы встречи с американской стороной. Рассчитываем работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром", - добавил Зеленский.

Президенты Украины и Евросовета договорились и в дальнейшем координировать свои действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре неизвестных дрона сопровождали самолет с Зеленским в Ирландию, - СМИ

Мирный план США

Читайте также: Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении: Должно быть основано на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины