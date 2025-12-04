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Україна планує зустрічі з американською стороною, - Зеленський після розмови з Коштою

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорили

Сторони  обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.

"Також обговорили переговорний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром", - додав Зеленський.

Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися. 

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28045) США (26759) Кошта Антоніу (142)
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Топ коментарі
+3
От просто цікаво: хто з переговорної групи не знаходиться під слідство антикорупційних органів?

Ну і, звісно, довіра до переговорної групи, яку очолює фігурант так званого "корупційного сканадалу" у наших союзників буде дууууже високою, ага!
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04.12.2025 19:47 Відповісти
+2
Думаю американська сторона а це буде ФБР скоро само навідається до лідора з його шайкою
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04.12.2025 20:15 Відповісти
+2
Що там із Офісом і завгоспом? Як обходишся без туалетного паперу?
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04.12.2025 20:31 Відповісти
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Наша пісня гарна й нова- починаєм її знову.
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04.12.2025 19:45 Відповісти
От просто цікаво: хто з переговорної групи не знаходиться під слідство антикорупційних органів?

Ну і, звісно, довіра до переговорної групи, яку очолює фігурант так званого "корупційного сканадалу" у наших союзників буде дууууже високою, ага!
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04.12.2025 19:47 Відповісти
Думаю американська сторона а це буде ФБР скоро само навідається до лідора з його шайкою
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04.12.2025 20:15 Відповісти
Що там із Офісом і завгоспом? Як обходишся без туалетного паперу?
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04.12.2025 20:31 Відповісти
А на фіга йому прифотошопили ноутбук? Він же все одно ним користуватись не вміє, раз нічого не знав про діяльність єрмака та своїх друзів!
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04.12.2025 20:34 Відповісти
той комп без інтернету - там "родітєльський контроль" дЄрмак встановив
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04.12.2025 20:57 Відповісти
тобто лишив йому доступ лише до порносайтів?
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04.12.2025 21:02 Відповісти
і ще на "Карточний Офис" , "Ісландію" і на Петрова... Щоб на ніч казочки розповідали
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04.12.2025 21:05 Відповісти
але якщо Федоров кандидат на "завгоспа" і розблокував йому інтернет, то чекаю якусь бяку у відповідь від ....
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04.12.2025 20:59 Відповісти
І тепер буде дивитися лише сайти про гербалайф та інші засоби для похудання?
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04.12.2025 21:03 Відповісти
Якщо реально,то від Байдена і мови не було про закінчення війни-допомагати допомагав.
Трамп хоч щось зрушив з місця за рік на посаді і схоже,все йде до завершення війни від імені Трампа.Те,що він говорить-риторика відносна і спрямована,щоби путіна схлилити до закінчення війни. А реально він хоче і працює над закінченням війни,хоча це не його прямий обовязок.
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04.12.2025 20:43 Відповісти
Це Ви приколюєтеся?
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04.12.2025 20:59 Відповісти
Не зовсім,а десь так є.
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04.12.2025 21:06 Відповісти
Ні, це його обов'язок як президента США, які взяли на себе обов'язок забезпечити безпеку України, коли та відмовилася від ядерної зброї. Взагалі-то від Штатів треба вимагати, як мінімум, розміщення у нас ядерної зброї, а то й передачу сотні-другої боєголовок.
,
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04.12.2025 21:05 Відповісти
Можна вимагати,а можна і примусити через бокс в Овальному.
А можна вимагати плану,як його,План Перемоги від Зеленського,представлений в жовтні 2024.
Останній вимагати доступніше.
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04.12.2025 21:18 Відповісти
Взагалі-то на зустріч з Віткофом та Кушнером до Флориди треба було відправити Кошового та брата Олени Зеленської (якщо він в неї є) для вирівнювання статусу делегацій.
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04.12.2025 20:57 Відповісти
Чепушило бедоносный.
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04.12.2025 21:46 Відповісти
 
 