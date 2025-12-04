Україна планує зустрічі з американською стороною, - Зеленський після розмови з Коштою
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорили
Сторони обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.
"Також обговорили переговорний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром", - додав Зеленський.
Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+3 Evgeny N
показати весь коментар04.12.2025 19:47 Відповісти Посилання
+2 антон старобуб
показати весь коментар04.12.2025 20:15 Відповісти Посилання
+2 Luk Viktor
показати весь коментар04.12.2025 20:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну і, звісно, довіра до переговорної групи, яку очолює фігурант так званого "корупційного сканадалу" у наших союзників буде дууууже високою, ага!
Трамп хоч щось зрушив з місця за рік на посаді і схоже,все йде до завершення війни від імені Трампа.Те,що він говорить-риторика відносна і спрямована,щоби путіна схлилити до закінчення війни. А реально він хоче і працює над закінченням війни,хоча це не його прямий обовязок.
,
А можна вимагати плану,як його,План Перемоги від Зеленського,представлений в жовтні 2024.
Останній вимагати доступніше.