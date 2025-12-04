Чотири невідомі дрони супроводжували літак із Зеленським до Ірландії, - ЗМІ

У понеділок, 1 грудня, коли український президент Володимир Зеленський вирушив до Ірландії, чотири невідомі військові дрони летіли в напрямку траєкторії польоту його літака, порушивши заборону на польоти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ірландський портал The Journal за даними своїх джерел.

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Як зазначається, чотири "дрони військового типу" досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.

Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони.

Встановлено, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Видання зазначає, що наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають ці БпЛА.

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"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", – йдеться в матеріалі.

За даними The Journal, після інциденту у вівторок відбулася термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик інцидентів з дронами.

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Візит Зеленського до Ірландії