Чотири невідомі дрони супроводжували літак із Зеленським до Ірландії, - ЗМІ
У понеділок, 1 грудня, коли український президент Володимир Зеленський вирушив до Ірландії, чотири невідомі військові дрони летіли в напрямку траєкторії польоту його літака, порушивши заборону на польоти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ірландський портал The Journal за даними своїх джерел.
Як зазначається, чотири "дрони військового типу" досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.
Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони.
Встановлено, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Видання зазначає, що наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають ці БпЛА.
"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", – йдеться в матеріалі.
За даними The Journal, після інциденту у вівторок відбулася термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик інцидентів з дронами.
Візит Зеленського до Ірландії
- Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.
- Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.
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"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку"
Якісь куколди...
Після цього вони не мають право так називатися.
Це просто ганьба...