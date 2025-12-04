РУС
Четыре неизвестных дрона сопровождали самолет с Зеленским в Ирландию, - СМИ

Самолет Зеленского в Ирландии сопровождали дроны

В понедельник, 1 декабря, когда украинский президент Владимир Зеленский отправился в Ирландию, четыре неизвестных военных дрона летели в направлении траектории полета его самолета, нарушив запрет на полеты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает ирландский портал The Journal по данным своих источников.

Как отмечается, четыре "дрона военного типа" достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БПЛА.

После этого дроны улетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать дроны.

Установлено, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Издание отмечает, что пока неизвестно, кто их запустил и с какой целью, а также где сейчас находятся эти БПЛА.

"Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку", - говорится в материале.

По данным The Journal, после инцидента во вторник состоялось экстренное совещание с участием высшего руководства Ирландии, а самолет с Зеленским совершил специальный взлет из Дублина, чтобы ограничить риск инцидентов с дронами.

Визит Зеленского в Ирландию

Зеленский Владимир Ирландия дроны
