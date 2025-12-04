Україна планує зустрічі з американською стороною, - Зеленський після розмови з Коштою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорили

Сторони обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.

"Також обговорили переговорний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром", - додав Зеленський.

Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися.

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Мирний план США

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