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Новини Візит Зеленського до Ірландії
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Чотири невідомі дрони супроводжували літак із Зеленським до Ірландії, - ЗМІ

Літак Зеленського в Ірландії супроводжували дрони

У понеділок, 1 грудня, коли український президент Володимир Зеленський вирушив до Ірландії, чотири невідомі військові дрони летіли в напрямку траєкторії польоту його літака, порушивши заборону на польоти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ірландський портал The Journal за даними своїх джерел.

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Як зазначається, чотири "дрони військового типу" досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.

Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони.

Встановлено, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Видання зазначає, що наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають ці БпЛА.

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"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", – йдеться в матеріалі.

За даними The Journal, після інциденту у вівторок відбулася термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик інцидентів з дронами.

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Візит Зеленського до Ірландії

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Ірландія (202) дрони (8459)
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Топ коментарі
+37
"Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони. "

"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку"

Якісь куколди...
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04.12.2025 19:18 Відповісти
+27
Літак хоть відмили?
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04.12.2025 19:20 Відповісти
+26
Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони.

Після цього вони не мають право так називатися.

Це просто ганьба...
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04.12.2025 19:19 Відповісти
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Невідомий,невстановлений іт. інш А я вважаю,що це просто .....А ПОГОВОРИТЬ Ніхто нічого не знає,а для "обговорення" тема. В нас проблеми і катастрофа в Україні----Іде знищення держави фашистом-путіним,зрада і безлад в усіх державних установах,"планове" знищення і приниження ЗСУ,корупція в усіх ешелонах влади,а нам вкидують про щось,хто нічого не знає Популісти,платні боти,вороги України відволікають від тем,які є в насголовними---ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ А це не тільки ЗСУ,а і недієздатність вищого політичного керівництва держави керувати Україною.
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05.12.2025 10:53 Відповісти
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